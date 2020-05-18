Экономика
Lenta.ruРоссиянам дали советы по избавлению от долгов
Россиянам дали советы по избавлению от долгов: эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени. Отмечается, что средний уровень закредитованности населения составляет около 47,1 процента.
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с чего всё началось
При этом средний уровень закредитованности населения, по данным исследования РИА Новости, составляет около 47,1%. Эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени.РИА Новостивчера в 20:28
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Общество
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
Музыка
В 2021 году «Евровидение» пройдет в Роттердаме
Международный конкурс песен «Евровидение» состоится в 2021 году в Роттердаме.
Южный Федеральный вчера в 06:54
Футбол
Анатолий Мещеряков: из «Локомотива» уйдут восемь футболистов
Председатель Совета директоров московского футбольного клуба "Локомотив" Анатолий Мещеряков сообщил, что вслед за Юрием Семиным стан "железнодорожников" покинут сразу восемь игроков.
Вести.Ru вчера в 04:15
Авто
Состоялся дебют гибридного Nissan Kicks
Компания подготовила для рынка Таиланда обновленный Nissan Kicks с гибридной силовой установкой e-Power.
Тарантас Ньюс 15 мая в 13:36
Общество
В Польше назвали предварительную дату открытия границ
Новый Калининград, архив Вице-премьер Польши — Ядвига Эмильевич назвала вероятную дату открытия границ.
Новый Калининград.Ru 04:41
Экономика
Доходы бюджета Москвы упали на 8%
Из-за коронавируса доходы бюджета Москвы за первые четыре месяца 2020 года упали на 7,6%, тогда как в проекте бюджета зкладывался рост на 8%, рассказал "Ведомостям" заммэра города по экономической политике Владимир Ефимов.
Интерфакс 02:27
Общество
СК начал проверки в регионах по факту невыплат медикам
«Следственные органы Следственного комитета намерены и в дальнейшем незамедлительно принимать решения по заявлениям врачей и медицинского персонала, которые задействованы в борьбе с коронавирусной инфекцией, о проведении проверок по фактам нарушения их прав и при наличии оснований давать им принципиальную правовую оценку», — сказано в сообщении.
Известия 04:24
Общество
Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из ограничений
В эфире программы «Неделя в городе» на канале «Россия-1» губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что уже к понедельнику Подмосковье будет соответствовать трем критериям, которые требуются для частичного запуска экономики.
Журналистская правда вчера в 04:36
Политика
Госдеп США решит социальные проблемы Украины с помощью видеоигр
Киев, 18 мая 2020, 07:50 — REGNUM Укреплять американо-украинские отношения и решать социальные проблемы Украины в Госдепартаменте США планируют с помощью специально для этого разработанных видеоигр.
REGNUM 00:50
Технологии
TSMC прекратила принимать заказы Huawei
Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), крупнейший контрактным производитель полупроводниковой продукции, прекратила принимать новые заказы от Huawei Technologies.
News.ru 04:28
Общество
До конца мая россияне смогут увидеть МКС в небе невооруженным глазом
Жители России и стран ближнего зарубежья до конца мая смогут невооруженным глазом увидеть в небе Международную космическую станцию.
НТВ вчера в 10:25
Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Во время интервью Писаренко рассказал, что сейчас живет в Киеве и участвует в украинской юмористической программе "Дизель шоу".
РИА Новости вчера в 12:41
Технологии
В Сибири предложили тестировать на COVID-19 с помощью газоанализаторов
Новосибирские ученые предложили проводить массовую диагностику на коронавирус с помощью отечественных газоанализаторов.
Российская газета 03:37
Футбол
«Челси» намерен получить за Жоржиньо 70 миллионов евро
Итальянское издание Tuttosport сообщило сумму, за которую лондонский "Челси" согласится расстаться с полузащитником сборной Италии Жоржиньо, которым активно интересуется "Ювентус", тренер которого Маурицио Сарри работал с игроком в лондонском клубе, а также в "Наполи".
Sport.ru 03:59
Политика
США направили в Россию оборудование для борьбы с коронавирусом
Россия столкнулась с серьёзными трудностями при борьбе против коронавируса COVID-19, и США рады помочь, направив аппараты ИВЛ и оборудование для тестирования на наличие инфекции, заявил глава американского госдепа Майк Помпео.
Интерфакс вчера в 16:41
Фигурное катание
Загитова похвасталась подарками на 18-летие
15 мая стало известно, что Загитова, несмотря на приостановку карьеры, вошла в состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2020/2021.
Lenta.ru 04:44
Армия и оружие
В Красноярский край перебросили военных для борьбы с коронавирусом
В Красноярский край перебрасывают военных для борьбы с распространением коронавируса, сообщает Минобороны.
Коммерсантъ 02:06
Общество
Forbes перечислил самые недооцененные города России
Американский журнал Forbes составил рейтинг самых недооцененных городов России. Материал подготовил журналист Джаред Ранахан.
Газета.Ru вчера в 22:43
Здоровье
Стали известны подробности пяти новых смертей от COVID-19 в Петербурге
Санкт-Петербург, 18 мая 2020, 11:34 — REGNUM Комиссия по анализу летальных исходов официально подтвердила еще пять смертельных случаев от новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге.
REGNUM 04:34
Общество
РБК: банки не смогут защитить алименты от взыскания по долгам
Банки опасаются, что под принудительное погашение долгов попадут алименты на детей, которые получают должники, а это запрещено законом, пишет РБК.
Коммерсантъ 02:28
Общество
В Севастополе зафиксирован новый случай коронавируса
Всего число заболевших в Севастополе достигло 139 человек, выздоровели 75, двое умерли.
Вести.Севастополь 03:26
Общество
ВОЗ сочла популярный метод защиты от COVID-19 вредным и неэффективным
Распыление, или фумигация, дезинфицирующих средств в закрытых помещениях неэффективна в случае COVID-19, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
РИА Новости вчера в 15:49
Армия и оружие
В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»
Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM 01:22
Общество
В Москве за сутки выявили 3 238 случаев заражения коронавирусом
Число выявленных случаев COVID-19 за сутки в Москве снизилось до апрельского уровня и составило 3 238, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в РФ.
РИА Новости 03:39
Армия и оружие
Турция завладела ЗРК С-125 и будет использовать их против России, Сирии и Ливии
Речь, по всей видимости, идёт о базовых вариантах ЗРК, дальность поражения целей которых составляет 16 километров, которые Анкара планирует использовать против России, Сирии и Ливии.
Avia.pro вчера в 23:34
Политика
На Украине призвали переименовать страну в Русь
Известный украинский адвокат Андрей Федур в своем Fасевоок выступил за идею переименовать Украину в Русь.
Газета.Ru вчера в 19:59
Общество
Минздрав дал разъяснения по выплатам работающим с COVID-19 медикам
Согласно документу стимулирующую выплату получат медицинские сотрудники, непосредственно работающие с больными COVID-19.
РБК вчера в 21:14
Фигурное катание
Медведева объяснила свой уход от Тутберидзе
Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, почему ушла от Этери Тутберидзе к канадскому тренеру Брайану Орсеру.
LiveSport.ru 16 мая в 07:50
Общество
Россияне подали более 7 млн заявлений по выплатам на детей
На портале Госуслуг зафиксирован новый рекорд - за 6 дней после открытия сервиса posobie16.gosuslugi.ru зарегистрировано более 7 млн заявлений для оформления выплаты на 10 млн детей.
Российская газета 02:44