Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиянам дали советы по избавлению от долгов

Россиянам дали советы по избавлению от долгов: эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени. Отмечается, что средний уровень закредитованности населения составляет около 47,1 процента.
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с чего всё началось

Эксперт рассказала, как правильно избавляться от долгового бремени

При этом средний уровень закредитованности населения, по данным исследования РИА Новости, составляет около 47,1%. Эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени.
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Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»

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В ближайшие дни жителей Центральной России ждет аномально холодная погода.
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Начало торгов на Московской бирже принесло долгожданную новость об укреплении рубля.
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Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме

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Владимир Путин призвал мусульман отметить Ураза-Байрам дома

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