Экономика
Lenta.ruРоссиянам дали советы по избавлению от долгов
Россиянам дали советы по избавлению от долгов: эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени. Отмечается, что средний уровень закредитованности населения составляет около 47,1 процента.
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с чего всё началось
При этом средний уровень закредитованности населения, по данным исследования РИА Новости, составляет около 47,1%. Эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени.РИА Новостивчера в 20:28
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Общество
Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»
Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.
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В Ярославле на мужчину напал медведь
Газета.Ru 07:09
Политика
Путин проведет совещание по выплатам медикам 19 мая
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что президент России Владимир Путин проведет совещание по вопросу выплат надбавок медикам.
Газета.Ru 08:56
Авто
Объявлены российские цены на новый Volkswagen Polo
Еще одна важная деталь — Polo представлен в России в кузове лифтбек и прибавил в габаритах, которые теперь составляют 4483x1706x1484 мм, а объем багажника — 550 литров (+90 л). В настоящее время российские дилеры Volkswagen начали принимать предварительные заказы на модель, а первые товарные автомобили доберутся до автосалонов в июне 2020 года.
32CARS.ru 07:27
Общество
Памятник Колчаку снесли в Стерлитамаке
Взгляд.ру 08:20
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Загитова похвасталась подарками на 18-летие
Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44
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«Пухляш» из клипа Little Big попал в рейтинг Forbes
Алтайский танцор Дмитрий Красилов, известный общественности по роли «пухляша» из клипа «Uno» питерской группы Little Big, вошел в лонг-лист премии «30 до 30» журнала Forbes, говорится на сайте издания.
Live24 вчера в 02:44
Происшествия
Российский учитель семь лет насиловал приемную дочь
53-летнего преподавателя московской школы задержали по подозрению в сексуальном насилии над приемной дочерью на протяжении семи лет.
Lenta.ru 09:14
Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Газета.Ru 16 мая в 16:02
Общество
Россиян ждет аномально холодная погода
В ближайшие дни жителей Центральной России ждет аномально холодная погода.
Kazanfirst.ru вчера в 08:02
Общество
В госпитале в «Ленэкспо» в Петербурге развернули еще 474 койки
Еще 474 койки дополнительно развернуты во временном госпитале в выставочном комплексе "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге для больных с легкой формой коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости 08:42
Общество
Глава Роспотребнадзора рассказала о курортном сезоне в 2020 году
Две ближайшие недели могут повлиять на дальнейшее развитие коронавирусной ситуации в стране.
Bash.News 09:19
Общество
Ученый пояснил низкую смертность от коронавируса в России
В России к настоящему моменту число заболевших COVID-19 составило 290 тыс. 678 человек, умерли от болезни 2722 человека.
Росбалт 08:58
Экономика
В Совфеде предложили новые меры поддержки регионов
Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов прокомментировал предложения по поддержке региональной экономики на фоне распространения коронавируса.
RT на русском 05:35
Экономика
Сбербанк предложил ограничить возможность расторжения договоров аренды
Ранее вариант поправок в законопроект подготовило Минэкономразвития: министерство предлагает ограничить срок — разрешить одностороннее расторжение договоров аренды только до 1 октября 2020 года.
РБК 08:37
Авто
АвтоВАЗ может выпустить новую модель
Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
Автоновости дня 02:50
Политика
Путин назвал Россию отдельной цивилизацией
Президент давал интервью в сентябре, но сейчас его показали впервые.
Коммерсантъ вчера в 08:37
Общество
Попова рассказала, когда в России откроются кинотеатры и спортзалы
На втором этапе, отметила Попова, откроются маленькие магазины, затем магазины побольше, а также уличная торговля.
REGNUM 06:34
Авто
В продаже появился обновленный китайский «УАЗ»
CarsWeek.ru 03:20
Финансы
Курс рубля на Московской бирже взлетел
Начало торгов на Московской бирже принесло долгожданную новость об укреплении рубля.
OAnews 04:22
Хоккей
«Локомотив» подписал контракт с Красоткиным
Ярославский "Локомотив" подписал контракт с голкипером Антоном Красоткиным, сообщается на официальном сайте КХЛ.
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Авто
Седан Aurus Senat станет внедорожником
Российское тюнинг-ателье Larte Design сделает для представительского седана Aurus Senat S600 полноценную внедорожную версию.
Автоновости дня 01:55
Общество
Названы регионы-лидеры по эффективности борьбы с коронавирусом
Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) представил в понедельник рейтинг российских регионов, рассчитанный по степени эффективности борьбы с коронавирусом и его последствиями, передает интернет-издание "Взгляд".
Газета.Ru 06:28
Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости вчера в 12:41
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Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом
За 2018 год выручка компании составила почти 150 млн руб. Генеральным директором компании ранее был муж певицы, однако три недели назад, уточняет издание, Дмитрий Исхаков был уволен.
Газета.Ru 09:01
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В Сочи арестован мужчина, пытавшийся сбежать из обсерватора
Адлерский районный суд на трое суток арестовал мужчину, пытавшегося сбежать из обсерватора в Сочи, куда его поместили на карантин в связи с ситуацией с коронавирусом, и назначил ему штраф в 15 тыс. рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Краснодарского краевого суда.
ТАСС 08:54
Общество
Forbes назвал самые недооцененные туристами города России
ФедералПресс вчера в 21:41
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Патриарх Кирилл отстранил глав двух епархий от управления
РИА Новости 07:54
Политика
Владимир Путин призвал мусульман отметить Ураза-Байрам дома
В понедельник на совещании с руководством и представителями общественности Дагестана президент России Владимир Путин обратился к мусульманам с просьбой отметить Ураза-Байрам дома.
Вестник Кавказа 07:26