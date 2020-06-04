Общество

РИА НовостиРИА НовостиРоссиян ждут две короткие рабочие недели в июне

Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы. Сначала россиян ожидают выходные с 12 по 14 июня. При этом продолжительность трудового дня 11 июня сокращается на час, сообщили РИА Новости в ведомстве.
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Роструд рассказал, как будет оплачиваться дополнительный выходной в июне

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Роструд напомнил россиянам о двух сокращенных рабочих неделях в июне

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Роструд напомнил о двух сокращенных рабочих неделях в июне

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РИА Новости02:53

Роструд напомнил россиянам о двух коротких неделях в июне

Известия02:33

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Газета.Ru03:08
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Происшествия

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Газета.Ru 02 июня в 11:54
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Общество

В ВОЗ предупредили о разрушительной второй волне коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения предупредили о второй волне коронавирусной инфекции.
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В городе Учжоу на юге Китая около 20 человек пострадали в результате нападения мужчины с ножом на группу школьников.
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Футбол

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По информации источника, УЕФА рассматривает варианты, при которых принимающая сторона сможет выделить четыре стадиона в радиусе 100 км. Германия мини-турнир Лиги чемпионов провести готова.
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Как работают Яндекс.Новости?
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