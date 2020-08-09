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Известия
Известия

Россиянам дадут возможность исправлять кредитную историю

Граждане смогут исправить свой рейтинг заемщика, если кредитор отказывается вносить корректные изменения или исчез — например, в результате отзыва лицензии, рассказал «Известиям» гендиректор БКИ «ОКБ» Артур Александрович.В источнике
С чего всё началось
Известия

«Граждане смогут исправить свою кредитную историю»

Россияне получат возможность исправлять неверную информацию в своих кредитных историях, если банк сам отказывается это делать. Также граждане смогут узнавать свой индивидуальный рейтинг заемщика неограниченное количество раз.
Известия17:01
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Lenta.ru

Россиянам разрешат исправить свою кредитную историю

Lenta.ru02:09
Life.ru

У россиян появится возможность исправлять кредитную историю

Life.ru20:42
Комсомольская правда

Эксперт рассказал, как можно исправить свою кредитную историю

Комсомольская правда01:34
URA.Ru

Россияне смогут исправить свою кредитную историю

URA.Ru01:46
Телеканал 360°

Россиянам позволят исправлять подпорченную кредитную историю

Телеканал 360°18:44
ТК Звезда

СМИ: россияне смогут исправлять кредитную историю

ТК Звезда18:40
Известия

Россиянам дадут возможность исправлять кредитную историю

Известия17:31

ЦИК Белоруссии сообщил о более чем 80% голосов за Лукашенко

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РБК18:51
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