Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиянам дали советы по избавлению от долгов

Россиянам дали советы по избавлению от долгов: эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени. Отмечается, что средний уровень закредитованности населения составляет около 47,1 процента.
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Эксперт объяснила, как правильно избавляться от долгового бремени

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Эксперт рассказала, как правильно избавляться от долгового бремени

ПРАЙМвчера в 20:30
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США безвозмездно передадут России 200 аппаратов ИВЛ

«В ответ на запрос президента Владимира Путина о предоставлении помощи президент Дональд Трамп предложил пожертвовать и доставить российскому народу 200 аппаратов ИВЛ», — приводит ТАСС слова высокопоставленного представителя вашингтонской аминистрации.
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Хабиб Нурмагомедов впервые сообщил о состоянии отца

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Москвичке-инвалиду аннулировали штраф за нарушение режима самоизоляции

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Заражённый коронавирусом Плиев контактировал с игроками РПЛ

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Авто

«АвтоВАЗ» может выпустить новую модель

Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
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Bloomberg: более 108 млн человек в Китае попали под новый карантин

Из-за новой вспышки коронавирусной инфекции в китайской провинции под карантинные меры попали более 108 млн человек на северо-востоке Китая.
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Происшествия

В Костромской области нашли тело профессора из Москвы

Уголовное дело об убийстве завели в Костромской области после обнаружения в реке тела пропавшего профессора университета из Москвы с камнями в брюках, сообщила прокуратура региона.
РИА Новости 11:46
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Общество

Крупнейшую угольную компанию России возглавит сын Солженицына

С должности генерального компании ушел Владимир Рашевский, его сменил Степан Солженицын. Владимир Рашевский руководил СУЭК с 2004 года.
АБН 09:51
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Футбол

Гуйрасси может перейти в «Арсенал»

Форвард "Амьена" Сехру Гуйрасси может продолжить карьеру в Англии. К 24-летнему французу проявляет интерес "Арсенал".
Soccer.ru вчера в 17:31
Общество

Правительство утвердило правила дистанционной торговли лекарствами

Правительство России утвердило правила дистанционной продажи и доставки медицинских препаратов для аптек.
RT на русском 13:11
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Общество

В Саратовской области вернули запрет на прогулки и занятие спортом

12 мая власти Саратовской области в рамках постепенного снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, разрешили одиночные занятия физкультурой и спортом на улице с соблюдением дистанции в 5 м и прогулки не более двух человек вместе.
Известия 15:47
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Происшествия

В Ярославле таксисты спасли мужчину, на которого напал медведь

Медведь вышел из леса и напал на мужчину в Ярославле, но его спасли таксисты и отвезли в больницу, раны оказались достаточно легкими, сообщила РИА Новости представитель областного департамента здравоохранения в понедельник.
РИА Новости 06:49
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Происшествия

В Москве задержали устроившего стрельбу из окна мужчину

RT на русском 14:24
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Общество

Смоленский губернатор уволил начальника департамента соцразвития

Губернатор выразил надежду, что новое руководство департамента будет более внимательно относиться к работе соцучреждений с пожилыми людьми и сможет эффективно выстроить работу с ветеранскими и иными общественными организациями региона.
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Опубликовано архивное фото Аллегровой без парика и макияжа

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Общество

Минсельхоз не поддержал запрет на ввоз сои с ГМО

Москва, 18 мая 2020, 12:03 — REGNUM Минсельхоз РФ не считает нужным выступать против постановления российского правительства касаемо упрощённого ввоза соевых бобов и продуктов их переработки с ГМО.
REGNUM 05:03
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ЦБ предотвратил рост доллара выше 110 рублей

Банк России предотвратил рост курса доллара выше 110 рублей, сообщают "Известия" со ссылкой на исследование Газпромбанка.
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Экономика

Бизнес Чичваркина может испытывать финансовые трудности, сообщают СМИ

Бизнес проживающего в Великобритании экс-совладельца компании "Евросеть" Евгения Чичваркина может испытывать финансовые трудности, сообщается на сайте телеканала RT.
РИА Новости 10:26
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Политика

Власти США назвали $2 млрд слишком малым взносом Китая

Напомним, 18 мая председатель КНР Си Цзиньпин пообещал в ближайшие два года выделить два миллиарда долларов странам, пострадавшим от коронавируса.
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Украинцы назвали Кучму лучшим президентом в истории страны

Опрос социологической группы «Рейтинг» показал, что украинцы считают Леонида Кучму лучшим президентом независимой Украины.
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Игры

Assassin’s Creed: Valhalla удивит фанатов огромным миром

Похоже, что несмотря на более раннее заявление, Assassin’s Creed: Valhalla на PlayStation 5 и Xbox Series X предоставит игрокам очень большую карту мира.
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Экономика

Американские индексы идут вверх

В понедельник, 18 мая, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки пребывают в первой половине торгов на положительной территории благодаря воодушевляющим заявлениям главы ФРС Джерома Пауэлла, а также известиям о значительном прогрессе в разработке вакцины от коронавируса.
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Экономика

Росавиация предоставила финансовую помощь группе «Аэрофлот»

Финансовую помощь получат входящие в группу авиакомпании: "Аэрофлот", "Россия", "Аврора".
Вести.Ru 15:46
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Кино

Представлен рейтинг самых сексуальных фильмов всех времен

Американский журнал Esquire составил рейтинг из 40 самых сексуальных фильмов всех времен.
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Киберспорт

Treyarch празднует 10-летие вселенной Call of Duty: Black Ops

Дебютный трейлер Black Ops от 18 мая 2010 года В этом году, к слову, Treyarch должна выпустить свою новую Call of Duty.
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Учёные реконструировали историческое распространение риса

Авторы научного проекта реконструировали историко-культурное движение в Азии.
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Общество

Прокуратура проверит сообщения об утечке данных нарушителей карантина

Ранее в СМИ появилась информация о том, что на сервисах по оплате штрафов при введении любого случайного уникального идентификатора о начислении штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве можно увидеть паспортные данные нарушителя.
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Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме

Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
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В Китае признали, что Ухань преуменьшал масштабы вспышки коронавируса

Власти Уханя в начале эпидемии коронавируса действительно скрывали реальные масштабы вспышки.
Московский Комсомолец вчера в 06:26
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Общество

Отказ шведских властей от карантина оказался бесполезным

Экономическая политика Швеции во время пандемии коронавируса и отказ от жестких карантинных мер не привели к ощутимым результатам, пишет Financial Times.
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