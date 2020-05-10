с чего всё началось

Длинные выходные, связанные с празднованием Дня России, ожидают россиян в июне. Информация об этом содержится в постановлении правительства Российской Федерации о переносе выходных дней в 2020 году. "В 2020 году будет трехдневный отдых с 12 по 14 июня, совпадающий с Днем России", - написано в нем.

Россиян ждут еще одни длинные выходные в июне

Недвижимость Девелоперы не дождались покупателей Консультанты ждут, что в дальнейшем девелоперы будут готовы предоставлять скидки, но о реальном снижении цен можно будет говорить лишь в следующем году. 13

Общество Число заразившихся коронавирусом российских военных выросло до 1723 Свыше 3,3 тысячи человек заразились коронавирусом в армии и военных учебных заведениях в России с начала пандемии, из них 1 723 человека являются военнослужащими, говорится в бюллетене Минобороны . 255

Общество Дептранс Москвы назвал главную ошибку при оформлении пропусков на авто Самой частой ошибкой при оформлении электронных пропусков, к которым привязан личный автомобиль, является неправильное указание номера транспортного средства, сообщил Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале. 63

Музыка Новый клип группы Little Big попал в тренды YouTube Видеоклип российской группы Little Big на песню Hypnodancer, в котором музыканты с помощью «гипнотанца», грабят казино, попал в тренды YouTube в 26 странах мира. 343

Игры Фанат воссоздал S.T.A.L.K.E.R. 2 на движке CryEngine Геймер воссоздал скриншот компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. 2 на движке CryEngine, однако изначально игра разрабатывалась на Unreal Engine 4. 16

Происшествия В Волгограде задержали сотрудника СК по делу о вымогательстве Сотрудника территориального подразделения управления Следственного комитета России по Волгоградской области задержали по делу о вымогательстве, совершенном группой лиц, сообщает в воскресенье пресс-служба ведомства. 25

Общество Пользователей Сети удивили несуществующие страны на карте 1922 года Опубликованная на сайте Reddit карта мира 1922 года удивила пользователей произошедшими с тех пор изменениями.

Общество Геннадий Орлов: «Больше верю врачам, чем Малышевой» Врачи рассказывают об этом, и я больше верю этим врачам, чем Малышевой и всем остальным. Врачи умирают, а им еще и не хотят платить. 2

Общество Илон Маск на русском языке обругал бывшего министра труда США Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск назвал бывшего министра труда США Роберта Райха идиотом, комментируя его заявление о том, что Маска не интересует здоровье своих подчиненных в период пандемии коронавируса. 397

Общество В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса. 2,1K

Авто Как, покупая летние шины, выбрать наименее шумную резину Признаюсь, что до поры до времени я выбирал шины для своих автомобилей, как натуральная блондинка — чтобы рисунок протектора был красивым.

Политика Посольство США отреагировало на заявление Белого дома о победе над нацизмом Ранее 10 мая в российском МИД заявили, что Москва крайне возмущена публикациями на страницах Белого дома в соцсетях, в которых победа над нацизмом приписывается только США и Великобритании. 2

Интернет Групповые видеозвонки скоро появятся в веб-версии Google Duo Напомним, что несколько дней назад Google Duo обновил своё приложение для поддержки 12 участников.

Здоровье Врачи предупредили о риске тяжелых осложнений коронавирусной инфекции Риск осложнений существует даже для пациентов, перенесших заболевание в легкой форме. Однако пока он до конца не изучен. 5

Общество В Роскосмосе подтвердили разрушение баков блока «Фрегат-СБ» на орбите Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь с 9 на 10 мая в 18-й эскадрилье контроля космического пространства Военно-воздушных сил США заявили о взрыве топливного бака российского разгонного блока «Фрегат-СБ» на околоземной орбите. 1,4K

Армия и оружие Китай нанёс ракетный удар по индийским военным В ответ на агрессивные действия Индии, китайские войска нанесли ракетный удар по индийским военным, что привело к уничтожению легкого бронированного автомобиля последних и ранению четырёх человек. 66

Здоровье Российский губернатор ответил на вопрос о пропавших выплатах врачам Врач-рентгенолог из Артемовской центральной больницы в Свердловской области задал вопрос губернатору региона Евгению Куйвашеву о пропавших президентских выплатах, которые обещали медикам за работу во время борьбы с коронавирусом. 4

Технологии Раскрыты новые подробности о грядущих видеокартах NVIDIA Согласно информации инсайдеров, видеокарты Ampere будут предназначены и для высокопроизводительных вычислений (HPC), и для игрового сегмента.