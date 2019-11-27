Общество
Piter.tvРоссиян ожидают две двухдневные рабочие недели
Россиян в конце 2019-го и в начале 2020-го ожидают две двухдневные рабочие недели. Об этом стало известно из производственного календаря, который утвердило правительство. Так в последнюю рабочую неделю этого года рабочими днями будут 30 декабря (понедельник) и 31 декабря (вторник).
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с чего всё началось
Последняя рабочая неделя текущего года и первая неделя 2020-го будут двухдневными, следует из производственного календаря, утвержденного правительством. Так, на последней неделе 2019-го россияне выйдут на работу в понедельник, 30 декабря, и во вторник, 31 декабря.РИА Новостивчера в 08:13
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Последняя рабочая неделя декабря и первая рабочая неделя 2020 года будут двухдневными
Интерфаксвчера в 04:48
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
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