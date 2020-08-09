«Атлетико» перед матчем ЛЧ сообщил о двух заболевших коронавирусом

Мадридский футбольный клуб "Атлетико", которому на этой неделе предстоит игра в четвертьфинале Лиги чемпионов, на своем официальном сайте сообщил о двух заболевших коронавирусом.