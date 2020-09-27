Отоларинголог Владимир Зайцев дал россиянам пять советов по защите от коронавируса в период подъема заболеваемости вирусными инфекциями. Об этом он рассказал в интервью Sputnik. По его словам, с приходом сезонных эпидемий необходимо пить как можно больше жидкости.

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