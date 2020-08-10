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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Россиянам дадут возможность исправлять кредитную историю

С первого января следующего года частично начнет действовать закон о квалифицированных БКИ. Документ нацелен на повышение защищенности заемщиков и финансовых организаций за счет снижения рисков невозврата, повышения эффективности предоставления и возврата ссуд.В источнике
С чего всё началось
Известия

«Граждане смогут исправить свою кредитную историю»

Россияне получат возможность исправлять неверную информацию в своих кредитных историях, если банк сам отказывается это делать. Также граждане смогут узнавать свой индивидуальный рейтинг заемщика неограниченное количество раз.
Известия17:01
Подробнее о событии
ФАН

Эксперт оценил новый способ изменить кредитную историю

ФАН07:51
URA.Ru

Россияне смогут исправить свою кредитную историю

URA.Ru01:46
Известия

Эксперт оценил влияние кредитной истории на возможность получить заем

Известия06:43
Телеканал 360°

Новый способ изменить кредитную историю сочли важным и полезным

Телеканал 360°05:41
Комсомольская правда

Эксперт рассказал, как можно исправить свою кредитную историю

Комсомольская правда01:34
Life.ru

У россиян появится возможность исправлять кредитную историю

Life.ru20:42
ТК Звезда

СМИ: россияне смогут исправлять кредитную историю

ТК Звезда18:40

Сотни приложений оказались инструментом слежки за миллионами людей

По информации издания, организация встроила в более чем 500 приложений собственное программное обеспечение, благодаря которому смартфоны превратились в инструмент слежки, позволяющий устанавливать геопозицию пользователей.
Lenta.ru07:22
3

Российские журналисты пострадали в ходе ночных протестов в Минске

В Минске в ходе ночных столкновений пострадали несколько российских журналистов, в том числе бывший корреспондент РБК, журналист Meduza Максим Солопов, а также корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко.
РБК03:40
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Писатель Крапивин повторно госпитализирован после лечения пневмонии

Советский и российский писатель Владислав Крапивин повторно доставлен в больницу после того, как 7 августа завершил лечение пневмонии, сообщила командор юношеского отряда «Каравелла» Лариса Крапивина.
News.ru05:38
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