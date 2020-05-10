Общество

Вести.RuВести.RuРоссиян ждут еще одни длинные выходные

Осенью еще один выходной посреди недели ожидает россиян в ноябре. День народного единства отмечается 4 ноября и приходится в этом году на среду.
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с чего всё началось
В утвержденном документе
 о переносе выходных дней в этом году сказано, что россиян ждут еще одни длинные выходные – с 12 по 14 июня в честь Дня России.
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