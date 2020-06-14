Коронавирус
Lenta.ruРоссиянам дали советы по подготовке ко второй волне коронавируса
Россиянам посоветовали вести здоровый образ жизни, чтобы подготовиться ко второй волне коронавируса. Об этом сообщил доктор медицинских наук, профессор-вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с телеканалом «Звезда».
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с чего всё началось
Доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн рассказал «Звезде», как россиянам подготовиться ко второй волне коронавируса. «Советы тут простые: это здоровый образ жизни, кто способен, должен его вести, остальным надо учиться, чтобы здоровье было укреплено», — отметил специалист.ТК Звездавчера в 06:27
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«Советы тут простые»: вирусолог рассказал, как подготовиться ко второй волне COVID-19
ТК Звездавчера в 06:27
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