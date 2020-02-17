Общество
РИА НовостиРоссиян ждут длинные выходные из-за Дня защитника Отечества
Трехдневные выходные ждут россиян с 22 по 24 февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества. В России 23 февраля отмечается День защитника Отечества.
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Шоу-бизнес
Дочь Глюкозы покрасила волосы в фиолетовый цвет и коротко постриглась
Шоу-бизнес
Пугачева призналась, что делала пластику
Певица рассказала, что раньше прибегала к услугам специалистов и делала пластику лица, однако позже врачи запретили ей эти процедуры из-за проблем с сердцем.
Общество
Отказавшийся от эвакуации россиянин рассказал о ситуации в Ухане
По словам российского студента, оставшегося в китайском городе Ухань, где началось распространение нового коронавируса, ситуация в целом стабильная, в городе достаточно продуктов, паники нет.
Экономика
ЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов
Центробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета.
Футбол
Сергей Семак: Футболист должен просеивать личную жизнь, прежде чем что-то афишировать в своих соцсетях
О вине Еще в Краснодарском крае есть много очень хороших виноградников.
Происшествия
Многодетный отец застрелил жену и покончил с собой в Подмосковье
Многодетный отец застрелил жену, а после покончил с собой в подмосковном поселке Селятино.
Общество
«Дочка» «Ростеха» протестирует беспилотники для доставки почты
Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), являющийся структурой «Ростеха», планирует запустить пилотный проект по доставке посылок «Почты России» с помощью дронов.
Общество
Парковка на еще 80 улицах Москвы стала платной
Если ранее максимальный тариф применялся на 240 улицах, то теперь - на 330.
Здоровье
Главе Минздрава предложили заговорить грибок ногтей
Судя по объявлению, которое 17 февраля было продемонстрировано на заседании правительства Калужской области, всем желающим «в рамках акции», предлагают проверить на дому зрение и заказать очки.
Происшествия
Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела
Футбол
Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»
Происшествия
В челябинском Озёрске напали на станцию скорой помощи
В закрытом челябинском городе Озёрске несколько человек напали на станцию скорой помощи. Об этом пишет местный портал Ozersk74.ru.
Происшествия
Вылетевший из Уфы в Таиланд лайнер оказался в Москве
Как передает РИА Новости, принадлежащий компании Nordwind лайнер Boeing 777, на борту которого находились 423 человека, покинул аэропорт Уфы в два часа ночи по местному времени.
Политика
Судья КС предложил не считать Россию правопреемницей СССР
Судья Конституционного суда Константин Арановский предложил не считать Россию правопреемницей СССР, так как полагает, что Советский Союз — «незаконно созданное государство».
Происшествия
Мужчина напал с ножом на прихожан храма в центре Москвы
Мужчина напал с ножом на прихожан в храме Святителя Николая в Москве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Культура
Автор саундтрека к «Бригаде» Андрей Иванов погиб в Австралии
Общество
Пограничники задержали в Азовском море украинских браконьеров
Происшествия
Мужчина убил и расчленил друга в День святого Валентина
Подозреваемый пригласил приятеля отпраздновать День святого Валентина к себе в гости. Мужчины вместе выпивали, а затем поссорились.
Армия и оружие
ВМС США испытали баллистическую ракету Trident II без боевой части
Военно-морские силы США провели испытание баллистической ракеты Trident II без боевой части, передает ТАСС.
Общество
У 44 граждан США с лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус
Новый коронавирус (2019-nCoV) обнаружен у 44 граждан США, путешествовавших на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в порту японского города Иокогама.
Авто
Kia показала новый Sorento на официальных фото
Корейский автопроизводитель опубликовал официальные фото экстерьера и салона четвёртого поколения Kia Sorento.
Политика
Лукашенко рассчитывает на поддержку РФ в укреплении безопасности на границе
Политик выразил надежду на более широкую поддержку как России, так и Евросоюза в вопросах укрепления защищённости общих границ.
Происшествия
Впустивший убийцу в детсад Нарьян-Мара охранник предстанет перед судом
В Следственном комитете России заявили, что охранник, впустивший убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, предстанет перед судом.
Политика
Мишустин освободил от должности замминистра связи
Распоряжение об освобождении с должности подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным.
Авто
Названы самые популярные иномарки на рынке России в январе
Эксперты агентства «АвтоСТАТ-Инфо» составили ТОП-10 самых популярных иномарок в России по итогам января 2020 года.
Происшествия
В Петербурге подан иск к ещё одной сбежавшей из больницы пациентке
В Санкт-Петербурге Роспотребнадзор пытается в судебном порядке вернуть на карантин ещё одну сбежавшую из больницы имени Боткина пациенту, госпитализированную в медучреждение с подозрением на коронавирус.
Культура
Васильев рассказал о конфликте с Добронравовым и уходе из «Сватов»
Уход народного артиста РФ Анатолия Васильева из сериала «Сваты» стал для многих телезрителей неожиданностью.
Музыка
Лидер Rammstein назвал новую группу русским матерным словом
Линдеманн знает несколько слов на русском языке, в основном, кстати, нецензурных.
Общество
В России нашли способ увеличить размер пенсии до 35 тысяч рублей
В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию.
Спорт