Общество
ВашГород.руРоссиян ждёт короткая рабочая неделя
Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе. 24 июня будет выходной день, это среда. В этот день в городах страны устроят Парады Победы, которые перенесли с 9 мая из-за коронавируса.
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Общество
Бизнес Валерии и Пригожина прогорел
Lenta.ru вчера в 10:59
Экономика
ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми
ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми на 1 п.п. от базовой ставки банка.
РБК 02:27
Общество
Роскачество рекомендовало заменить колбасу в окрошке
Заменить колбасные изделия в составе окрошки на филе индейки или курицы людям, следящим за своим весом, рекомендует автономная некоммерческая организация «Роскачество», 22 июня говорится в сообщении организации.
ИА Красная Весна 03:27
Гаджеты
Huawei Mate 40 Pro получит ультратонкий экран
Как сообщается, Mate 40 Pro получит ультратонкий экран – Ultra Thin Display (UTD), разработанный специально для моделей с гибким или изогнутым экраном.
iXBT.com 03:17
Технологии
Определен способ защитить смартфон от самовозгорания в жару
Эксперт рассказал, что при 40-градусной жаре смартфонам грозит опасность.
Evo-rus.com 02:49
Общество
ЦПК составил рейтинг регионов РФ по уровню пессимизма
Центр политической конъюнктуры (ЦПК) провел исследование на основе активности пользователей социальных сетей о том, какие вопросы больше всего волнуют граждан, и в каких регионах наблюдается самый высокий уровень пессимизма относительно будущего, которое ждет людей после окончания пандемии коронавируса.
Экономика сегодня 03:46
Происшествия
Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова, в интервью изданию «Собеседник» назвал причину, по которой его подзащитный сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.
Известия 00:18
Экономика
Пенсионерам пересчитают выплаты за два года
Согласно документу, пенсионеры смогут получить перерасчет пенсионных выплат за два года. Это будет период с 2016 по 2018 годы.
СургутИнтерНовости вчера в 14:05
Здоровье
В челябинском онкоцентре выявили очаг коронавируса
РИА Новости 03:35
Общество
В России за сутки выявлено 7600 новых случаев коронавируса
По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 17,2 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки - 291 тыс. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 312 тыс. человек.
Интерфакс 03:35
Происшествия
В Петербурге избили агитаторов против поправок в Конституцию
Активисты клеили у продуктового магазина агит-материалы с цитатами Владимира Путина разных лет, в которых президент критически высказывается о перспективах изменения Основного закона страны.
ЗакC.Ру вчера в 14:55
Общество
В сети сообщили о смерти блогера Анастасии Тропицель
Российская 18-летняя блогер-миллионник Анастасия Тропицель погибла на индонезийском острове Бали.
Газета.Ru вчера в 11:10
Политика
Клишас рассказал, как Путин делает политическую систему устойчивее
По заявлению сопредседателя рабочей группы, главы комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрея Клишаса, поправка к Конституции, позволяющая действующему президенту снова баллотироваться, необходима для стабилизации политической системы, пишет РБК.
Инфорос 04:10
Политика
Путин сделал заявление об участии в следующих выборах
Владимир Путин допустил участие в следующих выборах президента России.
Сиб.фм вчера в 07:26
Музыка
Фанаты «отняли» у Билана победу на Евровидении
Газета.Ru 01:30
Футбол
Карпин рассказал об эмоциях от матча «Сочи» — «Ростов»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал об эмоциях после матча 23-го тура «Сочи» — «Ростов».
Metaratings 20 июня в 10:52
Общество
ПФР готовит россиянам новую выплату в размере 10 тысяч рублей
Россияне смогут получить от ПФР новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет.
iReactor вчера в 10:23
Наука
Определено необходимое для колонизации Марса количество людей
Ученые разработали математическую модель для расчета точного количества людей, которых будет достаточно для колонизации Красной планеты.
Evo-rus.com 20 июня в 12:20
Общество
ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки
Ранее поступала информация о том, что по состоянию на утро 22 июня число фактов заражения COVID-19 в мире перевалило за 9 000 000.
Evo-rus.com 02:37
Общество
Спрогнозировано время начала второй волны коронавируса в России
Вторая волна коронавируса в России может начаться осенью. Такой прогноз изданию Ura.ru дал иммунолог Виталий Зверев.
Lenta.ru вчера в 20:48
Здоровье
Саратовский контрактник участвует в испытаниях вакцины от коронавируса
В Москве проходят испытания вакцины от COVID-19, в которых участвует 33-летний военнослужащий Юрий из Саратовской области.
Регион 64 вчера в 16:32
Общество
В Турции разъяснили судьбу туристов с подозрением на коронавирус
Глава минтуризма Турции объяснил процесс проверки на коронавирус. В Турции разъяснили судьбу туристов с подозрением на коронавирус.
Piter.tv 03:28
Шоу-бизнес
Волочкова пришла на службу в храм в шубе и декольте
Ведь Волочкова пришла на службу в храм в шубе и с декольте.
ВладТайм вчера в 05:22
Армия и оружие
Переданные Украине американские катера могут усилить «Джавелинами»
ГЛАС.RU вчера в 06:10
Общество
В России за сутки выявили 7600 новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки в России зафиксировали 7600 новых случаев коронавируса, общее число случаев увеличилось до 592 280, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Rambler News Service 03:32
Происшествия
Жительница Астрахани призналась в убийстве 12-летнего сына
Говорит Москва вчера в 07:48
Футбол
Тульский «Арсенал» поздравил пришедшую на матч медсестру в купальнике
РЕН ТВ вчера в 15:58
Политика
В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту
В Нью-Йорке решили демонтировать памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории, пишет New York Times.
РИА Новости вчера в 21:18