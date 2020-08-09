Россиянам дадут возможность исправлять кредитную историю
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Граждане смогут исправить свой рейтинг заемщика, если кредитор отказывается вносить корректные изменения или исчез — например, в результате отзыва лицензии, рассказал «Известиям» гендиректор БКИ «ОКБ» Артур Александрович.В источнике
С чего всё началось
Россиянам дадут возможность исправлять кредитную историю
Новый закон о квалифицированных бюро кредитных историй частично вступает в силу уже с 1 января 2021 года. Цель — повысить защищенность финансовых организаций и заемщиков за счет снижения рисков невозврата, повышения эффективности предоставления и возврата ссуд.
Известия17:31
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