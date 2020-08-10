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Газета.Ru
Газета.Ru

Россиянам позволят исправить кредитную историю

Гендиректор Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Артур Александрович в беседе с газетой "Известия" рассказал, что россияне теперь смогут изменить свою кредитную историю. Он напомнил, что с 1 января 2021 года частично вступает в силу новый закон о квалифицированных бюро кредитных историй.В источнике
С чего всё началось
Известия

Россиянам дадут возможность исправлять кредитную историю

Граждане смогут исправить свой рейтинг заемщика, если кредитор отказывается вносить корректные изменения или исчез — например, в результате отзыва лицензии, рассказал «Известиям» гендиректор БКИ «ОКБ» Артур Александрович.
Известия17:31
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Россиянам позволят исправлять подпорченную кредитную историю

Телеканал 360°18:44
URA.Ru

Россияне смогут исправить свою кредитную историю

URA.Ru01:46
Комсомольская правда

Эксперт рассказал, как можно исправить свою кредитную историю

Комсомольская правда01:34
Life.ru

У россиян появится возможность исправлять кредитную историю

Life.ru20:42
Lenta.ru

Россиянам разрешат исправить свою кредитную историю

Lenta.ru02:09
ТК Звезда

СМИ: россияне смогут исправлять кредитную историю

ТК Звезда18:40
Известия

Россиянам дадут возможность исправлять кредитную историю

Известия17:31

Си Цзиньпин поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах

Глава государства получил по предварительным итогам больше 80% голосов избирателей Лидер КНР Си Цзиньпин поздравил действующего главу белорусского государства Александра Лукашенко с победой на прошедших выборах президента страны.
Си Цзиньпин поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах
Союзное Вече03:32
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СК Беларуси возбудил уголовные дела в связи с беспорядками в Минске

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков, произошедших минувшей ночью в Минске и других регионах республики на фоне выборов президента страны.
Российская газета02:56
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Россиянам рассказали, как обеспечить себе пенсию в 90 тысяч рублей

Чтобы в течение 20 лет доходы на пенсии составляли примерно 100 тысяч рублей, нужно каждый месяц инвестировать 29 тысяч рублей в облигации либо 14,3 тысячи — в сбалансированный портфель из акций и облигаций.
РИА Новости02:26
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Банки протестируют автосписание денег за услуги по запросу компаний

Российские банки протестируют новый способ безналичных платежей, при котором деньги будут автоматически списываться с банковского счета по запросу получателя, рассказала РБК гендиректор ассоциации «Финтех» (АФТ) Татьяна Жаркова.
Ведомости02:48
367

Российские журналисты пострадали в ходе ночных протестов в Минске

В Минске в ходе ночных столкновений пострадали несколько российских журналистов, в том числе бывший корреспондент РБК, журналист Meduza Максим Солопов, а также корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко.
РБК03:40
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Президенты Литвы и Польши призвали власти Белоруссии не применять силу

Президенты Литвы Гитанас Науседа и Польши Анджей Дуда обратились к властям Белоруссии и призвали их «применять демократические стандарты», уважать права человека и воздержаться от применения силы в массовых протестах после выборов.
Калининград.Ru03:41
15

Очередное обновление Windows удалило автоматический поиск драйверов

Автоматический поиск драйверов в сети интернет стал недоступен в Диспетчере устройств (Device Manager) операционной системы Windows после очередного необязательного обновления, 9 августа сообщает интернет-издание iXBT.com.
ИА Красная Веснавчера в 14:13
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15 августа парки Москвы покажут кино молодых режиссеров

Любители кино смогут увидеть картины молодых российских режиссеров в летнем кинотеатре парка «Фили» в 20.00, на деревянной сцене в Перовском парке в 20.00, в зеленом театре Бабушкинского парка в 19.00 и возле главной сцены сада имени Баумана в 19.00.
Вести Подмосковья01:14