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Известия
Известия

Россиянам дадут возможность исправлять кредитную историю

Граждане смогут исправить свой рейтинг заемщика, если кредитор отказывается вносить корректные изменения или исчез — например, в результате отзыва лицензии, рассказал «Известиям» гендиректор БКИ «ОКБ» Артур Александрович.В источнике
С чего всё началось
Известия

«Граждане смогут исправить свою кредитную историю»

Россияне получат возможность исправлять неверную информацию в своих кредитных историях, если банк сам отказывается это делать. Также граждане смогут узнавать свой индивидуальный рейтинг заемщика неограниченное количество раз.
Известия17:01
Подробнее о событии
Lenta.ru

Россиянам разрешат исправить свою кредитную историю

Lenta.ru02:09
URA.Ru

Россияне смогут исправить свою кредитную историю

URA.Ru01:46
ТК Звезда

СМИ: россияне смогут исправлять кредитную историю

ТК Звезда18:40
Life.ru

У россиян появится возможность исправлять кредитную историю

Life.ru20:42
Телеканал 360°

Россиянам позволят исправлять подпорченную кредитную историю

Телеканал 360°18:44
Комсомольская правда

Эксперт рассказал, как можно исправить свою кредитную историю

Комсомольская правда01:34
Известия

Россиянам дадут возможность исправлять кредитную историю

Известия17:31

Зеленский призвал белорусов к диалогу и толерантности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Белоруссия должна придерживаться общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов и обеспечить народу его права в полном объеме, а также призвал белорусов максимально отказаться от уличного насилия.
РИА Новости02:46
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Российские журналисты пострадали в ходе ночных протестов в Минске

В Минске в ходе ночных столкновений пострадали несколько российских журналистов, в том числе бывший корреспондент РБК, журналист «Медузы» Максим Солопов, а также корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко.
РБК02:47

В Саратове автомобиль насмерть сбил переходившего дорогу пешехода

Как рассказали журналисту телеканала "Саратов 24" в ведомстве, напротив дома №88 по ул. Чернышевского пешеход-мужчина переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, где был сбит автомобилем "Opel" под управлением 25-летнего мужчины.
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Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

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RT на русском01:27
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Триллер «Неистовый» возглавил российский прокат в выходные

Третью строчку в рейтинге занял американский комедийный боевик "Мой шпион" (My Spy) с Дэйвом Батистой и Хлоей Коулмэн - 3,65 млн рублей Голливудская лента "Неистовый" (Unhinged) стала лидером проката в России, собрав 9,35 млн рублей за минувшие выходные.
Толк02:24
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