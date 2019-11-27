Общество

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Последняя рабочая неделя 2019 года и первая 2020 года будут состоять всего из двух дней каждая, следует из производственных календарей, утвержденных правительством РФ на 2019 и 2020 годы.
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Россиян ждут две двухдневные рабочие недели

Последняя рабочая неделя текущего года и первая неделя 2020-го будут двухдневными, следует из производственного календаря, утвержденного правительством. Так, на последней неделе 2019-го россияне выйдут на работу в понедельник, 30 декабря, и во вторник, 31 декабря.
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