Отоларинголог Владимир Зайцев дал россиянам пять советов по защите от коронавируса в период подъема заболеваемости вирусными инфекциями. Об этом он рассказал в интервью Sputnik. По его словам, с приходом сезонных эпидемий необходимо пить как можно больше жидкости.

С чего всё началось Как обмануть вирус? Пять советов врача С приходом сезонных эпидемий вирусных заболеваний наш организм нуждается в повышенной заботе. Отоларинголог, руководитель лор-клиники доктора Зайцева Владимир Зайцев знает, как защитить организм от наступления вирусов. В интервью радио Sputnik он поделился пятью советами по этому поводу. Радио Sputnik 19:00