Экономика
Lenta.ruРоссиянам дали советы по избавлению от долгов
Россиянам дали советы по избавлению от долгов: эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени. Отмечается, что средний уровень закредитованности населения составляет около 47,1 процента.
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с чего всё началось
При этом средний уровень закредитованности населения, по данным исследования РИА Новости, составляет около 47,1%. Эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени.РИА Новостивчера в 20:28
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