Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы. Сначала россиян ожидают выходные с 12 по 14 июня. При этом продолжительность трудового дня 11 июня сокращается на час, сообщили РИА Новости в ведомстве.

Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне

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