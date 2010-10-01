Общество

ВашГород.руВашГород.руРоссиян ждёт короткая рабочая неделя

Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе. 24 июня будет выходной день, это среда. В этот день в городах страны устроят Парады Победы, которые перенесли с 9 мая из-за коронавируса.
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Эта рабочая неделя для россиян будет короткой

DixiNews01:51

Кузбассовцев ждёт короткая рабочая неделя

Сибдепо01:06

В России текущая рабочая неделя будет короткой

JustMedia00:38

В Югре рабочая неделя будет короткой

Югра-ТВ00:49

Россиян ждёт короткая рабочая неделя

ВашГород.рувчера в 21:54
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Общество

Бизнес Валерии и Пригожина прогорел

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Экономика

ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми

ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми на 1 п.п. от базовой ставки банка.
РБК 02:27
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Общество

Роскачество рекомендовало заменить колбасу в окрошке

Заменить колбасные изделия в составе окрошки на филе индейки или курицы людям, следящим за своим весом, рекомендует автономная некоммерческая организация «Роскачество», 22 июня говорится в сообщении организации.
ИА Красная Весна 03:27
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Гаджеты

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Как сообщается, Mate 40 Pro получит ультратонкий экран – Ultra Thin Display (UTD), разработанный специально для моделей с гибким или изогнутым экраном.
iXBT.com 03:17
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Технологии

Определен способ защитить смартфон от самовозгорания в жару

Эксперт рассказал, что при 40-градусной жаре смартфонам грозит опасность.
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Общество

ЦПК составил рейтинг регионов РФ по уровню пессимизма

Центр политической конъюнктуры (ЦПК) провел исследование на основе активности пользователей социальных сетей о том, какие вопросы больше всего волнуют граждан, и в каких регионах наблюдается самый высокий уровень пессимизма относительно будущего, которое ждет людей после окончания пандемии коронавируса.
Экономика сегодня 03:46
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Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова

Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова, в интервью изданию «Собеседник» назвал причину, по которой его подзащитный сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.
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Экономика

Пенсионерам пересчитают выплаты за два года

Согласно документу, пенсионеры смогут получить перерасчет пенсионных выплат за два года. Это будет период с 2016 по 2018 годы.
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Здоровье

В челябинском онкоцентре выявили очаг коронавируса

РИА Новости 03:35
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Общество

В России за сутки выявлено 7600 новых случаев коронавируса

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 17,2 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки - 291 тыс. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 312 тыс. человек.
Интерфакс 03:35
Происшествия

В Петербурге избили агитаторов против поправок в Конституцию

Активисты клеили у продуктового магазина агит-материалы с цитатами Владимира Путина разных лет, в которых президент критически высказывается о перспективах изменения Основного закона страны.
ЗакC.Ру вчера в 14:55
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Общество

В сети сообщили о смерти блогера Анастасии Тропицель

Российская 18-летняя блогер-миллионник Анастасия Тропицель погибла на индонезийском острове Бали.
Газета.Ru вчера в 11:10
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Политика

Клишас рассказал, как Путин делает политическую систему устойчивее

По заявлению сопредседателя рабочей группы, главы комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрея Клишаса, поправка к Конституции, позволяющая действующему президенту снова баллотироваться, необходима для стабилизации политической системы, пишет РБК.
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Владимир Путин допустил участие в следующих выборах президента России.
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Футбол

Карпин рассказал об эмоциях от матча «Сочи» — «Ростов»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал об эмоциях после матча 23-го тура «Сочи» — «Ростов».
Metaratings 20 июня в 10:52
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Общество

ПФР готовит россиянам новую выплату в размере 10 тысяч рублей

Россияне смогут получить от ПФР новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет.
iReactor вчера в 10:23
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Наука

Определено необходимое для колонизации Марса количество людей

Ученые разработали математическую модель для расчета точного количества людей, которых будет достаточно для колонизации Красной планеты.
Evo-rus.com 20 июня в 12:20
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Общество

ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки

Ранее поступала информация о том, что по состоянию на утро 22 июня число фактов заражения COVID-19 в мире перевалило за 9 000 000.
Evo-rus.com 02:37
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Общество

Спрогнозировано время начала второй волны коронавируса в России

Вторая волна коронавируса в России может начаться осенью. Такой прогноз изданию Ura.ru дал иммунолог Виталий Зверев.
Lenta.ru вчера в 20:48
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Саратовский контрактник участвует в испытаниях вакцины от коронавируса

В Москве проходят испытания вакцины от COVID-19, в которых участвует 33-летний военнослужащий Юрий из Саратовской области.
Регион 64 вчера в 16:32
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Общество

В Турции разъяснили судьбу туристов с подозрением на коронавирус

Глава минтуризма Турции объяснил процесс проверки на коронавирус. В Турции разъяснили судьбу туристов с подозрением на коронавирус.
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Волочкова пришла на службу в храм в шубе и декольте

Ведь Волочкова пришла на службу в храм в шубе и с декольте.
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Чемпион мира по хоккею Жердев рассказал о проблемах с алкоголем

Газета.Ru 03:35
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Переданные Украине американские катера могут усилить «Джавелинами»

ГЛАС.RU вчера в 06:10
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Общество

В России за сутки выявили 7600 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в России зафиксировали 7600 новых случаев коронавируса, общее число случаев увеличилось до 592 280, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Rambler News Service 03:32
Происшествия

Жительница Астрахани призналась в убийстве 12-летнего сына

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РЕН ТВ вчера в 15:58
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В Нью-Йорке решили демонтировать памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории, пишет New York Times.
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Исторический парад, прошедший на Красной площади в честь победы СССР над Германией в Великой Отечественной войне. Мероприятие принимал маршал Георгий Жуков, командовал войсками маршал Константин Рокоссовский. Специально для парада из Берлина было доставлено Знамя Победы, установленное над Рейхстагом, однако его так и не вынесли. На мероприятии проводилась церемония повержения вражеских знамён и штандартов, после парада они были отправлены в Центральный музей Вооружённых Сил. Всего в торжественном шествии приняли участие около 35 тысяч человек. В советский период Парад Победы проводился лишь в юбилейные 1965, 1985 и 1990 годы. С 1995-го парад проходит ежегодно на главной площади страны.
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