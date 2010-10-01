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Гаджеты Huawei Mate 40 Pro получит ультратонкий экран Как сообщается, Mate 40 Pro получит ультратонкий экран – Ultra Thin Display (UTD), разработанный специально для моделей с гибким или изогнутым экраном. 1

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