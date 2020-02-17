Общество

РИА НовостиРИА НовостиРоссиян ждут длинные выходные из-за Дня защитника Отечества

Трехдневные выходные ждут россиян с 22 по 24 февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества. В России 23 февраля отмечается День защитника Отечества.
Читать в источнике
Комментировать47

Подробнее о событии

Волгоградцев ждут трехдневные выходные в конце недели

Московский Комсомолец03:05

Россиянам напомнили о длинных выходных в связи с 23 февраля

Национальная служба новостей00:32

Россиян ждут длинные выходные из-за Дня защитника Отечества

РИА Новостивчера в 17:43

Россиянам напомнили о длинных выходных

Телеканал 360°вчера в 22:37

Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе

URA.Ruвчера в 20:50

Роструд напомнил россиянам о предстоящих длинных выходных

Известиявчера в 18:54

В Роструде напомнили о длинных выходных из-за Дня защитника Отечества

РБК00:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 04:05, Ашберн
Шоу-бизнес

Дочь Глюкозы покрасила волосы в фиолетовый цвет и коротко постриглась

OAnews вчера в 13:20
Шоу-бизнес

Пугачева призналась, что делала пластику

Певица рассказала, что раньше прибегала к услугам специалистов и делала пластику лица, однако позже врачи запретили ей эти процедуры из-за проблем с сердцем.
Аргументы недели вчера в 14:52
Общество

Отказавшийся от эвакуации россиянин рассказал о ситуации в Ухане

По словам российского студента, оставшегося в китайском городе Ухань, где началось распространение нового коронавируса, ситуация в целом стабильная, в городе достаточно продуктов, паники нет.
Наша версия 02:19
Экономика

ЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов

Центробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета.
Коммерсантъ вчера в 18:53
Футбол

Сергей Семак: Футболист должен просеивать личную жизнь, прежде чем что-то афишировать в своих соцсетях

О вине Еще в Краснодарском крае есть много очень хороших виноградников.
Фонтанка.Ру вчера в 01:25
Происшествия

Многодетный отец застрелил жену и покончил с собой в Подмосковье

Многодетный отец застрелил жену, а после покончил с собой в подмосковном поселке Селятино.
Известия вчера в 12:55
Общество

«Дочка» «Ростеха» протестирует беспилотники для доставки почты

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), являющийся структурой «Ростеха», планирует запустить пилотный проект по доставке посылок «Почты России» с помощью дронов.
Компания 01:54
Общество

Парковка на еще 80 улицах Москвы стала платной

Если ранее максимальный тариф применялся на 240 улицах, то теперь - на 330.
Интерфакс вчера в 16:14
Здоровье

Главе Минздрава предложили заговорить грибок ногтей

Судя по объявлению, которое 17 февраля было продемонстрировано на заседании правительства Калужской области, всем желающим «в рамках акции», предлагают проверить на дому зрение и заказать очки.
Kaluga24.tv 02:06
Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости 15 февраля в 06:51
Футбол

Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»

Газета.Ru 02:08
Происшествия

В челябинском Озёрске напали на станцию скорой помощи

В закрытом челябинском городе Озёрске несколько человек напали на станцию скорой помощи. Об этом пишет местный портал Ozersk74.ru.
REGNUM 00:08
Происшествия

Вылетевший из Уфы в Таиланд лайнер оказался в Москве

Как передает РИА Новости, принадлежащий компании Nordwind лайнер Boeing 777, на борту которого находились 423 человека, покинул аэропорт Уфы в два часа ночи по местному времени.
Российская газета вчера в 23:20
Политика

Судья КС предложил не считать Россию правопреемницей СССР

Судья Конституционного суда Константин Арановский предложил не считать Россию правопреемницей СССР, так как полагает, что Советский Союз — «незаконно созданное государство».
RT на русском 02:34
Происшествия

Мужчина напал с ножом на прихожан храма в центре Москвы

Мужчина напал с ножом на прихожан в храме Святителя Николая в Москве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 02:13
Культура

Автор саундтрека к «Бригаде» Андрей Иванов погиб в Австралии

Paparazzi.ru 01:34
Общество

Пограничники задержали в Азовском море украинских браконьеров

News.ru 15 февраля в 05:16
Происшествия

Мужчина убил и расчленил друга в День святого Валентина

Подозреваемый пригласил приятеля отпраздновать День святого Валентина к себе в гости. Мужчины вместе выпивали, а затем поссорились.
РЕН ТВ 03:45
Армия и оружие

ВМС США испытали баллистическую ракету Trident II без боевой части

Военно-морские силы США провели испытание баллистической ракеты Trident II без боевой части, передает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 22:32
Общество

У 44 граждан США с лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус

Новый коронавирус (2019-nCoV) обнаружен у 44 граждан США, путешествовавших на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в порту японского города Иокогама.
ТАСС вчера в 14:33
Авто

Kia показала новый Sorento на официальных фото

Корейский автопроизводитель опубликовал официальные фото экстерьера и салона четвёртого поколения Kia Sorento.
Российская газета 01:01
Политика

Лукашенко рассчитывает на поддержку РФ в укреплении безопасности на границе

Политик выразил надежду на более широкую поддержку как России, так и Евросоюза в вопросах укрепления защищённости общих границ.
News.ru 02:57
Происшествия

Впустивший убийцу в детсад Нарьян-Мара охранник предстанет перед судом

В Следственном комитете России заявили, что охранник, впустивший убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, предстанет перед судом.
RT на русском 03:24
Политика

Мишустин освободил от должности замминистра связи

Распоряжение об освобождении с должности подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным.
Российская газета 03:52
Авто

Названы самые популярные иномарки на рынке России в январе

Эксперты агентства «АвтоСТАТ-Инфо» составили ТОП-10 самых популярных иномарок в России по итогам января 2020 года.
Автоновости дня 01:14
Происшествия

В Петербурге подан иск к ещё одной сбежавшей из больницы пациентке

В Санкт-Петербурге Роспотребнадзор пытается в судебном порядке вернуть на карантин ещё одну сбежавшую из больницы имени Боткина пациенту, госпитализированную в медучреждение с подозрением на коронавирус.
REGNUM 03:55
Культура

Васильев рассказал о конфликте с Добронравовым и уходе из «Сватов»

Уход народного артиста РФ Анатолия Васильева из сериала «Сваты» стал для многих телезрителей неожиданностью.
Что происходит 15 февраля в 15:14
Музыка

Лидер Rammstein назвал новую группу русским матерным словом

Линдеманн знает несколько слов на русском языке, в основном, кстати, нецензурных.
Муксун.fm вчера в 03:37
Общество

В России нашли способ увеличить размер пенсии до 35 тысяч рублей

В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию.
Lenta.ru 15 февраля в 07:42
Спорт

Большунов о финише: кажется, норвежцы приняли меня за своего

РИА Новости вчера в 10:32
Как работают Яндекс.Новости?
Главное