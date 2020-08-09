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Известия
Известия

Россиянам дадут возможность исправлять кредитную историю

Новый закон о квалифицированных бюро кредитных историй частично вступает в силу уже с 1 января 2021 года. Цель — повысить защищенность финансовых организаций и заемщиков за счет снижения рисков невозврата, повышения эффективности предоставления и возврата ссуд.В источнике
С чего всё началось
Известия

Россиянам дадут возможность исправлять кредитную историю

Граждане смогут исправить свой рейтинг заемщика, если кредитор отказывается вносить корректные изменения или исчез — например, в результате отзыва лицензии, рассказал «Известиям» гендиректор БКИ «ОКБ» Артур Александрович.
Известия17:31
Подробнее о событии
Life.ru

У россиян появится возможность исправлять кредитную историю

Life.ru20:42
Известия

Россиянам дадут возможность исправлять кредитную историю

Известия17:31
ФАН

Россияне смогут исправлять свою кредитную историю

ФАН20:03
Телеканал 360°

Россиянам позволят исправлять подпорченную кредитную историю

Телеканал 360°18:44
ТК Звезда

СМИ: россияне смогут исправлять кредитную историю

ТК Звезда18:40
Online47.ru

У россиян появится возможность исправлять кредитную историю

Online47.ru17:57
Народные новости

Новый закон позволит россиянам исправить кредитную историю

Народные новости20:15

В Белоруссии отпустили задержанных журналистов «Дождя»

Напомним, 9 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Дождь» сообщила, что посольство России принимает активное участие в разрешении ситуации с журналистами телеканала «Дождь», которые ранее были задержаны в Минске.
В Белоруссии отпустили задержанных журналистов «Дождя»
REGNUMвчера в 16:04
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В Волгоградской области депутат из-за спора о земле задавил человека

Депутата сельской думы в Волгоградской области задержали за то, что из-за земельного спора он пытался задавить на поле работников агропредприятия и устроил стрельбу из карабина по сельхозтехнике, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУСК по региону Наталия Рудник.
РИА Новостивчера в 05:24
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Подрядчикам на раскопках в Чите предложили работать круглосуточно

Сити-менеджер Читы Александр Сапожников поручил штрафовать подрядчиков за отсутствие ограждений на местах земляных работ в городе и предложил им работать круглосуточно, сообщил 10 августа корреспондент «МК в Чите» с планерного совещания.
Московский Комсомолец Чита20:42

«Развязно и крикливо». В Японии прошли антироссийские выступления

Акция ультраправых японских активистов у стен посольства России в Токио прошла под заведомо некорректными и неприемлемыми лозунгами, а кроме того — мешала работе дипмиссии, заявили российские дипломаты.
РИА Новостивчера в 08:02
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Власти Хабаровска назвали диверсией проект о полетах бизнес-классом

Власти Хабаровского края назвали «аппаратной диверсией» публикацию проекта постановления, в котором предлагалось отменить запрет бывшего губернатора края Сергея Фургала на полеты чиновников в командировки бизнес-классом.
РБК8 августа в 02:36
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