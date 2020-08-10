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В ОКБ рассказали, как россияне смогут исправить свою кредитную историю

Генеральный директор Объединённого кредитного бюро Артур Александрович рассказал, как россияне смогут исправить свою кредитную историю.В источнике
С чего всё началось
Известия

«Граждане смогут исправить свою кредитную историю»

Россияне получат возможность исправлять неверную информацию в своих кредитных историях, если банк сам отказывается это делать. Также граждане смогут узнавать свой индивидуальный рейтинг заемщика неограниченное количество раз.
Известия17:01
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Кредитная история будет храниться семь лет вместо десяти

Телеканал 360°10:14
Комсомольская правда

Новый способ изменить кредитную историю признали важным и полезным

Комсомольская правда08:09
ТК Звезда

СМИ: россияне смогут исправлять кредитную историю

ТК Звезда18:40
Известия

Эксперт оценил влияние кредитной истории на возможность получить заем

Известия06:43
URA.Ru

Россияне смогут исправить свою кредитную историю

URA.Ru01:46
Life.ru

У россиян появится возможность исправлять кредитную историю

Life.ru20:42
ФАН

Эксперт оценил новый способ изменить кредитную историю

ФАН07:51

Правительство Ливана подало в отставку на фоне протестов

Уход правительства в отставку в полном составе будет означать, что ливанские власти выполнят одно из требований жителей Бейрута, которые с пятницы выходили на митинги, переросшие в массовые столкновения.
Правительство Ливана подало в отставку на фоне протестов
РИА Новости10:35
92

Ивановец стал амбассадором мирового бренда Rubik’s

12-летний ивановец Андрей Маслов вошел в число 40 амбассадоров из разных стран мира, которых на своем сайте официально представила британская компания по производству знаменитой головоломки кубик Рубика – Rubik’s.
Известно.ру07:17
1

ЦБ рекомендовал банкам не выселять должников из квартир до 31 декабря

Банк России продлил до 31 декабря рекомендацию российским кредиторам приостановить принудительное выселение должников из квартир, на которые было обращено взыскание, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение регулятора.
Газета.Ru10:25
9

«Спартак» планирует выручить за Урунова 15 млн евро

«Спартак» действительно имеет предложение от «Герты» по трансферу полузащитника Остона Урунова за 5 миллионов евро, сообщает в своём Telegram-канале «Слава! – новости футбола» журналист Вячеслав Короткин.
Евро-футбол.рувчера в 13:04
2

Суд запретил младшей из сестёр Хачатурян посещать массовые мероприятия

Бутырский суд Москвы запретил младшей из сестёр Хачатурян — Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой, принимать участие в публичных массовых мероприятиях, а также продлил запрет на определённые действия.
RT на русском10:38
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В МИД заступились за российских журналистов, задержанных в Белоруссии

Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что журналисты из России, в отношении которых осуществили «непропорциональные действия» в белорусском государстве, направляли запрос на аккредитацию в рамках установленного порядка.
Дума ТВ10:33
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Минздрав призывают отложить регистрацию вакцины от коронавируса

Регистрацию российской вакцины от коронавируса нового типа необходимо отложить до успешного завершения третьей стадии клинических испытаний, указано в письме Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
Газета.Ru09:43
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