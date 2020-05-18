Экономика
Lenta.ruРоссиянам дали советы по избавлению от долгов
Россиянам дали советы по избавлению от долгов: эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени. Отмечается, что средний уровень закредитованности населения составляет около 47,1 процента.
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с чего всё началось
При этом средний уровень закредитованности населения, по данным исследования РИА Новости, составляет около 47,1%. Эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени.РИА Новостивчера в 20:28
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Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Во время интервью Писаренко рассказал, что сейчас живет в Киеве и участвует в украинской юмористической программе "Дизель шоу".
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Наука
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Piter.tv 16 мая в 13:43
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В Омской области еще 65 человек заразились коронавирусом
По данным на 18 мая, в Омской области зафиксировали еще 65 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Город55.ру 02:09
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Глава ФРС спрогнозировал падение ВВП США на 30%
ВВП Соединенных Штатов Америки может рухнуть на 20-30%, заявил глава Федеральной Резервной Системы (ФРС) Джером Пауэлл 18 мая в интервью CBS.
ИА Красная Весна вчера в 22:53
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До 25 мая продлили режим самоизоляции в Самарской области
Сегодня 17 мая стало известно, что же будет с самоизоляцией:Губернатор Самарской области подписал постановление о продлении самоизоляции до 25 мая.
Похвистнево-Информ вчера в 11:13
Политика
В Австралии заявили о поддержке призыва расследовать причины пандемии
По меньшей мере 116 стран поддержали призыв Австралии провести независимое расследование причин и обстоятельств вспышки коронавируса нового типа, сообщает австралийский телеканал SBS News со ссылкой на главу МИД Австралии Марис Пейн.
РИА Новости 02:50
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Воронежские поликлиники возобновляют плановые приемы
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Обозреватель Врн 02:24
Общество
Воробьев объяснил, какие ограничения снимут в Подмосковье с 18 мая
Губернатор Московской области Андрей Воробьев разместил в своем профиле в социальной сети «ВКонтакте» пост, в котором написал, что с 18 мая в Подмосковье будет запущена работа промышленных предприятий, возобновится строительство.
Журналистская правда вчера в 10:35
Кино
Комедийные фильмы станут самыми популярными после пандемии
После окончания пандемии коронавируса в России в первую очередь станут популярными фильмы легких жанров, заявил президент гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов.
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Футбол
Б. Игнатьев: «Не думаю, что Семак будет большой потерей для „Зенита“»
Да и не вижу я такого специалиста. Семак сейчас делает большое дело, но я не скажу, что «Зенит» погибнет без него.
Sport24.ru 00:14
Экономика
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
Технологии
Сибирскому отделению РАН исполнилось 63 года
Новосибирск, 18 мая 2020, 06:36 — REGNUM Сибирскому отделению Российской академии наук (СО РАН) сегодня, 18 мая, исполняется 63 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 23:36
Общество
Эксперты Роскачества обнаружили в фасованных креветках мышьяк
Как подчеркнула заместитель руководителя департамента по вопросам качества пищевой рыбной продукции ФГБНУ «ВНИРО» Любовь Абрамова, содержащийся в организме водных беспозвоночных мышьяк может быть неопасным для человека, если он не превышает допустимый уровень содержания.
REGNUM 02:37
Общество
Роспотребнадзор оценил шансы на открытие курортного сезона
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 1» заявила, что запуск очередного курортного сезона относится к разряду «больших, хороших, правильных, но надежд».
НовостиВолгограда.ру вчера в 07:21
Политика
На Украине испугались «энергетической экспансии» России
Председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи и бывший министр топлива и энергетики страны Иван Плачков считает, что Россия пытается захватить энергорынок Украины при помощи дешевого электричества.
Lenta.ru 01:01
Общество
Московским школьникам выставили годовые оценки
Московским школьникам 15 мая выставили годовые оценки. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Российская газета 00:15
Происшествия
Житель Камчатки осужден за призывы к убийству росгвардейцев
Ранее судимый житель Петропавловска-Камчатского получил два года лишения свободы условно за призывы к насилию и убийству сотрудников Росгвардии.
Известия вчера в 19:55
Армия и оружие
В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»
Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM 01:22
Общество
Трое россиян вошли в двадцатку богатейших жителей Британии
Британские средства массовой информации составили рейтинг самых богатых людей страны, в него вошли трое россиян — Роман Абрамович, Михаил Фридман и Алишер Усманов.
Политика Сегодня вчера в 07:56
Общество
Вильфанд рассказал, когда в Россию вернется майское тепло
Директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд дал прогноз, когда же в европейскую часть России вернется тепло.
SevastopolMedia.ru 01:00
Политика
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
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Рубль опустился к доллару и евро
Курс рубля опускается к доллару и евро на открытии торгов 18 мая. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:09
Происшествия
Фотограф из Уфы трагически погибла в Дубае
Фотограф из Уфы Юля Хабибуллина трагически погибла в Дубае 15 мая. Об этом в Facebook сообщили близкие девушки.
Аргументы и Факты - Уфа 00:10
Армия и оружие
ЛНР: За два дня украинцы написали полмиллиона жалоб на бесчинства ВСУ
Участвующие в опросе украинцы, включая жителей подконтрольных Киеву территорий Донбасса только за два дня направили на сайт Министерства обороны более полумиллиона жалоб на бесчинства украинских военных.
Евразия Daily 00:38
Общество
В Татарстане заработают фитнес-залы и музеи
Вчера на официальном портале правовой информации РТ было опубликовано постановление Кабинета министров о внесении изменений в ряд ограничений, связанных с распространениям новой коронавирусной инфекции.
Волжские зори 01:39
Фигурное катание
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Двукратный чемпион мира в танцах на льду Андрей Миненков прокомментировал конфликт Татьяны Тарасовой и Ирины Родниной.
Газета.Ru вчера в 23:59
Общество
Власти приостановили финансирование проектов по благоустройству Москвы
Из-за распространения коронавируса в Москве приостановлено финансирование проектов по благоустройству города.
РБК вчера в 23:32
Общество
Глава региона Александр Усс вылетел в Северо-Енисейский район
Сегодня утром Губернатор Красноярского края Александр Усс вылетел в Северо-Енисейский район.
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