Экономика
Lenta.ruРоссиянам дали советы по избавлению от долгов
Россиянам дали советы по избавлению от долгов: эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени. Отмечается, что средний уровень закредитованности населения составляет около 47,1 процента.
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с чего всё началось
При этом средний уровень закредитованности населения, по данным исследования РИА Новости, составляет около 47,1%. Эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени.РИА Новостивчера в 20:28
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Культура
Новый сезон «Смешариков» выйдет после десятилетнего перерыва
Премьера новых серий мультипликационного сериала "Смешарики" состоится 18 мая на платформе "КиноПоиск HD".
Накануне.Ru вчера в 20:58
Общество
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Во время интервью Писаренко рассказал, что сейчас живет в Киеве и участвует в украинской юмористической программе "Дизель шоу".
РИА Новости вчера в 12:41
Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше 33 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent по контрактам с поставкой в июле превысила 33 доллара за баррель впервые с 13 апреля этого года.
Российская газета вчера в 19:20
Общество
Forbes перечислил самые недооцененные города России
Американский журнал Forbes составил рейтинг самых недооцененных городов России. Материал подготовил журналист Джаред Ранахан.
Газета.Ru вчера в 22:43
Космос
США запустили секретный военный космоплан
С космодрома на мысе Канаверал во Флориде стартовала тяжелая ракета-носитель Atlas 5 с американским секретным космопланом военного назначения X-37B.
Взгляд.ру вчера в 09:40
Политика
В Пуэрто-Рико проведут референдум о вхождении в состав США
Губернатор свободно ассоциированного государства Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед подписала законопроект об окончательном определении его политического статуса и проведении референдума о вхождении в состав США.
РБК 16 мая в 22:02
Хоккей
Овечкин показал сыну дельфина, который приплыл к их дому
Супруга Александра Овечкина – Анастасия Шубская опубликовала в сториз (инстаграм) новое видео, на котором капитан «Вашингтона» вместе со своим сыном наблюдают за настоящим дельфином, проплывавшим мимо их загородного дома.
ГЛАС.RU 16 мая в 04:04
Общество
В Свердловской области зарегистрировано 160 новых случаев коронавируса
За прошлые сутки на Среднем Урале выявили 160 новые случаев заражения коронавирусной инфекции.
ФедералПресс вчера в 03:38
Музыка
«Евровидение-2021» пройдёт в Роттердаме
Международный песенный конкурс «Евровидение» в 2021 году состоится в 2021 году в Роттердаме (Нидерланды).
Парламентская газета вчера в 02:39
Политика
В украинском учебнике Галицию назвали родиной евреев и французов
В украинском учебнике по географии для восьмого класса, рекомендованном министерством образования и науки страны, Галицию назвали возможной родиной современных французов, испанцев, португальцев, евреев и турок.
Lenta.ru вчера в 12:12
Общество
«Северному потоку-2» отказали в иммунитете к газовой директиве ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) отказало газопроводу "Северный поток-2" в освобождении от действия правил обновленной газовой директивы ЕС.
Российская газета 15 мая в 03:50
Армия и оружие
Военный эксперт рассказал о «супер-пупер-ракете» Трампа
Военный эксперт и главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский рассказал о характеристиках «супер-пупер-ракеты», о которой сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
Военное дело вчера в 10:07
Общество
Регионы ужесточат требования к торгующим спиртным барам в жилых домах
Около половины российских регионов готовятся ужесточить ограничения для заведений общепита, торгующих спиртными напитками в жилых домах.
Ведомости вчера в 19:53
Гаджеты
Способы повысить качество работы смартфона перечислены
Директор департамента развития бизнес-рынка АО «Кселл» Петр Дзюба рассказал агентству «Прайм» о том, что во избежание низкой производительности смартфона нужно регулярно высвобождать его память.
МедиаПоток вчера в 04:15
Армия и оружие
В Красноярский край перебросили военных для борьбы с коронавирусом
Коммерсантъ 02:06
Общество
Российские банки предупредили о списании алиментов
Банки попросили Минюст либо обязать плательщиков алиментов самим маркировать платежи, либо освободить банки от ответственности за их списание в течение трех месяцев, пока не будет найдено другое решение.
Lenta.ru 01:58
Общество
Эпидемиолог из КНР обвинил власти Уханя в сокрытии масштабов эпидемии
Пекин, 17 мая 2020, 18:50 — REGNUM Обвинение властям китайского города Ухань в сокрытии реальных масштабов вспышки COVID-19 выдвинул 17 мая в эфире телеканала CNN ведущий советник правительства КНР по борьбе с коронавирусом Чжун Наньшань.
REGNUM вчера в 11:50
Культура
«Пухляш» из клипа Little Big попал в рейтинг Forbes
Алтайский танцор Дмитрий Красилов, известный общественности по роли «пухляша» из клипа «Uno» питерской группы Little Big, вошел в лонг-лист премии «30 до 30» журнала Forbes, говорится на сайте издания.
Live24 вчера в 02:44
Происшествия
Житель Камчатки осужден за призывы к убийству росгвардейцев
Ранее судимый житель Петропавловска-Камчатского получил два года лишения свободы условно за призывы к насилию и убийству сотрудников Росгвардии.
Известия вчера в 19:55
Общество
Малый и средний бизнес назвал самые пострадавшие отрасли
Более 75% представителей малого и среднего бизнеса в России считают, что экономическая ситуация в ближайшем будущем ухудшится.
РБК вчера в 22:30
Общество
ВОЗ сочла популярный метод защиты от COVID-19 вредным и неэффективным
Распыление, или фумигация, дезинфицирующих средств в закрытых помещениях неэффективна в случае COVID-19, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
РИА Новости вчера в 15:49
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета 16 мая в 07:13
Наука
Ученые на хомяках доказали эффективность масок в борьбе с COVID-19
Ученые из Университета Гонконга при помощи эксперимента с хомяками доказали высокую эффективность медицинских масок в борьбе с COVID-19, выяснив, что они помогают в значительной мере снизить бесконтактную передачу вируса, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на исследование.
РИА Новости вчера в 17:52
Общество
Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из ограничений
В эфире программы «Неделя в городе» на канале «Россия-1» губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что уже к понедельнику Подмосковье будет соответствовать трем критериям, которые требуются для частичного запуска экономики.
Журналистская правда вчера в 04:36
Технологии
Доктор из Гарварда назвала самую полезную закуску для сердца
Доктор медицинских наук в Гарвардской школе общественного здравоохранения Марта Гуаш Ферре опровергла это, пояснив, что растительный продукт гораздо полезнее для сердца, чем для мозга.
Российская газета 00:50
Общество
Роспотребнадзор оценил шансы на открытие курортного сезона
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 1» заявила, что запуск очередного курортного сезоны относится к разряду «больших, хороших, правильных, но надежд».
НовостиВолгограда.ру вчера в 07:21
Шоу-бизнес
Любовь Успенская: «Прошу Бога, чтобы дочь забыла, что я ее мать»
Прошу Бога, чтобы дочь забыла, что я ее мать.
StarHit.ru вчера в 09:00