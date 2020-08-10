Россиянам позволят исправить кредитную историю
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Россиянам позволят исправить кредитную историю
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Гендиректор Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Артур Александрович в беседе с газетой "Известия" рассказал, что россияне теперь смогут изменить свою кредитную историю. Он напомнил, что с 1 января 2021 года частично вступает в силу новый закон о квалифицированных бюро кредитных историй.В источнике
С чего всё началось
Россиянам дадут возможность исправлять кредитную историю
Граждане смогут исправить свой рейтинг заемщика, если кредитор отказывается вносить корректные изменения или исчез — например, в результате отзыва лицензии, рассказал «Известиям» гендиректор БКИ «ОКБ» Артур Александрович.
Известия17:31
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