Россиянам дадут возможность исправлять кредитную историю

С первого января следующего года частично начнет действовать закон о квалифицированных БКИ. Документ нацелен на повышение защищенности заемщиков и финансовых организаций за счет снижения рисков невозврата, повышения эффективности предоставления и возврата ссуд.