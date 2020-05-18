При этом средний уровень закредитованности населения, по данным исследования РИА Новости, составляет около 47,1%. Эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени.

с чего всё началось

Россиянам дали советы по избавлению от долгов: эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени. Отмечается, что средний уровень закредитованности населения составляет около 47,1 процента.

Россиянам дали советы по избавлению от долгов

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