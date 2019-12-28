Общество
Lenta.ruРоссиянам дали советы по выбору мандаринов
При выборе мандаринов в первую очередь стоит обратить внимание на цвет и форму фруктов, говорится в рекомендациях специалистов Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Советы опубликованы на портале мэрии в преддверии Нового года.
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Политика
Согласованных с «Газпромом» текстов соглашений на транзит газа еще нет - «Нафтогаз»
Согласованных с "Газпромом" текстов соглашений в рамках пакетных договоренностей по транзиту газа по состоянию на вечер субботы еще нет, сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.
Происшествия
В Казахстане разбился самолет с 95 пассажирами
Лайнер Fokker 100 выполнял рейс в Нур-Султан, на борту было 95 пассажиров и пять членов экипажа, говорится в сообщении казахстанского аэропорта в Facebook.
Фигурное катание
Медведева снялась с чемпионата России по фигурному катанию
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева снялась с чемпионата России по фигурному катанию.
Армия и оружие
Боевики атаковали сирийскую армию в Идлибе
Террористы два раза атаковали позиции правительственных войск Сирии в провинции Идлиб, сообщил 28 декабря руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
Общество
Путин подписал закон о штрафах за спекуляции при продаже билетов
Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах для перекупщиков билетов на культурные мероприятия за нарушения требований при их реализации, соответствующий документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.
Политика
Польский журналист прокомментировал слова Путина о после
Журналист Марек Щверчиньский назвал заявления президента России Владимира Путина о польском после-антисемите "вмешательством" во внутренние дела страны.
Шоу-бизнес
Хоккеист Иван Телегин прокомментировал развод с Пелагеей
Хоккеист Иван Телегин откровенно высказался о своем разводе с певицей Пелагеей после появления слухов.
Происшествия
С сестер Хачатурян сняли электронные браслеты
Общество
Суд в Киеве освободил из-под ареста трех бывших бойцов «Беркута»
Ранее прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на акциях протеста в Киеве, находятся в списках на обмен, который должен пройти в воскресенье.
Армия и оружие
В Иране предостерегли от слежки за совместными учениями с Россией
Совместные маневры военно-морских сил Ирана, России и Китая под названием "Пояс морской безопасности" стартовали в пятницу в северной части Индийского океана и Оманском заливе и продлятся до 30 декабря.
Хоккей
Россия разгромила Канаду на молодежном чемпионате мира
Финансы
Нацбанк Украины купил валюту на рекордную сумму
Нацбанк Украины за текущую неделю выкупил иностранную валюту на общую сумму в 1,5 млрд. долларов. Это является рекордным показателем.
Космос
NASA показало Рождественскую елку в космосе
NASA выложило снимок, сделанный на телескопе "Спитцер", под названием "Рождественская елка". Об этом сообщает сайт организации.
Армия и оружие
Минобороны РФ: у России есть вопросы к США по выполнению СНВ-3
В интервью газете «Красная звезда» замминистра обороны РФ Александр Фомин заявил о появившихся у российской стороны вопросах к США в части выполнения договора о стратегических наступательных вооружениях.
Политика
Глава Еврокомиссии осудила санкции США против «Северного потока-2»
Члены Европейской комиссии негативно относятся к введению Вашингтоном санкций против газового проекта «Северный поток-2».
Шоу-бизнес
Апина рассказала о состоянии Моисеева
Политика
Путин подписал закон об информировании россиян о положенных им льготах
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане должны быть проинформированы о положенных им льготах.
Шоу-бизнес
Песков признался, что больше месяца не видел Навку
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что больше месяца фактически не видел свою супругу Татьяну Навку, которая занималась подготовкой нового ледового шоу, из-за ее и своей работы.
Шоу-бизнес
Ростовчанка Костенко рассказала, как сломала руку
Армия и оружие
Развитие военной инфраструктуры набрало темп в Арктике — Шойгу
«Набрали хорошие темпы развития военной инфраструктуры, в том числе в Арктике», — сказал Шойгу.
Хоккей
«Ак Барс» всухую одолел «Локомотив», прервав серию из трех поражений
Происшествия
В Ростове-на-Дону в ресторане произошла массовая драка
Ранее "МК Ростов-на-Дону" сообщил, что драка произошла в ночь на 28 декабря в ресторане в Северном микрорайоне города.
Культура
Лобода и Лазарев помирились в эфире шоу Малахова
Андрей Малахов под Новый год решил наконец помирить звезд.
Хоккей
Капитан молодежной сборной Канады: «Нужно отдать должное России»
Капитан молодежной сборной Канады Барретт Хейтон признал, что команда потерпела заслуженное поражение в матче с Россией (0:6). — Соперник провел отменный матч, — приводит слова Хейтона официальный сайт ИИХФ.
Политика
Путин подписал закон о ввозе в Россию незарегистрированных лекарств
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, разрешающий ввоз в Россию незарегистрированных медикаментов, которые содержат наркотические или психотропные вещества, для оказания медицинской помощи определённым пациентам.
Экономика
Правительство ввело льготные кредиты для бизнеса ДФО
Резиденты территорий опережающего развития Дальнего Востока и свободного порта Владивосток смогут получать льготные кредиты для своих проектов с 2020 года, сообщается на сайте Минвостокразвития.
Кино
«Холодное сердце 2» обошел оригинал по сборам в домашнем прокате
Мировые сборы «Холодного сердца 2» перевалили за 1 млрд долларов.
Футбол
Ибрагимович стал игроком «Милана»
В четверг, 2 января 2020 года, Ибрагимович прибудет в Милан для прохождения медицинского осмотра.
Наука