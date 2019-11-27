Общество

Piter.tvPiter.tvРоссиян ожидают две двухдневные рабочие недели

Россиян в конце 2019-го и в начале 2020-го ожидают две двухдневные рабочие недели. Об этом стало известно из производственного календаря, который утвердило правительство. Так в последнюю рабочую неделю этого года рабочими днями будут 30 декабря (понедельник) и 31 декабря (вторник).
Читать в источнике
Комментировать366
с чего всё началось

Россиян ждут две двухдневные рабочие недели

Последняя рабочая неделя текущего года и первая неделя 2020-го будут двухдневными, следует из производственного календаря, утвержденного правительством. Так, на последней неделе 2019-го россияне выйдут на работу в понедельник, 30 декабря, и во вторник, 31 декабря.
РИА Новостивчера в 08:13

Подробнее о событии

Последняя рабочая неделя в этом году будет двухдневной

ТАССвчера в 11:32

Россиян ждут две двухдневные рабочие недели

Газета.Ruвчера в 12:19

Последняя рабочая неделя декабря и первая рабочая неделя 2020 года будут двухдневными

Интерфаксвчера в 04:48

Роструд напомнил о предстоящих двух коротких рабочих неделях

РБКвчера в 10:08

Роструд напомнил о двух рабочих неделях из двух дней

RT на русскомвчера в 09:49

Россиян ждут две двухдневные рабочие недели

РИА Новостивчера в 08:13

Россиян ждут двухдневные рабочие недели

Известиявчера в 10:27
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
Транспорт

Путин открыл скоростную платную трассу М-11 Москва — Санкт-Петербург

РИА Новости вчера в 06:50
Экономика

Греф заявил о необходимости когда-нибудь ввести прогрессивный НДФЛ

Греф подчеркнул, что налог со временем должен быть расклассирован.
Известия 26 ноября в 14:31
Происшествия

Историк Соколов подтвердил участие в ЧП в Финском заливе в 1981 году

РБК вчера в 15:55
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru вчера в 10:52
Спорт

МОК прокомментировал рекомендацию WADA отстранить РФ от соревнований

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальное заявление по поводу рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в международных турнирах.
Труд 26 ноября в 10:14
Финансы

Набиуллина предостерегла банки от операций в евро

ЦБ предостерегает российские банки от операций в евро, потому что это больше не приносит прибыли.
RT на русском 26 ноября в 03:48
Происшествия

Перевозившая россиян в Доминикане компания назвала виновника ДТП

Известия вчера в 23:43
Политика

Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге

Президент США Дональд Трамп в среду подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
ТАСС вчера в 18:20
Энергетика

«Траст» потребовал от работающей в Сибири нефтяной компании погасить $370 млн долга

Банк «Траст» потребовал от нефтяной компании Ruspetro погашения долга и процентов в полном объеме — $370 млн, сообщает РБК.
Коммерсантъ вчера в 22:42
Энергетика

Цены на нефть снижаются после публикации данных по запасам в США

По данным торгов, к 06.30 по московскому времени цены на нефть Brent снизились на 0,3%, до 62,80 долларов за баррель.
Московский Комсомолец вчера в 22:32
Шоу-бизнес

Кончаловский рассказал о состоянии своей дочери после комы

Российский режиссер Андрей Кончаловский рассказал о состоянии своей дочери, которая в результате автомобильной аварии впала в кому.
ФАН вчера в 21:42
Общество

Шведский суд отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»

Суд шведского округа Свеа не удовлетворил первую апелляцию «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража в споре с «Нафтогазом».
Коммерсантъ вчера в 05:42
Происшествия

В Приморье застрелили казачьего атамана

Согласно информации на сайте Хасанского районного суда, убитый был атаманом хутора "Барабашевский" Владивостокского городского казачьего общества "Войско Уссурийских казаков".
РИА Новости вчера в 21:34
Транспорт

В Госдуме предложили ввести льготы для инвалидов на платных трассах

В Госдуме готовят поправки в законодательство, которые позволят людям с инвалидностью безвозмездно пользоваться платными трассами в России.
RT на русском вчера в 22:00
Спорт

Сборная России по пляжному футболу проиграла ОАЭ на чемпионате мира

REGNUM 25 ноября в 03:02
Политика

Польский депутат призвал власти страны прекратить злить Россию

Депутат польского парламента Кшиштоф Босак обратился к властям страны с призывом поменять подход к внешней политике и политике безопасности.
Российская газета вчера в 20:02
Здоровье

Скворцова не помогла. Каабак и Бабенко засобирались за границу

Напомним, во вторник глава Минздрава Вероника Скворцова после встречи с Михаилом Каабаком поручила директору НМИЦ включить Каабака и Бабенко в группу трансплантологов центра.
Национальная служба новостей вчера в 06:29
Авто

Фото новой Lada 4x4 появились в Сети

В СМИ опубликованы первые фото экстерьера и интерьера рестайлингового внедорожника Lada 4x4, которому присвоено кодовое обозначение FL (Facelift).
Новые автомобили 25 ноября в 05:25
Общество

Поезд с плацкартом и купе с душем отправился в первый рейс

Поезд с плацкартом и купе, где есть душ, но нет хлопающих дверей между вагонами, отправился в первый рейс, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании).
РИА Новости вчера в 15:09
Шоу-бизнес

Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована

Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
Газета.Ru вчера в 09:39
Хоккей

Панарин опубликовал коллаж с упавшим на лед Путиным

Газета.Ru вчера в 15:08
Общество

Затравленную на чаепитии девочку из Новосибирска избили в школе

Восьмилетнюю жительницу Новосибирска, которую выгнали с чаепития из-за якобы несданных родителями денег, избили в школе, сообщает сайт "kp.ru".
Газета.Ru вчера в 11:03
Фигурное катание

Елизавета Туктамышева прыгнула на тренировке четверной тулуп

Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева исполнила четверной тулуп на тренировке.
Спорт БИЗНЕС Online 26 ноября в 07:20
Общество

Две украинские электростанции приостановили работу в знак протеста

Две украинские электростанции, а именно «Бурштынская» (Ивано-Франковская область) и «Приднепровская» (Днепр) ТЭС, приостановили свою работу.
ГЛАС.RU вчера в 09:45
Здоровье

Онкологи разработали «зеленое» меню для защиты против рака

Врачи-онкологи составили «зелёное» меню из продуктов против рака.
Ugpressa.ru вчера в 01:57
Общество

Опасные для жизни бактерии нашли в квартирах и домах

Ученые провели исследования, в ходе которых установили, что в квартирах и домах может быть много опасных для жизни бактерий.
ФедералПресс вчера в 23:23
Авто

Названы самые надежные кроссоверы в Германии

Эксперты немецкой ассоциации технического надзора (TÜV), которая проводит техосмотор машин в стране, назвали перечень самых надежных кроссоверов.
Тарантас Ньюс 26 ноября в 05:07
Киберспорт

В Overwatch разрешили поиграть бесплатно до 4 декабря

При покупке Overwatch после бесплатного пробного периода прогресс для учётной записи будет сохранён.
Ferra вчера в 08:21
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева выложила фото после бани без косметики

Подписчики, которые привыкли видеть Ларису Андреевну тщательно загримированную, остались в восторге: она и без всякой косметики чудо как хороша.
Wday.ru вчера в 03:50
Авто

Новый Volkswagen Jetta сертифицирован для России

Немецкий автопроизводитель Volkswagen сертифицировал в России седан Volkswagen Jetta седьмого поколения.
Автоновости дня 26 ноября в 02:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное