Экономика
Lenta.ruРоссиянам дали советы по избавлению от долгов
Россиянам дали советы по избавлению от долгов: эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени. Отмечается, что средний уровень закредитованности населения составляет около 47,1 процента.
Читать в источнике
Оценить314
с чего всё началось
При этом средний уровень закредитованности населения, по данным исследования РИА Новости, составляет около 47,1%. Эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени.РИА Новостивчера в 20:28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7188 источников, обновлено в 05:30, Ашберн
Происшествия
Пьяный саратовец пришел навестить заболевшую коллегу и изнасиловал ее
Мужчина решил навестить коллегу, которая в это время была на больничном.
Репортер64 04:31
Общество
Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «провокаторов», которые заявили о нехватке защитных средств в регионе.
Коммерсантъ вчера в 17:27
Общество
В Бельгии медики устроили «коридор позора» для премьер-министра
Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру Софи Вильмес из-за сложившейся в стране ситуации с коронавирусом, передает телеканал RTBF.
Газета.Ru вчера в 14:32
Общество
Прокуратура проверит сообщения об утечке данных нарушителей карантина
Ранее в СМИ появилась информация о том, что на сервисах по оплате штрафов при введении любого случайного уникального идентификатора о начислении штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве можно увидеть паспортные данные нарушителя.
Российская газета 05:15
Фигурное катание
Загитова похвасталась подарками на 18-летие
Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44
Экономика
«Транснефть» предложила повысить тарифы на прокачку нефти
"Транснефть" предложила не снижать, а повысить ее тарифы на прокачку нефти, это будет выгоднее государству, говорится в материалах монополии.
Интерфакс 03:09
Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Во время интервью Писаренко рассказал, что сейчас живет в Киеве и участвует в украинской юмористической программе "Дизель шоу".
РИА Новости вчера в 12:41
Игры
Геймплейный трейлер мода New Vegas для Fallout 4
Cyber.sports.ru 03:20
Здоровье
За сутки 87 человек заболели коронавирусом в Ростовской области
На 18 мая в Ростовской области у 2514 человек подтвержден коронавирус, выздоровели 809 человек, в том числе 12 за сутки, скончался 31 пациент.
Kursk.com 04:51
Политика
Песков заявил, что сроки прямой линии с Путиным пока не определены
В понедельник, 18 мая, Песков ответил на вопрос журналистов о дате проведения прямой линии главы государства с россиянами.
NewInform 04:29
Общество
Минсельхоз выступил против запрета на ввоз сои с ГМО
Минсельхоз не считает необходимым инициировать отмену постановления правительства об упрощенном ввозе на территорию России соевых бобов и продуктов их переработки с ГМО, рассказали "РГ" в ведомстве.
Российская газета 03:57
Общество
В Саратовской области 11 человек скончались от коронавируса
В Саратовской области от осложнений, вызванных коронавирусом, скончалась 11 пациентов.
Новости Саратова 05:20
Политика
Путин: у России есть оружие, которого нет ни у одной страны мира
Глава государства отметил, что смотреть на опыт других стран нужно, но при этом не стоит забывать, что в России имеются "очень хорошие собственные базы".
Вести.Ru вчера в 07:01
Общество
Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»
Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.
Ведомости 04:24
Политика
Назван лучший президент в истории Украины
Украинцы назвали лучшего президента страны за всю историю независимости.
Lenta.ru 05:04
Происшествия
В Ярославле медведь напал на человека
REGNUM 02:27
Технологии
В Сибири предложили тестировать на COVID-19 с помощью газоанализаторов
Новосибирские ученые предложили проводить массовую диагностику на коронавирус с помощью отечественных газоанализаторов.
Российская газета 03:37
Происшествия
В перепрофилированных под коронавирус медицинских заведениях Ивановской области за сутки скончались пять человек
За сутки зарегистрировано пять смертей в перепрофилированных медицинских заведениях.
Частник.Ru 04:53
Армия и оружие
В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»
Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM 01:22
Музыка
Определено место проведения Евровидения в 2021 году
Международный песенный конкурс Евровидение пройдет в 2021 году в Роттердаме, сообщили организаторы мероприятия.
РИА Новости 16 мая в 17:25
Общество
Во Владимирской области выявили 99 новых случаев коронавируса
99 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено за последние сутки во Владимирской области.
Владимирские ведомости 03:45
Культура
Пухляш из клипа Little Big попал в рейтинг Forbes
Реальное время вчера в 14:07
Здоровье
Названы первые кандидаты на вакцинацию от COVID-19
Глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал, кому в первую очередь сделают прививку от коронавируса.
Газета.Ru вчера в 15:11
Футбол
«Спартак» подписал долгосрочный контракт с Соболевым
РИА Новости 05:14
Общество
В России остановился рост заболеваемости коронавирусом
Рост заболеваемости коронавирусом в России на сегодняшний день остановлен.
Вести.Ru вчера в 06:35
Космос
Астрономы начали изучать мощные штормы на Юпитере
Ученые приступили к изучению штормов на Юпитере. Высота подобных катаклизмов на газовом гиганте может достигать 65 км, отмечают специалисты.
Профиль вчера в 10:18
Кино
Скончался актер Гено Сильва, звезда фильма «Лицо со шрамом»
Американский актер, звезда финальной сцены фильма «Лицо со шрамом» Гено Сильва скончался на 73-м году жизни, передает TMZ.
Культуромания 03:49