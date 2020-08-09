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Известия
Известия

Россиянам дадут возможность исправлять кредитную историю

Граждане смогут исправить свой рейтинг заемщика, если кредитор отказывается вносить корректные изменения или исчез — например, в результате отзыва лицензии, рассказал «Известиям» гендиректор БКИ «ОКБ» Артур Александрович.В источнике
С чего всё началось
Известия

Россиянам дадут возможность исправлять кредитную историю

Новый закон о квалифицированных бюро кредитных историй частично вступает в силу уже с 1 января 2021 года. Цель — повысить защищенность финансовых организаций и заемщиков за счет снижения рисков невозврата, повышения эффективности предоставления и возврата ссуд.
Известия17:31
Подробнее о событии
Life.ru

У россиян появится возможность исправлять кредитную историю

Life.ru20:42
Online47.ru

У россиян появится возможность исправлять кредитную историю

Online47.ru17:57
ФАН

Россияне смогут исправлять свою кредитную историю

ФАН20:03
Телеканал 360°

Россиянам позволят исправлять подпорченную кредитную историю

Телеканал 360°18:44
ТК Звезда

СМИ: россияне смогут исправлять кредитную историю

ТК Звезда18:40
Народные новости

Новый закон позволит россиянам исправить кредитную историю

Народные новости20:15
Известия

Россиянам дадут возможность исправлять кредитную историю

Известия17:31

В Волгоградской области депутат из-за спора о земле задавил человека

Депутата сельской думы в Волгоградской области задержали за то, что из-за земельного спора он пытался задавить на поле работников агропредприятия и устроил стрельбу из карабина по сельхозтехнике, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУСК по региону Наталия Рудник.
РИА Новостивчера в 05:24
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Власти Хабаровска назвали диверсией проект о полетах бизнес-классом

Власти Хабаровского края назвали «аппаратной диверсией» публикацию проекта постановления, в котором предлагалось отменить запрет бывшего губернатора края Сергея Фургала на полеты чиновников в командировки бизнес-классом.
РБК8 августа в 02:36
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Описан необычный симптом коронавируса

Врачи призвали коллег обращать пристальное внимание на других пациентов, жалующихся на постоянную икоту, и отметили, что коронавирусная инфекция проявляет все больше нетипичных симптомов.
Lenta.ru7 августа в 19:05
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Тихановская призвала силовиков остановить насилие на протестах

Кандидат в президенты Белоруссии и супруга видеоблогера Сергея Тихановского Светлана обратилась с заявлениям к милиции, войскам и участникам протестов, которые начались после закрытия избирательных участков.
РБК18:16
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«Сахалинэнерго» ждет возмещения 2 миллионов рублей за поврежденную ЛЭП

Проектно-изыскательская организация должна будет возместить ПАО "Сахалинэнерго" около 2 миллионов рублей ущерба за повреждение кабельной линии электропередачи напряжением 110 кВ. Инженерные изыскания проводились в июле текущего года в районе спортивно-туристического комплекса "Горный воздух".
Сахалин.Инфо19:38

Состояние Владислава Крапивина ухудшилось после выписки

Известный советский и российский писатель Владислав Крапивин почувствовал себя хуже после выписки из больницы, сообщает ТАСС со ссылкой на командора юношеского отряда "Каравелла" Ларису Крапивину.
Вести.Ruвчера в 12:48
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92 человека заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки

За прошедшие сутки в Алтайском крае у 92 человек выявлено инфицирование, выздоровели 48 пациентов, скончались 4 носителя коронавируса, включая двух непосредственно от COVID-19 и вызванных им осложнений.
Kursk.comвчера в 02:55
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