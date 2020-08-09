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Известия
Известия

Россиянам дадут возможность исправлять кредитную историю

Граждане смогут исправить свой рейтинг заемщика, если кредитор отказывается вносить корректные изменения или исчез — например, в результате отзыва лицензии, рассказал «Известиям» гендиректор БКИ «ОКБ» Артур Александрович.В источнике
С чего всё началось
Известия

Россиянам дадут возможность исправлять кредитную историю

Новый закон о квалифицированных бюро кредитных историй частично вступает в силу уже с 1 января 2021 года. Цель — повысить защищенность финансовых организаций и заемщиков за счет снижения рисков невозврата, повышения эффективности предоставления и возврата ссуд.
Известия17:31
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ТК Звезда

СМИ: россияне смогут исправлять кредитную историю

ТК Звезда18:40
Комсомольская правда

Гендиректор ОКБ назвал заемщиков, которые стали хуже платить кредиты

Комсомольская правда00:48
Life.ru

У россиян появится возможность исправлять кредитную историю

Life.ru20:42
Телеканал 360°

Россиянам позволят исправлять подпорченную кредитную историю

Телеканал 360°18:44
РЕН ТВ

Россиянам позволят исправлять кредитную историю

РЕН ТВ00:54
Online47.ru

У россиян появится возможность исправлять кредитную историю

Online47.ru17:57
Известия

Россиянам дадут возможность исправлять кредитную историю

Известия17:31

Трамп подписал указ о финансовой помощи американцам в обход Конгресса

Еще три распоряжения, которые подписал Трамп, включают меморандум о налоговых каникулах по заработной плате для американцев, зарабатывающих менее 100 000 долларов в год, исполнительный указ о «помощи арендаторам и домовладельцам» и меморандум об отсрочке платежей по студенческим кредитам.
Трамп подписал указ о финансовой помощи американцам в обход Конгресса
ИА Красная Веснавчера в 11:57
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США обеспокоены планами российских ВС в отношении МиГ-35

Планы российских Вооруженных сил в отношении истребителя МиГ-35 вызывают обеспокоенность со стороны Соединенных Штатов из-за узкого применения в армии РФ, сказано в материале американского издания The Drive.
Экономика сегодня20:27
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Тихановская призвала силовиков остановить насилие на протестах

Кандидат в президенты Белоруссии и супруга видеоблогера Сергея Тихановского Светлана обратилась с заявлениям к милиции, войскам и участникам протестов, которые начались после закрытия избирательных участков.
РБК18:16
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Вторичное жилье застыло в ожидании

Делая прогнозы относительно вторичного рынка Москвы, директор департамента вторичного рынка компании «Инком-Недвижимость» Сергей Шлома не ждет изменения средних цен на жилье до конца лета и осенью.
Коммерсантъвчера в 03:22
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Индекс цен производителей в Китае продолжил падение в июле

Пекин, 10 августа 2020, 06:45 — REGNUM Цены производителей в Китае продолжили свое падение в июле, которое, однако, продолжило сокращаться благодаря мерам экономической поддержки со стороны властей, сообщает 10 августа агентство Синьхуа.
REGNUM23:45

Лукашенко: прокуроры из РФ и Украины не приехали обсудить дело россиян

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что прокуроры РФ и Украины не приехали для обсуждения вопроса о задержанных россиянах, и предположил, что им "плевать на судьбы ребят".
РИА Новостивчера в 06:42
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Нефть дорожает на 1% на фоне мер Ирака по добыче

Мировые цены на нефть в понедельник утром растут примерно на 1%, рынки обратили внимание на прогноз саудовской Saudi Aramco по спросу, также оценивая меры Ирака по снижению добычи, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ01:23

ВВС США провели новые испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW

Новое аэродинамическое испытание перспективной гиперзвуковой ракеты авиационного базирования AGM-183A ARRW (Air Launched Rapid Response Weapon) на стратегическом бомбардировщике Boeing B-52Н Stratofortress провели ВВС США.
ИА Красная Веснавчера в 15:13
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