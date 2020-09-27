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Lenta.ru
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Россиянам дали пять советов по защите от коронавируса

Отоларинголог Владимир Зайцев дал россиянам пять советов по защите от коронавируса в период подъема заболеваемости вирусными инфекциями. Об этом он рассказал в интервью Sputnik. По его словам, с приходом сезонных эпидемий необходимо пить как можно больше жидкости.В источнике
Владимир Зайцевактёр
Добавляем в кувшин воды пол-лимона. Пьем это не стаканом, а небольшими глотками между приемами пищи.
С чего всё началось
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Как обмануть вирус? Пять советов врача

С приходом сезонных эпидемий вирусных заболеваний наш организм нуждается в повышенной заботе. Отоларинголог, руководитель лор-клиники доктора Зайцева Владимир Зайцев знает, как защитить организм от наступления вирусов. В интервью радио Sputnik он поделился пятью советами по этому поводу.
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Отоларинголог дал россиянам советы по защите от вирусов

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Россиянам дали пять советов для защиты от коронавируса

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Россиянам дали пять советов по защите от коронавируса

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