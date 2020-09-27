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Lenta.ru
Lenta.ru

Россиянам дали пять советов по защите от коронавируса

Отоларинголог Владимир Зайцев дал россиянам пять советов по защите от коронавируса в период подъема заболеваемости вирусными инфекциями. Об этом он рассказал в интервью Sputnik. По его словам, с приходом сезонных эпидемий необходимо пить как можно больше жидкости.В источнике
Владимир Зайцевактёр
Это очень важно: если вы чувствуете недомогание, простуду, выделения из носа, заложенность уха – не терпите свое состояние, само это заболевание уйти не захочет. Доктор вам поможет.
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Радио Sputnik

Как обмануть вирус? Пять советов врача

С приходом сезонных эпидемий вирусных заболеваний наш организм нуждается в повышенной заботе. Отоларинголог, руководитель лор-клиники доктора Зайцева Владимир Зайцев знает, как защитить организм от наступления вирусов. В интервью радио Sputnik он поделился пятью советами по этому поводу.
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Российская газета

Отоларинголог дал россиянам советы по защите от вирусов

Российская газета20:52
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Как обмануть вирус? Пять советов врача

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Россиянам дали пять советов для защиты от коронавируса

URA.Ru19:57
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Врач дал пять простых советов, как не заболеть в сезон вирусов

Life.ru19:32
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Россиянам дали пять советов по защите от коронавируса

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Россиянам дали пять советов по защите от вирусов

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