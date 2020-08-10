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РИА Оренбуржье
РИА Оренбуржье

Россияне смогут корректировать свою кредитную историю

Как объяснил руководитель «Объединенного кредитного бюро», чтобы граждане смогли получить доступ к своей кредитной истории и смогли внести в нее правки, нужно решение суда, который установит факт отзыва лицензии у кредитора и позволит БКИ внести правки в документ.В источнике
С чего всё началось
Известия

«Граждане смогут исправить свою кредитную историю»

Россияне получат возможность исправлять неверную информацию в своих кредитных историях, если банк сам отказывается это делать. Также граждане смогут узнавать свой индивидуальный рейтинг заемщика неограниченное количество раз.
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Эксперт оценил новый способ изменить кредитную историю

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URA.Ru

Россияне смогут исправить свою кредитную историю

URA.Ru01:46
Life.ru

У россиян появится возможность исправлять кредитную историю

Life.ru20:42
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Телеканал 360°05:41

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Белорусский металлургический завод частично приостановил работу

Работа нескольких цехов на Белорусском металлургическом заводе (БМЗ) в городе Жлобине приостановлена, сообщает агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на несколько информированных источников в республике.
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