Эксперты напоминают, что индексация тарифов ЖКХ происходит ежегодно. У региональных властей есть право самостоятельно определять, какие услуги и насколько должны вырасти в цене, но при одном условии — сумма, указанная в «платежке» не должна превышать уровень, установленный федеральным центром.

Россиян ждут изменения в тарифах ЖКХ с 1 июля

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