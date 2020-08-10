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Долги.ру
Долги.ру

Россиянам дадут возможность самостоятельно исправить кредитную историю

По истечении указанного срока банки не смогут увидеть негативную информацию, например о длительных просрочках или неплатежах. Кроме того, россияне смогут самостоятельно исправить свою кредитную историю в том случае, если банк не хочет вносить в нее корректные изменения.В источнике
С чего всё началось
Известия

«Граждане смогут исправить свою кредитную историю»

Россияне получат возможность исправлять неверную информацию в своих кредитных историях, если банк сам отказывается это делать. Также граждане смогут узнавать свой индивидуальный рейтинг заемщика неограниченное количество раз.
Известия17:01
Подробнее о событии
Газета.Ru

Россияне смогут изменить свою кредитную историю

Газета.Ru11:47
Телеканал 360°

Кредитная история будет храниться семь лет вместо десяти

Телеканал 360°10:14
ТК Звезда

СМИ: россияне смогут исправлять кредитную историю

ТК Звезда18:40
URA.Ru

Россияне смогут исправить свою кредитную историю

URA.Ru01:46
Комсомольская правда

Эксперт рассказал, как можно исправить свою кредитную историю

Комсомольская правда01:34
Life.ru

У россиян появится возможность исправлять кредитную историю

Life.ru20:42
Известия

Эксперт оценил влияние кредитной истории на возможность получить заем

Известия06:43

Адвокат заявил о получении ещё одного видео с Ефремовым на месте ДТП

Адвокат семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, заявил, что нашёл видеозапись первых минут после аварии, на котором видно, что артист после происшествия находился на месте водителя.
Адвокат заявил о получении ещё одного видео с Ефремовым на месте ДТП
RT на русском12:00
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Минздрав призывают отложить регистрацию вакцины от коронавируса

Регистрацию российской вакцины от коронавируса нового типа необходимо отложить до успешного завершения третьей стадии клинических испытаний, указано в письме Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
Газета.Ru09:43
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Лавров и Макей обсудили вопросы, связанные с российскими журналистами

Министры иностранных дел России Сергей Лавров и Белоруссии и Владимир Макей провели в понедельник телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы, связанные с представителями российских СМИ, работающими в Белоруссии без аккредитации.
ТАСС12:06

СДПГ выдвинула кандидата на пост канцлера Германии

Немецкие социал-демократы выбрали министра финансов кандидатом в канцлеры Пока не ясно, кто будет кандидатом в канцлеры от консерваторов Ангелы Меркель Автор: Служба новостей Фото: Reuters Дата: 10.08.2020 (CHELINDUSTRY) В понедельник социал-демократы Германии предложили Олафу Шольцу, министру финансов и самому популярному политику партии, баллотироваться на пост канцлера.
Chelindustry.ru11:06
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Суд взыскал с Шестуна имущество на миллиард рублей

"Сегодня Одинцовским городским судом Московской области удовлетворен антикоррупционный иск Генеральной прокуратуры РФ о взыскании с бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна и подконтрольных ему лиц имущества на общую сумму свыше 1 миллиарда 16 миллионов рублей", - сказал Иванов.
РИА Новости10:38
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