В ОКБ рассказали, как россияне смогут исправить свою кредитную историю
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Генеральный директор Объединённого кредитного бюро Артур Александрович рассказал, как россияне смогут исправить свою кредитную историю.В источнике
С чего всё началось
«Граждане смогут исправить свою кредитную историю»
Россияне получат возможность исправлять неверную информацию в своих кредитных историях, если банк сам отказывается это делать. Также граждане смогут узнавать свой индивидуальный рейтинг заемщика неограниченное количество раз.
Известия17:01
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