Россияне смогут корректировать свою кредитную историю

Как объяснил руководитель «Объединенного кредитного бюро», чтобы граждане смогли получить доступ к своей кредитной истории и смогли внести в нее правки, нужно решение суда, который установит факт отзыва лицензии у кредитора и позволит БКИ внести правки в документ.