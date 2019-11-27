Общество
BFM.ruРоссиян ждут двухдневные рабочие недели
Последняя рабочая неделя 2019 года и первая 2020 года будут состоять всего из двух дней каждая, следует из производственных календарей, утвержденных правительством РФ на 2019 и 2020 годы.
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Общество
Опубликованы фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Футбол
Футболиста «Базеля» не пустили в Россию на матч с «Краснодаром»
Как ранее сообщали «Кубанские новости», 28 ноября «Краснодар» домашний матч проведет в рамках Лиги Европы: в пятом туре группового этапа «быков» ожидает матч против швейцарского «Базеля».
Шоу-бизнес
Муж Лолиты заранее пригрозил Шепелеву судом
Мужчина заявлял, что сошелся с новой подругой после расставания с Лолитой (официально брак пока не расторгнут), а Милявская же настаивает на том, что видела переписку соперницы с Дмитрием еще во время совместного проживания с ним.
Армия и оружие
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите от «угрозы России»
Mohssen Assanimoghaddam / Global Look Press Представитель Турции при НАТО отказался подписать документ, который предполагает предоставление помощи Польше и странам Прибалтики в случае "нападения со стороны РФ".
Футбол
Абрахам покинул поле на носилках в игре с «Валенсией»
Футболист не смог продолжить встречу и покинул поле в слезах на носилках.
Общество
Суд в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»
Апелляция "Газпрома" на решения Стокгольмского арбитража, вынесенное в феврале прошлого года по обоюдному иску "Газпрома" и "Нафтогаза", отклонена судом округа Свеа в Швеции.
Общество
Азовское море вернулось в свои берега
Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива.
Армия и оружие
Дальность поражения российской винтовки ORSIS Т-5000 увеличена до 2 км
Как пишет РИА Новости, с 2020 года российских снайперов вооружат новой малокалиберной учебно-тренировочной винтовкой, разработанной на базе высокоточного снайперского комплекса ORSIS Т-5000.
Общество
Дональд Трамп выложил в Twitter своё фото в образе Рокки
Шоу-бизнес
Кончаловский рассказал о впавшей в кому дочери
Российский режиссер Андрей Кончаловский в передаче "Познер" на Первом канале рассказал о своей 20-летней дочери Марии, которая 6 лет находится в больнице после ДТП.
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой комплекс «Авангард»
Общество
ФСБ запретила французскому социологу въезд в Россию на 10 лет
Пограничная служба России запретила въезд в страну на 10 лет французскому социологу Карин Клеман. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Общество
Названы города России с лучшим качеством жизни
Общество
Число вакансий в России бьет рекорды
Специалисты связывают дефицит работников и возросшее число вакансий как с открытием новых проектов, так и сокращением доли экономически активного населения, передает сайт VSE42.Ru.
Происшествия
В Москве восьмилетняя девочка покончила с собой, сообщил источник
В Москве выясняют обстоятельства смерти восьмилетней школьницы, которая, по предварительным данным, покончила с собой, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах столицы.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю выросли на 1,57 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 1,572 млн баррелей и на 22 ноября составили 451,952 млн баррелей, сообщает Министерство энергетики США.
Общество
Мосгордума приняла бюджет столицы
Московская городская дума приняла в среду бюджет столицы. Он рассчитан на 2020-2022 годы. "За" высказались 35 из 45 депутатов.
Шоу-бизнес
Сын Софии Ротару прокомментировал скандал с певицей
Сын украинской певицы Софии Ротару музыкальный продюсер Руслан Евдокименко высказался о скандале вокруг певицы, разразившемся в СМИ после ее решения выступить в России на новогодних концертах.
Политика
Пристайко осудил Apple за признание Крыма российским
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко прокомментировал устранение компанией Apple неточностей на картах и в приложении "Погода" связанных с территориальной принадлежностью полуострова Крым.
Культура
Пресняков-старший назвал идеального кандидата на «Евровидение-2020»
Музыкант Владимир Пресняков-старший рассказал, кто, по его мнению, должен представлять Россию на песенном конкурсе "Евровидение" в следующем году.
Политика
Киев и ДНР начали обсуждение закона об особом статусе Донбасса
Глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова сообщила о начале обсуждения с Киевом поправок к закону об особом статусе Донбасса.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Кино
Вышел последний трейлер фильма «Достать ножи» Райана Джонсона
Музыка
Селена Гомес страдает от панических атак во время выступлений
25 ноября Селена Гомес (Selena Gomez) впервые за долгое время вышла на большую сцену, чтобы выступить на открытии премии «American Music Awards 2019».
Происшествия
МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов
Политика
Путин посоветовал не зацикливаться на Украине, а подумать о себе
Президент России Владимир Путин в ходе общения с жителями Санкт-Петербурга после церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину посоветовал одному из жителей не зацикливаться на украинской проблематике.