с чего всё началось

Осенью еще один выходной посреди недели ожидает россиян в ноябре. День народного единства отмечается 4 ноября и приходится в этом году на среду.

Космос Возрождение мертвых галактик: карликовые галактики используют газ для новых звезд Небольшие галактики, совершенно не подающие признаков жизни, используют газ из космического пространства и создают из него новые звезды, возрождая себя таким образом.

Происшествия Пожар произошел в подмосковном хосписе "Пожар произошел в хосписе на улице Тенистая, 4. Здание самостоятельно покинули 11 человек, еще 18 лежачих пациентов остаются пока внутри", - сказал источник, отметив, что открытое горение уже удалось сбить.

Политика Путин 11 мая проведет совещание о возможности продления нерабочих дней Президент России Владимир Путин в понедельник, 11 мая, проведет совещание, на котором будет обсуждаться ситуация с распространение коронавируса, в том числе возможность продления периода нерабочих дней после 11 мая. 3,7K

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по поэтапному снятию ограничений Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для поэтапного снятия введенных в рамках борьбы с новым типом коронавируса COVID-19 ограничений. 1K

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Здоровье России спрогнозировали невыраженный пик эпидемии коронавируса Россия может избежать выраженного пика эпидемии коронавируса, пишет РБК со ссылкой на врача-инфекциониста Валерия Безносенко. 1,6K

Общество Бассейны, магазины и скверы открывают для жителей Тульской области Плавательным бассейнам разрешили работать «при условии соблюдения требований Главного государственного санитарного врача по Тульской области».

Общество Вильфанд предупредил об «обвале холода» в Европейской России Температура понизится больше чем на 10 градусов, произойдет обвал холода, обрушение буквально в течение десяти часов.

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Здоровье В Саратовской области обеспокоились ростом заболеваемости пневмонией Число больных с пневмонией в Саратовской области достигло 625 человек, заявил министр здравоохранения области Олег Костин 10 мая на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. 4

Общество В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса. 2,1K

Шоу-бизнес Ольга Куриленко попросила не считать её украинкой В комментариях поклонники заинтересовались, кого актриса считает «нашими», на что Куриленко ответила, что под этим словом она подразумевает всех жителей стран бывшего Советского Союза. 36

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