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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Россиянам дадут возможность исправлять кредитную историю

С первого января следующего года частично начнет действовать закон о квалифицированных БКИ. Документ нацелен на повышение защищенности заемщиков и финансовых организаций за счет снижения рисков невозврата, повышения эффективности предоставления и возврата ссуд.В источнике
С чего всё началось
Известия

Россиянам дадут возможность исправлять кредитную историю

Граждане смогут исправить свой рейтинг заемщика, если кредитор отказывается вносить корректные изменения или исчез — например, в результате отзыва лицензии, рассказал «Известиям» гендиректор БКИ «ОКБ» Артур Александрович.
Известия17:31
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Новый способ изменить кредитную историю сочли важным и полезным

Телеканал 360°05:41
Life.ru

У россиян появится возможность исправлять кредитную историю

Life.ru20:42
Lenta.ru

Россиянам разрешат исправить свою кредитную историю

Lenta.ru02:09
URA.Ru

Россияне смогут исправить свою кредитную историю

URA.Ru01:46
Комсомольская правда

Эксперт рассказал, как можно исправить свою кредитную историю

Комсомольская правда01:34
Известия

Эксперт оценил влияние кредитной истории на возможность получить заем

Известия06:43
ТК Звезда

СМИ: россияне смогут исправлять кредитную историю

ТК Звезда18:40

Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русском01:27
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Россиянам рассказали, как обеспечить себе пенсию в 90 тысяч рублей

Чтобы в течение 20 лет доходы на пенсии составляли примерно 100 тысяч рублей, нужно каждый месяц инвестировать 29 тысяч рублей в облигации либо 14,3 тысячи — в сбалансированный портфель из акций и облигаций.
РИА Новости02:26
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Путин поручил обеспечить вакциной от гриппа до 60% жителей России

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM «Правительству Российской Федерации обеспечить финансирование в полном объёме мероприятий по профилактике острых респираторных инфекций в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020−2021 годов, предусмотрев вакцинацию от гриппа с охватом до 60% населения Российской Федерации», — говорится в списке поручений.
REGNUM07:25
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Первые рейсы из РФ на курорты Турции вылетают с загрузкой в 100%

В компании Coral Travel агентству сообщили, что загрузка первых рейсов на турецкие курорты составляет почти 100%, при этом самый высокий процент проданных туров с вылетом из Москвы - в Бодрум, за ним идут Даламан и Анталья.
Интерфакс03:43
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Очередное обновление Windows удалило автоматический поиск драйверов

Как сообщает ToDay News Ufa, новая сборка операционной системы Windows, получившая номер 19041.423, блокирует доступ Диспетчеру устройств к сети Интернет, в результате чего он не может произвести поиск и загрузку драйверов для приложений, уже установленных на компьютер.
ToDay News Ufa04:14
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В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАСС06:19
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