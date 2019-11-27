Последняя рабочая неделя текущего года и первая неделя 2020-го будут двухдневными, следует из производственного календаря, утвержденного правительством. Так, на последней неделе 2019-го россияне выйдут на работу в понедельник, 30 декабря, и во вторник, 31 декабря.

с чего всё началось

В новом году первым рабочим днем станет четверг, 9 января. Рабочая неделя продлится два дня — до пятницы, 10 января. В 2020 году новогодние каникулы у россиян продлятся с 1 по 8 января, 31 декабря 2019 года будет рабочим днем, сокращенным на час.

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