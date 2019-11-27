Общество

ИзвестияИзвестияРоссиян ждут двухдневные рабочие недели

В новом году первым рабочим днем станет четверг, 9 января. Рабочая неделя продлится два дня — до пятницы, 10 января. В 2020 году новогодние каникулы у россиян продлятся с 1 по 8 января, 31 декабря 2019 года будет рабочим днем, сокращенным на час.
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с чего всё началось

Россиян ждут две двухдневные рабочие недели

Последняя рабочая неделя текущего года и первая неделя 2020-го будут двухдневными, следует из производственного календаря, утвержденного правительством. Так, на последней неделе 2019-го россияне выйдут на работу в понедельник, 30 декабря, и во вторник, 31 декабря.
РИА Новости08:13

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Последняя рабочая неделя в этом году будет двухдневной

ТАСС11:32

Россиян ждут две двухдневные рабочие недели

РИА Новости08:13

Роструд напомнил о предстоящих двух коротких рабочих неделях

РБК10:08

Роструд напомнил о двух рабочих неделях из двух дней

RT на русском09:49

Россиян ждут две двухдневные рабочие недели

Газета.Ru08:36

Россиян ждут двухдневные рабочие недели

Известия10:27

Последняя рабочая неделя декабря и первая рабочая неделя 2020 года будут двухдневными

Интерфакс04:48
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 11:41, Ашберн
Политика

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BFM.ru 08:22
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Спорт

Путин вручил госнаграды Ротенбергу и Рахлину

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Гаджеты

В Сети появились рендеры смартфона Samsung Galaxy S11 Plus

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Названы версии смертельного отравления двух детей в Симферополе

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Происшествия

Посольство сообщило о пострадавших россиянах в ДТП в Доминикане

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Кино

Назван фильм, который имеет больше всего шансов на «Оскар» в 2020 году

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала свой четверной прыжок на тренировке.
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Политика

ОЗХО одобрила включение «Новичка» в список запрещенных химикатов

Страны-члены Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) консенсусом одобрили предложения по включению в список запрещенных отравляющих веществ «Новичок», который, по мнению Великобритании, был использован при отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в марте прошлого года.
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По словам председателя комитета Андрея Паньковского, ГОСТ устанавливает критерии для определения классических автомобилей.
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Объявили цены на Lada Vesta 2020 модельного года

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С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
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