Экономика
Lenta.ruРоссиянам дали советы по избавлению от долгов
Россиянам дали советы по избавлению от долгов: эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени. Отмечается, что средний уровень закредитованности населения составляет около 47,1 процента.
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с чего всё началось
При этом средний уровень закредитованности населения, по данным исследования РИА Новости, составляет около 47,1%. Эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени.РИА Новостивчера в 20:28
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Синоптик призвал не ждать тепла в России до лета
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Москва 24 03:36
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Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
Evo-rus.com 03:11
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На востоке Москвы мужчина в ходе конфликта с водителем такси избил его, после чего сел за руль машины и скрылся.
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В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»
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Газета.Ru вчера в 19:59
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Глава Удмуртии заявил, что правительство Удмуртии направило в федеральный центр план по постепенному снятию ограничений, предполагающий снятие ограничений с розничной торговли и работы общепита, но властям предстоит определиться, по какому пути идти - смягчения или ужесточения режима самоизоляции.
Udm-Info 02:11
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Автомобили в России продолжают дорожать. Стало известно, что с 1 по 15 мая девять марок повысили цены на свою продукцию, а одна - понизила.
Российская газета вчера в 13:00
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Шесть человек стали жертвами ДТП в Курганской области
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Газета.Ru вчера в 17:34
Происшествия
В Канаде разбился военный самолет
РБК вчера в 17:17
Общество
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
Происшествия
Житель Камчатки осужден за призывы к убийству росгвардейцев
Ранее судимый житель Петропавловска-Камчатского получил два года лишения свободы условно за призывы к насилию и убийству сотрудников Росгвардии.
Известия вчера в 19:55
Финансы
Рубль опустился к доллару и евро
Курс рубля опускается к доллару и евро на открытии торгов 18 мая. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:09
Фигурное катание
Бестемьянова назвала виновных в конфликте Тарасовой и Родниной
Олимпийская чемпионка в спортивных танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала конфликт между заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Татьяной Тарасовой со своей бывшей подопечной трехкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной.
РИА Новости вчера в 08:26
Армия и оружие
Ливийская армия с воздуха атаковала войска правительства в Зуваре
ИА Красная Весна 16 мая в 17:05
Общество
За сутки в России выявлено 8926 заболевших коронавирусом
За последние сутки в России выявлено 8926 заболевших коронавирусом в 81 регионе, из них 3577 случаев (40,1%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.
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Общество
Более трети американцев отказались покупать товары «Сделано в Китае»
Более трети жителей США не намерены покупать какие-либо товары китайского производства.
РБК 02:52
Политика
В Австралии заявили о поддержке призыва расследовать причины пандемии
По ее данным, призыв Австралии расследовать причины, вызвавшие пандемию коронавируса, ранее вызвал критику со стороны Пекина, однако "международная поддержка этой идеи неуклонно растет".
РИА Новости вчера в 08:07
Театры
Большой театр пересмотрит план премьер
Большой театр пересмотрит план премьер на следующие сезоны и перенесет все спектакли. Причина – эпидемия коронавируса.
RuNews24.ru 01:59
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Кинокритик Разлогов предсказывает появление сериалов о пандемии
Обама в кино предсказал вирус из Китая: топ популярных фильмов об эпидемиях При это Кирилл Разлогов заявил, что ожидать новинок кино стоит все же несколько позже окончания пандемии во всем мире, а не в отдельно взятой стране.
Собеседник 03:26
Культура
«Пухляш» из клипа Little Big попал в рейтинг Forbes
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Live24 вчера в 02:44
Общество
Минсельхоз поддержал допуск ГМО продукции в Россию
Минсельхоз не поддерживает предложение о приостановке действия постановления правительства, упрощающего доступ на российский рынок генно-модифицированной (ГМО) сои для кормов животных.
РБК 00:00
Происшествия
Найден мертвым посол Китая в Израиле
Посол Китая в Израиле Ду Вэй был обнаружен мертвым в своем доме на окраине Тель-Авива, передает канал "Россия 24".
Вести.Ru вчера в 08:20
Технологии
TSMC больше не принимает заказы Huawei
Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), являющаяся крупнейшим контрактным производителем полупроводниковой продукции, прекратила принимать новые заказы от Huawei Technologies.
iXBT.com 03:21
Политика
США направили в Россию оборудование для борьбы с коронавирусом
Россия столкнулась с серьёзными трудностями при борьбе против коронавируса COVID-19, и США рады помочь, направив аппараты ИВЛ и оборудование для тестирования на наличие инфекции, заявил глава американского госдепа Майк Помпео.
Интерфакс вчера в 16:41
Экономика
Американские миллиардеры готовятся к худшему и избавляются от акций
Другой миллиардер, создатель инвестиционного фонда Appaloosa Management Дэвид Теппер, заявил в интервью телеканалу CNBC, что только один раз в истории цены на акции американских компаний были более завышенными по сравнению с их справедливой стоимостью, чем сейчас, — и это было в далеком 1999 году, как раз в преддверии знаменитого "кризиса доткомов", который обвалил американские рынки.
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Политика
Сразу трёх министров назначили на Сахалине
Руководители трех министерств в сахалинском правительстве избавились от приставки «и.о.». По распоряжению главы региона Валерия Лимаренко, на государственную должность министра образования Сахалинской области назначена Анастасия Киктева.
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Британские власти еще не достигли договоренности с АПЛ о возобновлении сезона
Министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании Оливер Дауден заявил, что ведомство еще не достигло договоренности с Английской премьер-лигой (АПЛ) о возобновлении сезона.
Газета.Ru 03:44
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В Екатеринбурге в следственном изоляторе ввели карантин
Екатеринбург, 18 мая 2020, 10:24 — REGNUM В следственном изоляторе № 1 города Екатеринбурга введён карантин, из-за выявленного у сотрудника СИЗО нового вирусного заболевания.
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