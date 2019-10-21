Экономика
9111.ruРоссиян ждут массовые сокращения в 2020 году
Каждая десятая компания в 2020 году планирует сокращать сотрудников. Для сравнения, в 2018 году уволить сотрудников планировала каждая пятая компания. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование экспертов компании HeadHunter.
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с чего всё началось
Почти каждая десятая компания планирует провести сокращение персонала в следующем году. К таким выводам пришли специалисты HeadHunter по итогам опроса работодателей. Это оптимистичный показатель, так как в 2018-м о планах уволить часть сотрудников говорили в каждой пятой фирме.Известия20 октября в 21:01
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Принятое сокращение: каждая десятая компания готовится провести увольнения
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