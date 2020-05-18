Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиянам дали советы по избавлению от долгов

Россиянам дали советы по избавлению от долгов: эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени. Отмечается, что средний уровень закредитованности населения составляет около 47,1 процента.
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с чего всё началось

Эксперт рассказала, как правильно избавляться от долгового бремени

При этом средний уровень закредитованности населения, по данным исследования РИА Новости, составляет около 47,1%. Эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени.
РИА Новостивчера в 20:28

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Эксперт по финансам рассказала, как правильно избавляться от долгов

Life.ru01:14

Россиянам рассказали, как быстрее погасить кредиты

Телеканал 360°01:02

Эксперт посоветовала россиянам направить все усилия на погашение кредитов

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Россиянам рассказали, как избавиться от долгов в условиях кризиса

URA.Ruвчера в 23:49

Россиянам дали советы по избавлению от долгов

Lenta.ruвчера в 22:45

Эксперт назвала оптимальный способ погашения долгов

Известиявчера в 21:36

Эксперт рассказала, как правильно избавляться от долгового бремени

ПРАЙМвчера в 20:30
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Происшествия

СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»

Газета.Ru 16 мая в 16:02
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Политика

Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек

В интернете появилась петиция с призывом запретить въезд в США и Европу телеведущему Владимиру Соловьеву.
ToDay News Ufa вчера в 09:55
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Фигурное катание

Дочь Тутберидзе поздравила Загитову с 18-летием

Российская фигуристка Диана Дэвис поздравила олимпийскую чемпионку Алину Загитову с 18-летием.
Газета.Ru 01:14
Здоровье

В Алтайском крае за сутки выявили 45 новых случаев коронавируса

Сорок пять новых случаев коронавируса выявили за последние сутки в Алтайском крае, общее число заболевших выросло до 970, сообщает в понедельник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 00:57
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Общество

В России представили две модели распространения коронавируса

Представленная ранее модель Сбербанка по заболеваемости коронавирусом предполагает, что пик эпидемии COVID-19 в России произошел 16 мая.
Коммерсантъ вчера в 11:48
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Политика

В Раде рассказали о смене стратегии Зеленского по Донбассу

Газета.Ru вчера в 01:15
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Общество

Два ТЦ «Мега» под Петербургом вновь закрыли после двух дней работы

Причиной стало несоблюдение в них требований Роспотребнадзора Торговые центы "Мега-Парнас" и "Мега-Дыбенко", которые находятся у границы Санкт-Петербурга, были открыты 15 мая по решению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.
РБК вчера в 07:54
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Игры

В честь 11-летия Mojang переименовали в Mojang Studios

Mojang на своё 11-летие объявила о ребрендинге, потому что «почему бы и нет» — теперь студия называется Mojang Studios.
Игромания.ру вчера в 15:03
Общество

В Ростовской области продолжают действовать ограничения

Губернатор Ростовской области Василий Голубев пока не отменил действующие в регионе ограничения на работу ряда бытовых услуг, магазинов непродовольственных товаров, а также на занятия физической культурой.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 01:20
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Шоу-бизнес

Максим Фадеев заявил, что больше не сотрудничает с артистами

Продюсер Максим Фадеев по видеосвязи в шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале заявил, что больше не работает с артистами.
Газета.Ru 16 мая в 01:14
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Музыка

Альтернативное жюри назвало место Little Big на «Евровидении-2020»

Piter.tv 01:19
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Общество

В Бельгии медики устроили «коридор позора» премьер-министру

Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру страны Софи Вильмес из-за ситуации с COVID-19 в стране.
РИА Новости вчера в 13:47
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Общество

В Тюменской области разрешили работать парикмахерским

В рамках первого этапа с 18 мая откроются предприятия сферы услуг, а также непродовольственные магазины, у которых общая площадь торгового зала до 400 кв. метров и есть отдельный вход с улицы.
REGNUM вчера в 05:23
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Здоровье

Саратов и 3 района лидируют в распространении коронавируса

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом предоставил обновленную карту распределения лабораторно подтвержденных случаев инфекции в Саратовской области.
Регион 64 вчера в 04:33
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Шоу-бизнес

Марина Кравец показала редкое фото с мужем

Марина Кравец с мужем училась в одном университете в Санкт-Петербурге, потом они играли вместе в КВН, а сейчас Аркадий стал продюсером юмористки.
Аргументы недели вчера в 05:19
1
Общество

Малый и средний бизнес назвал самые пострадавшие отрасли

Более 75% представителей малого и среднего бизнеса в России считают, что экономическая ситуация в ближайшем будущем ухудшится.
РБК вчера в 22:30
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Общество

Еще 77 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

В Москве за сутки умерли 77 пациентов с коронавирусом, пишет РИА "Новости" со ссылкой на оперштаб.
Газета.Ru вчера в 15:19
Гаджеты

«МегаФон» продает iPhone по беспрецедентно низкой цене – за 12 тысяч рублей

Оператор «МегаФон» ощутимо снизил цену смартфона iPhone 6s в версии «Как новый» в своем фирменном магазине на площадке «Ти-Молл».
Dgl.ru вчера в 18:57
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Гаджеты

Рендеры продемонстрировали компактный внешний вид смартфона Apple iPhone 12

OAnews 01:26
Здоровье

Почти две тысячи подмосковных медиков заразились коронавирусом

Почти две тысячи медиков в Подмосковье заразились коронавирусом, сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.
РИА Новости вчера в 20:55
27
Общество

Россияне до конца мая смогут невооруженным глазом наблюдать МКС

РИА Новости вчера в 09:20
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Технологии

Fortnite получит новый игровой движок Unreal Engine 5

Megaobzor.com вчера в 10:49
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Наука

Известно, когда организм начинает стареть

Faktom 16 мая в 16:42
Технологии

Компания Microsoft начала раскрывать секреты новой версии Windows 10

Компания Microsoft допустила утечку данных, в результате которой инсайдеры рассказали новые детали о готовящемся к выпуску обновлении.
iReactor вчера в 03:55
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Общество

Годовые оценки выставили школьникам Москвы

Московским школьникам проставили годовые оценки, до конца месяца они могут продолжить учиться по собственному желанию, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
РИАМО 01:17
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Политика

Советник Трампа обвинил КНР в распространении COVID-19 через туристов

Советник президента США по торговой политике Питер Наварро 17 мая осудил власти Китая за то, что они, зная об эпидемии коронавируса, позволили туристам путешествовать по миру.
Известия вчера в 20:22
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Здоровье

Минздрав дал разъяснения по выплатам работающим с COVID-19 медикам

Согласно документу стимулирующую выплату получат медицинские сотрудники, непосредственно работающие с больными COVID-19.
РБК вчера в 21:14
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Кино

Кинокритик назвал комедию самым популярным жанром после пандемии

Президент Гильдии киноведов и кинокритиков РФ Кирилл Разлогов рассказал, какие картины будут пользоваться популярностью у отечественных зрителей после пандемии коронавирусной инфекции.
Экономика сегодня 02:20
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Общество

Минсельхоз поддержал допуск ГМО продукции в Россию

Минсельхоз не поддерживает предложение о приостановке действия постановления правительства, упрощающего доступ на российский рынок генно-модифицированной (ГМО) сои для кормов животных.
РБК 00:00
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Технологии

Сибирскому отделению РАН исполнилось 63 года

Новосибирск, 18 мая 2020, 06:36 — REGNUM Сибирскому отделению Российской академии наук (СО РАН) сегодня, 18 мая, исполняется 63 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 23:36
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