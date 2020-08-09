Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Известия
Известия

Россиянам дадут возможность исправлять кредитную историю

Граждане смогут исправить свой рейтинг заемщика, если кредитор отказывается вносить корректные изменения или исчез — например, в результате отзыва лицензии, рассказал «Известиям» гендиректор БКИ «ОКБ» Артур Александрович.В источнике
С чего всё началось
Известия

Россиянам дадут возможность исправлять кредитную историю

Новый закон о квалифицированных бюро кредитных историй частично вступает в силу уже с 1 января 2021 года. Цель — повысить защищенность финансовых организаций и заемщиков за счет снижения рисков невозврата, повышения эффективности предоставления и возврата ссуд.
Известия17:31
Подробнее о событии
Life.ru

У россиян появится возможность исправлять кредитную историю

Life.ru20:42
URA.Ru

Россияне смогут исправить свою кредитную историю

URA.Ru01:46
Комсомольская правда

Эксперт рассказал, как можно исправить свою кредитную историю

Комсомольская правда01:34
Lenta.ru

Россиянам разрешат исправить свою кредитную историю

Lenta.ru02:09
Телеканал 360°

Россиянам позволят исправлять подпорченную кредитную историю

Телеканал 360°18:44
ТК Звезда

СМИ: россияне смогут исправлять кредитную историю

ТК Звезда18:40
Известия

Россиянам дадут возможность исправлять кредитную историю

Известия17:31

СК Беларуси возбудил уголовные дела в связи с беспорядками в Минске

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков, произошедших минувшей ночью в Минске и других регионах республики на фоне выборов президента страны.
СК Беларуси возбудил уголовные дела в связи с беспорядками в Минске
Российская газета02:56
589

Российские журналисты пострадали в ходе ночных протестов в Минске

В Минске в ходе ночных столкновений пострадали несколько российских журналистов, в том числе бывший корреспондент РБК, журналист «Медузы» Максим Солопов, а также корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко.
РБК02:47
1

Триллер «Неистовый» возглавил российский прокат в выходные

Третью строчку в рейтинге занял американский комедийный боевик "Мой шпион" (My Spy) с Дэйвом Батистой и Хлоей Коулмэн - 3,65 млн рублей Голливудская лента "Неистовый" (Unhinged) стала лидером проката в России, собрав 9,35 млн рублей за минувшие выходные.
Толк02:24
7

Наблюдатели от СНГ признали конкурентными выборы в Белоруссии

Президентские выборы в Белоруссии прошли открыто и конкурентно и обеспечили волеизъявление избирателей, миссия наблюдателей от СНГ не обнаружила фактов, которые бы поставили под сомнение легитимность выборов, заявил глава миссии Сергей Лебедев.
Интерфакс03:05
2

Зеленский призвал белорусов к диалогу и толерантности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Белоруссия должна придерживаться общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов и обеспечить народу его права в полном объеме, а также призвал белорусов максимально отказаться от уличного насилия.
РИА Новости02:46
236

Полковник ВСУ признался в причастности Киева к крушению MH-17

Независимые журналисты голландского издания «Bonanza Media» обнародовали заявление полковника ВСУ, которые могут свидетельствовать о причастности Киева к крушению малайзийского боинга MH-17 в Донбассе в 2014 году.
Вести Крым01:15
63

Тверской СК возбудил дело после пожара с четырьмя погибшими

Тверь, 10 августа 2020, 09:45 — REGNUM Уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности возбуждено в связи с пожаром в Тверской области, при котором погибли четыре человека — двое взрослых и двое детей, сообщили в пресс-службе СК 10 августа.
REGNUM02:45
5