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Известия
Известия

Россиянам дадут возможность исправлять кредитную историю

Граждане смогут исправить свой рейтинг заемщика, если кредитор отказывается вносить корректные изменения или исчез — например, в результате отзыва лицензии, рассказал «Известиям» гендиректор БКИ «ОКБ» Артур Александрович.В источнике
С чего всё началось
Известия

Россиянам дадут возможность исправлять кредитную историю

Новый закон о квалифицированных бюро кредитных историй частично вступает в силу уже с 1 января 2021 года. Цель — повысить защищённость финансовых организаций и заёмщиков за счёт снижения рисков невозврата, повышения эффективности предоставления и возврата ссуд.
Известия17:31
Подробнее о событии
Mockva.ru

Россияне смогут изменить свою кредитную историю

Mockva.ru19:43
Известия

Россиянам дадут возможность исправлять кредитную историю

Известия17:31
Телеканал 360°

Россиянам позволят исправлять подпорченную кредитную историю

Телеканал 360°18:44
ТК Звезда

СМИ: россияне смогут исправлять кредитную историю

ТК Звезда18:40
Online47.ru

У россиян появится возможность исправлять кредитную историю

Online47.ru17:57
Экономика сегодня

Россияне смогут улучшить свою кредитную историю

Экономика сегодня19:41

Государственные экзит-полы показали победу Лукашенко с 79,7% голосов

Действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко, по результатам экзит-полов, на выборах президента страны набрал 79,7%, сообщает госагентство БелТА со ссылкой на Молодежную лабораторию социологических исследований РСОО "БКМО".
Государственные экзит-полы показали победу Лукашенко с 79,7% голосов
Интерфаксвчера в 14:00
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Красноперов отреагировал на просчет украинских спецслужб в деле MH17

Заявление западных журналистов о вине Украины в катастрофе MH17 вряд ли рассмотрят, поскольку даже предоставленные Россией объективные данные не были приняты во внимание следствием, заявил в разговоре с корреспондентом «НьюИнформ» летчик-конструктор, майор ВВС и инструктор по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов.
NewInformвчера в 11:58
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Информационный канал: Выборы в Белоруссии

В. Цепкало ― Я думаю, что мы бы, конечно, очень хотели, и я направил лидерам 35 стран, в том числе, Владимиру Владимировичу Путину письмо, в котором я просил просто потребовать от Лукашенко соблюдать нормы международного права, внутреннего права, обеспечить нормальный подсчет голосов.
Эхо Москвы18:09

Станция InSight определила основные границы внутренних слоев Марса

InSight уже смог получить ряд важных научных результатов — например, показал, что современный Марс является сейсмически активной планетой, а также определил, что кора планеты неоднородна по структуре.
N+17 августа в 02:25

Эпидемиолог назвал сроки второй волны коронавируса в России

Осенью, вероятно, следует ожидать второй волны коронавирусной инфекции в мире, заявил в интервью Антону Красовскому доктор медицинских наук эпидемиолог и эксперт в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций Михаил Фаворов, пишет RT.
РИА Новости18:12
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