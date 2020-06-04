Общество
РИА НовостиРоссиян ждут две короткие рабочие недели в июне
Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы. Сначала россиян ожидают выходные с 12 по 14 июня. При этом продолжительность трудового дня 11 июня сокращается на час, сообщили РИА Новости в ведомстве.
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Общество
Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением
Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
Газета.Ru вчера в 11:38
Общество
Собянин допустил продление масочного режима до середины осени
Масочный режим в Москве может быть продлен до середины осени.
Lenta.ru 01:26
Здоровье
Минздрав назвал атипичные симптомы коронавируса у пожилых
У пожилых людей коронавирус может сопровождаться некоторыми атипичными симптомами, среди которых падения, бред, конъюнктивит, тахикардия, указано в седьмой версии временных методических рекомендаций Минздрава России, опубликованных на сайте ведомства.
Газета.Ru вчера в 10:59
Наука
Ученые создали антибиотик, против которого бактерии бессильны
Live24 вчера в 12:39
Происшествия
ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании
Верховный суд Башкирии оправдал двух экс-полицейских, которых ранее приговорили к лишению свободы по обвинению в изнасиловании дознавательницы, третьему сократили срок на два года, сообщил РИА Новости адвокат одного из бывших полицейских Аслям Халиков.
РИА Новости вчера в 03:51
Кино
Опубликована финальная серия четвертого сезона «Рика и Морти»
На стриминговых платформах вышла финальная серия четвертого сезона мультсериала для взрослых "Рик и Морти" под названием "Звездный Морт: Риквращение Джерри".
Газета.Ru 02 июня в 04:08
Политика
ЦИК объяснил, почему за поправки в Конституцию невозможно агитировать
Закон о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию не предусматривает агитацию, только информирование граждан, заявила в разговоре с РБК член Центризбиркома Майя Гришина.
ЗакC.Ру вчера в 03:15
Политика
Имидж США «рушится на глазах», пишет польское СМИ
Имидж США "рушится на глазах" из-за беспорядков в этой стране, пишет одно из крупнейших польских изданий Rzeczpospolita.
РИА Новости вчера в 23:06
Общество
Смертность в Петербурге выросла на треть в мае
Рекордное для мая количество смертей зарегистрировано в Петербурге: в городе скончались почти 6,5 тысяч человек, следует из статистики комитета по делам записи актов гражданского состояния.
Интерфакс вчера в 17:04
Происшествия
В чем подозревают замначальника управления капстроительства Оренбурга
По сообщению СУ СКР по Оренбургской области, в отношении замначальника МБУ «Управление капстроительства» возбуждены три уголовных дела по фактам получения взяток должностным лицом с вымогательством взятки.
Orenday.ru 02:10
Происшествия
Площадь разлива топлива в Норильске составила 180 тыс. кв. м
Общая площадь загрязнения нефтепродуктами в Норильске, произошедшая в результате разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3, составила 180 тыс. кв. м. Такие цифры в четверг, 4 июня, привела пресс-служба прокуратуры Красноярского края.
Известия 00:43
Культура
Музей Победы подготовил онлайн-программу ко Дню России
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 00:00
Футбол
Гол Павлюченко признали лучшим в истории сборной на чемпионатах Европы
ProstoProSport 02 июня в 10:00
Общество
Перечислены факторы наступления второй волны коронавируса
Заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова перечислила факторы наступления второй волны коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 23:39
Политика
США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»
США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета 02:11
Армия и оружие
Пентагон отменил вывод военных США из Вашингтона
Вашингтон, 4 июня 2020, 03:42 — REGNUM Вывод из американской столицы Вашингтона группы военнослужащих в 200 человек, переброшенных для помощи полицейским в поддержании порядка, отменил глава Пентагона Марк Эспер, сообщает Associated Press.
REGNUM вчера в 20:42
Армия и оружие
Четвертый спутник включился в космическую систему «Купол»
Отмечается, что единая космическая система «Купол» доведена до минимального штатного состава после запуска четвертого комического аппарата 22 мая.
REGNUM 02:21
Технологии
YouTube Music получит Bluetooth и аудиокниги из Google Play
Переход из Google Play Music в YouTube Music начался в прошлом месяце.
ITZine.ru 02:15
Происшествия
В Новосибирской области скончались ещё две пациентки с коронавирусом
Новосибирск, 4 июня 2020, 07:41 — REGNUM В Новосибирской области по данным на утро сегодня, 4 июня, за сутки выявлено 104 новых случая заражения коронавирусом, 27 пациентов выздоровели, две пациентки в возрасте 34 и 59 лет скончались.
REGNUM 00:41
Общество
Ещё 3061 пациент выздоровел в Москве после коронавируса
Ещё 3061 пациент выздоровел в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, общее число вылечившихся достигло 94 715, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
RT на русском 02:27
Здоровье
18 новых случаев коронавируса выявлено в Амурской области
2 июня в Амурской области подтверждено 18 новых случаев коронавируса: восемь - в Благовещенске, пять - в Свободном, два - в Райчихинске, по одному - в Белогорске, Благовещенском и Михайловском районах.
Телепорт 02 июня в 02:32
Происшествия
Утопившая своих детей жительница Камчатки получила 15 лет колонии
Российская газета вчера в 21:29
Технологии
«ВКонтакте» запустила аналог TikTok
«Клипы» поддерживают «AR-механики» — управление с помощью различных жестов, позволяющих включить запись или добавить эффект на видео во время съемки.
Коммерсантъ 02:00
Общество
С Twitter и Facebook принудительно взыщут штрафы на 4 миллиона рублей
Судебные приставы будут принудительно взыскивать с компаний Twitter и Facebook назначенные судом штрафы.
ФедералПресс 02:52
Шоу-бизнес
Неудачное ЭКО и не только: озвучены причины развода Юлиана и Анастасии
46-летний Юлиан мечтал о наследнике, а вот Анастасия забеременеть не могла. Певец настоял на ЭКО, но обе попытки оказались неудачными.
Радио Комсомольская правда вчера в 23:59
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости 02 июня в 16:30
Общество
Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против
Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео.
Новые Известия 02 июня в 15:21
Происшествия
Крымчанину предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве ребёнка
REGNUM вчера в 07:09