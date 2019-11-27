Общество
ИзвестияРоссиян ждут двухдневные рабочие недели
В новом году первым рабочим днем станет четверг, 9 января. Рабочая неделя продлится два дня — до пятницы, 10 января. В 2020 году новогодние каникулы у россиян продлятся с 1 по 8 января, 31 декабря 2019 года будет рабочим днем, сокращенным на час.
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Политика
В Госдуме оценили условия Киева по транзиту газа
Трехсторонние консультации России, Украины и Еврокомиссии о судьбе транзита голубого топлива в следующем году проходят с середины 2018 года, последняя встреча на министерском уровне состоялась в конце октября, затем прошли переговоры на техническом уровне.
Общество
Опубликованы фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания (ФПК) представила три проекта новых некупейных вагонов, их фотографии разместил РБК.
Общество
Казань признана лидером по качеству жизни в России
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Происшествия
Затравленную на чаепитии девочку из Новосибирска избили в школе
Восьмилетнюю жительницу Новосибирска, которую выгнали с чаепития из-за якобы несданных родителями денег, избили в школе, сообщает сайт "kp.ru".
Общество
Правительство отменило обязательную сертификацию лекарств
По действующим ранее законам, вывести на рынок новое лекарство можно было только после обязательной сертификации.
Армия и оружие
Турция показала видео испытаний С-400 против F-16
Политика
Четыре страны обратились к России с требованием по Украине
«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.
Футбол
Путин рассказал об особом значении Евро-2020
Президент России Владимир Путин рассказал об особенности предстоящего чемпионата Европы 2020 года.
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой комплекс «Авангард»
Происшествия
Бывшая жена Никиты Зайцева обвинила отца хоккеиста в похищении детей
Бывшая жена защитника «Оттава Сенаторз» Никиты Зайцева Маргарита заявила в полицию о нападении родственников хоккеиста на няню и похищении их детей.
Здоровье
Врач Каабак возглавит группу трансплантации в НМИЦ здоровья детей
Врач-трансплантолог Михаил Каабак встретился с руководством Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НМИЦ ЗД), он оформляется на работу в центре в качестве руководителя группы трансплантации в отделении урологии.
Политика
Россия и Украина согласовали новый обмен пленными
Россия, Украина и самопровозглашенные ДНР и ЛНР вышли на завершающую стадию подготовки нового обмена удерживаемыми лицами.
Общество
ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман
Последний год социолог провела во Франции, где изучала движение «желтых жилетов», и приехала в Россию, чтобы прочитать о нем лекцию.
Общество
В Роскачестве назвали лучшее вино страны
Лидером среди красных вин стало Каберне Качинское крымского Инкерманского завода марочных вин урожая 2015 года, а лучшим белым вином признали напиток, производимый компанией «Кубань Вино».
Общество
Путин пообщался с жителями Петербурга
Культура
Верка Сердючка отказалась от роли наставника в шоу «Х-фактор»
Певец Андрей Данилко, известный своим сценическим образом Верки Сердючки, принял решение оставить украинскую версию шоу "X-фактор".
Экономика
Стоимость акций «Яндекса» установила исторический рекорд
Стоимость акций «Яндекса» на Московской бирже достигла нового исторического максимума, следует из материалов торгов.
Политика
Киев и ДНР начали обсуждение закона об особом статусе Донбасса
Глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова сообщила о начале обсуждения с Киевом поправок к закону об особом статусе Донбасса.
Здоровье
Минздрав внес в правительство законопроект о ВИЧ-диссидентстве
Минздрав РФ разработал и внес в правительство проект федерального закона, предусматривающий запрет на распространение недостоверной информации о влиянии вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).
Общество
На Украине задержали бизнесмена Альперина
Бизнесмен Вадим Альперин, которого президент Украины Владимир Зеленский накануне назвал «крёстным отцом контрабанды», задержан Национальным антикоррупционным бюро.
Шоу-бизнес
Кончаловский рассказал о состоянии своей дочери после комы
Российский режиссер Андрей Кончаловский впервые за долгое время рассказал о своей 20-летней дочери Марии Михалковой-Кончаловской, которая на протяжении шести лет находится в больнице после автомобильной аварии.
Общество
Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива
Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива, зафиксированного на минувших выходных, который был вызван восточным ветром, сообщили РИА Новости в администрации Приморско-Ахтарского района Краснодарского края.
Экономика
В России могут объявить кредитную амнистию
С 1 января 2020 года в России могут объявить кредитную амнистию.
Футбол
Зенит — Лион 0:0 (1-й тайм)
Спорт
Ласицкене призвала главу USADA следить за языком
Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене отреагировала на призыв главы Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвиса Тайгарта отстранить всех российских спортсменов от участия в Олимпийских играх 2020 года, передает РИА "Новости".
Общество
«Росатом» пригласил Шнурова посмотреть на сварщика
Спорт
МОК прокомментировал рекомендацию WADA отстранить РФ от соревнований
Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальное заявление по поводу рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в международных турнирах.