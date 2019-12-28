Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссиянам дали советы по выбору мандаринов

При выборе мандаринов в первую очередь стоит обратить внимание на цвет и форму фруктов, говорится в рекомендациях специалистов Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Советы опубликованы на портале мэрии в преддверии Нового года.
Читать в источнике
Комментировать54

Подробнее о событии

Москвичам дали советы по выбору мандаринов для новогоднего стола

РБК08:32

Символ Нового года: как выбрать мандарины

Москва 2404:01

Эксперты рассказали, как выбрать самые вкусные мандарины

ТАСС06:21

Эксперты назвали признаки качественных мандаринов

Общественное телевидение России05:56

Шеф-повар рассказал, что можно приготовить из мандаринов

Вечерняя Москва06:47

Эксперты рассказали, как выбирать мандарины

РИА Новости05:38

Специалисты рассказали о правилах выбора мандаринов

Известия07:46
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 17:10, Ашберн
Политика

Согласованных с «Газпромом» текстов соглашений на транзит газа еще нет - «Нафтогаз»

Согласованных с "Газпромом" текстов соглашений в рамках пакетных договоренностей по транзиту газа по состоянию на вечер субботы еще нет, сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.
ПРАЙМ 15:40
Происшествия

В Казахстане разбился самолет с 95 пассажирами

Лайнер Fokker 100 выполнял рейс в Нур-Султан, на борту было 95 пассажиров и пять членов экипажа, говорится в сообщении казахстанского аэропорта в Facebook.
Коммерсантъ 26 декабря в 21:56
Фигурное катание

Медведева снялась с чемпионата России по фигурному катанию

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева снялась с чемпионата России по фигурному катанию.
Москва 24 06:40
Армия и оружие

Боевики атаковали сирийскую армию в Идлибе

Террористы два раза атаковали позиции правительственных войск Сирии в провинции Идлиб, сообщил 28 декабря руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
Известия 14:51
Общество

Путин подписал закон о штрафах за спекуляции при продаже билетов

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах для перекупщиков билетов на культурные мероприятия за нарушения требований при их реализации, соответствующий документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.
РИА Новости 12:49
Политика

Польский журналист прокомментировал слова Путина о после

Журналист Марек Щверчиньский назвал заявления президента России Владимира Путина о польском после-антисемите "вмешательством" во внутренние дела страны.
РИА Новости 15:19
Шоу-бизнес

Хоккеист Иван Телегин прокомментировал развод с Пелагеей

Хоккеист Иван Телегин откровенно высказался о своем разводе с певицей Пелагеей после появления слухов.
iReactor вчера в 16:46
Происшествия

С сестер Хачатурян сняли электронные браслеты

Коммерсантъ 05:38
Общество

Суд в Киеве освободил из-под ареста трех бывших бойцов «Беркута»

Ранее прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на акциях протеста в Киеве, находятся в списках на обмен, который должен пройти в воскресенье.
РИА Новости 15:17
Армия и оружие

В Иране предостерегли от слежки за совместными учениями с Россией

Совместные маневры военно-морских сил Ирана, России и Китая под названием "Пояс морской безопасности" стартовали в пятницу в северной части Индийского океана и Оманском заливе и продлятся до 30 декабря.
РИА Новости 15:56
Хоккей

Россия разгромила Канаду на молодежном чемпионате мира

Коммерсантъ 15:32
Финансы

Нацбанк Украины купил валюту на рекордную сумму

Нацбанк Украины за текущую неделю выкупил иностранную валюту на общую сумму в 1,5 млрд. долларов. Это является рекордным показателем.
ГЛАС.RU 11:41
Космос

NASA показало Рождественскую елку в космосе

NASA выложило снимок, сделанный на телескопе "Спитцер", под названием "Рождественская елка". Об этом сообщает сайт организации.
Газета.Ru 11:11
Армия и оружие

Минобороны РФ: у России есть вопросы к США по выполнению СНВ-3

В интервью газете «Красная звезда» замминистра обороны РФ Александр Фомин заявил о появившихся у российской стороны вопросах к США в части выполнения договора о стратегических наступательных вооружениях.
Военное дело 26 декабря в 22:42
Политика

Глава Еврокомиссии осудила санкции США против «Северного потока-2»

Члены Европейской комиссии негативно относятся к введению Вашингтоном санкций против газового проекта «Северный поток-2».
NewInform 01:57
Шоу-бизнес

Апина рассказала о состоянии Моисеева

WomanHit.ru 26 декабря в 10:06
Политика

Путин подписал закон об информировании россиян о положенных им льготах

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане должны быть проинформированы о положенных им льготах.
Lenta.ru 14:09
Спорт

Устюгов победил в масс-старте свободным стилем в гонке «Тур де Ски»

Известия 09:13
Шоу-бизнес

Песков признался, что больше месяца не видел Навку

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что больше месяца фактически не видел свою супругу Татьяну Навку, которая занималась подготовкой нового ледового шоу, из-за ее и своей работы.
РИА Новости вчера в 15:35
Шоу-бизнес

Ростовчанка Костенко рассказала, как сломала руку

Rostov gazeta 00:36
Армия и оружие

Развитие военной инфраструктуры набрало темп в Арктике — Шойгу

«Набрали хорошие темпы развития военной инфраструктуры, в том числе в Арктике», — сказал Шойгу.
REGNUM вчера в 07:03
Хоккей

«Ак Барс» всухую одолел «Локомотив», прервав серию из трех поражений

ProstoProSport 13:48
Происшествия

В Ростове-на-Дону в ресторане произошла массовая драка

Ранее "МК Ростов-на-Дону" сообщил, что драка произошла в ночь на 28 декабря в ресторане в Северном микрорайоне города.
РИА Новости 13:39
Культура

Лобода и Лазарев помирились в эфире шоу Малахова

Андрей Малахов под Новый год решил наконец помирить звезд.
Super.ru 07:03
Хоккей

Капитан молодежной сборной Канады: «Нужно отдать должное России»

Капитан молодежной сборной Канады Барретт Хейтон признал, что команда потерпела заслуженное поражение в матче с Россией (0:6). — Соперник провел отменный матч, — приводит слова Хейтона официальный сайт ИИХФ.
Спорт-Экспресс 16:54
Политика

Путин подписал закон о ввозе в Россию незарегистрированных лекарств

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, разрешающий ввоз в Россию незарегистрированных медикаментов, которые содержат наркотические или психотропные вещества, для оказания медицинской помощи определённым пациентам.
RT на русском 13:53
Экономика

Правительство ввело льготные кредиты для бизнеса ДФО

Резиденты территорий опережающего развития Дальнего Востока и свободного порта Владивосток смогут получать льготные кредиты для своих проектов с 2020 года, сообщается на сайте Минвостокразвития.
Российская газета вчера в 20:40
Кино

«Холодное сердце 2» обошел оригинал по сборам в домашнем прокате

Мировые сборы «Холодного сердца 2» перевалили за 1 млрд долларов.
RuNews24.ru 08:06
Футбол

Ибрагимович стал игроком «Милана»

В четверг, 2 января 2020 года, Ибрагимович прибудет в Милан для прохождения медицинского осмотра.
Чемпионат вчера в 13:17
Наука

Физики смогли остановить электрон за фемтосекунду

N+1 вчера в 11:06
Как работают Яндекс.Новости?
Новый ГодБольше новостей по теме
Главное