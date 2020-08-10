Россияне смогут корректировать свою кредитную историю
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Как объяснил руководитель «Объединенного кредитного бюро», чтобы граждане смогли получить доступ к своей кредитной истории и смогли внести в нее правки, нужно решение суда, который установит факт отзыва лицензии у кредитора и позволит БКИ внести правки в документ.В источнике
С чего всё началось
«Граждане смогут исправить свою кредитную историю»
Россияне получат возможность исправлять неверную информацию в своих кредитных историях, если банк сам отказывается это делать. Также граждане смогут узнавать свой индивидуальный рейтинг заемщика неограниченное количество раз.
Известия17:01
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