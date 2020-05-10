Общество
Вести.RuРоссиян ждут еще одни длинные выходные
Осенью еще один выходной посреди недели ожидает россиян в ноябре. День народного единства отмечается 4 ноября и приходится в этом году на среду.
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с чего всё началось
В утвержденном документе о переносе выходных дней в этом году сказано, что россиян ждут еще одни длинные выходные – с 12 по 14 июня в честь Дня России.Аргументы и Факты07:39
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Губернатор Краснодарского края сообщил, что карантин в регионе продлен до 23 мая.
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Фото Гиммлера появилось на странице солдата «Бессмертного полка»
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В Татарии после майских праздников отменяют пропускной режим
Сообщается, что правительство Татарии приняло новое постановление «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан коронавирусной инфекции».
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России спрогнозировали невыраженный пик эпидемии коронавируса
Россия может избежать выраженного пика эпидемии коронавируса, пишет РБК со ссылкой на врача-инфекциониста Валерия Безносенко.
Компания 07 мая в 23:52
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Бассейны, магазины и скверы открывают для жителей Тульской области
Плавательным бассейнам разрешили работать «при условии соблюдения требований Главного государственного санитарного врача по Тульской области».
Московский Комсомолец Тула 17:52
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Смертность в Москве в апреле выросла на 15,5%
В минувшем апреле смертность в Москве увеличилась на 15,5% по сравнению с прошлогодним показателем этого месяца.
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Турция заявила о готовности открыть ответный огонь по армии Хафтара
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Вильфанд предупредил об «обвале холода» в Европейской России
Температура понизится больше чем на 10 градусов, произойдет обвал холода, обрушение буквально в течение десяти часов.
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Все игроки сборной Франции были настроены против Зидана после финала, из-за того, что он сделал на поле.
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У Нижегородского кремля сошел грунт
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Вирусы инопланетного происхождения могут попасть на Землю через привезенные образцы марсианских пород, предостерег профессор Стэнфордского университета Скотт Хаббард.
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Белорусская оппозиция отказалась выдвигать кандидата в президенты
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