Общество
Lenta.ruРоссиянам дали советы по выбору мандаринов
При выборе мандаринов в первую очередь стоит обратить внимание на цвет и форму фруктов, говорится в рекомендациях специалистов Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Советы опубликованы на портале мэрии в преддверии Нового года.
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Политика
Украина одобрила мировое соглашение с «Газпромом»
Кабинет министров Украины одобрил проект мирового соглашения с «Газпромом».
Политика
Российские политики отреагировали на вызов посла в МИД Польши
Ранее сообщалось, что МИД Польши вызвал посла РФ в Варшаве Сергея Андреева после того, как российский президент Владимир Путин назвал "сволочью и нацистской свиньей" главу польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефа Липского.
Технологии
Платёжное приложение Mir Pay хотят предустанавливать на гаджеты в РФ
Как сообщал NEWS.ru ранее, заместитель руководителя ФАС РФ Анатолий Голомолзин заявил, что закон, обязывающий продавцов электроники с 1 июля 2020 года устанавливать на гаджеты российское программное обеспечение, расширит возможности выбора для пользователей и позволит поддержать отечественные компании.
Экономика
В Татарстане увеличатся пособия за рождение первенцев
В следующем году пособие на рождение первенца смогут получить до 80% семей, доход которых не превышает 60,5 тыс. рублей в месяц.
Общество
Путин подписал закон о повышении МРОТ
Президент России Владимир Путин одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда.
Происшествия
В Москве обнаружили украденный лимузин Сталина
В Москве обнаружили украденный накануне лимузин ЗИС-115 Иосифа Сталина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Общество
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
Происшествия
Двух экс-спецназовцев обвинили в убийствах в Москве
В отношении троих возбуждены уголовные дела по статье "убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений, с целью скрыть другое преступление".
Хоккей
Россия разгромила Канаду на молодежном чемпионате мира
Сборная России обыграла команду Канады в матче второго тура группового этапа молодежного чемпионата мира 2020 года.
Здоровье
Собаки на Дальнем Востоке заражают своих хозяев опасным заболеванием
Человек может и не знать, что заражен опасным заболеванием — чаще всего оно проявляется без симптомов, а обнаруживается случайно во время рентгена или УЗИ внутренних органов.
Армия и оружие
Мадуро рассматривал возможность направить войска в Бразилию
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что обдумывал возможность приказать армейским подразделениям нарушить бразильскую границу для ареста венесуэльских военнослужащих, подозреваемых в атаке воинской части, сообщило 28 декабря гостелевидение Венесуэлы.
Армия и оружие
Иран пригрозил сбивать шпионские аппараты в районе учений с Россией
Совместные учения ВМС Ирана, КНР и РФ под названием «Пояс морской безопасности» стартовали 27 декабря в северной части Индийского океана и Оманском заливе.
Здоровье
Исследование выявило рост заболеваемости детей в России
В России с 2000 по 2018 год общая заболеваемость детей до 14 лет выросла на 19%.
Технологии
В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений
О новой функции групповых чатов WhatsApp рассказали журналистам Как сообщает ToDay News Ufa, администраторы групповых чатов смогут запускать автоматическую очистку нежелательных сообщений.
Происшествия
Протестующие заблокировали бывшим бойцам «Беркута» выезд из СИЗО
Протестующие заблокировали выезды из СИЗО в Киеве, где находятся три бывших бойца спецподразделения МВД Украины «Беркут», проходящие подсудимыми по делу о расстрелах протестующих на Евромайдане 2014 года.
Происшествия
Четыре человека погибли в результате ДТП в Вологодской области
Общество
Правительство разъяснило новые правила регистрации машин
С 1 января 2020 года изменятся правила регистрации автомобилей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.
Футбол
Бернли — Манчестер Юнайтед 0:2
«Бернли» на своем поле уступил «Манчестер Юнайтед» в матче 20-го тура чемпионата Англии.
Культура
Шнуров высмеял Сюткина на шоу «Вечерний Ургант»
Наставник на шоу "Голос" Сергей Шнуров пошутил над своим коллегой Валерием Сюткиным в эфире программы "Вечерний Ургант" на Первом канале.
Хоккей
«Рейнджерс» обыграл «Торонто», Панарин сделал 3 голевые передачи
Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал три голевые передачи, а Павел Бучневич не реализовал буллит.
Фигурное катание
Фигуристки Щербакова и Косторная побили рекорды на чемпионате России
Второе место чемпионата заняла 16-летняя Алена Косторная. Спортсменка получила 169,97 балла в произвольной программе и 259,83 балла за обе.
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Локомотив», прервав неудачную серию
Политика
В МИД России объяснили, чем будет заниматься новый департамент
В Facebook министерство напоминает, что Владимир Путин подписал указ, которым в МИД России создается 42-й департамент.
Шоу-бизнес
Поклонники подозревают, что Анна Курникова снова беременна
Анна Курникова и Энрике Иглесиас тщательно скрывают свою личную жизнь. Однако папарацци не теряют интереса к этой паре.
Политика
Байден объяснил отказ давать показания по импичменту Трампа
Бывший вице-президент США Джо Байден отказался давать показания в рамках процедуры импичмента президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев пожаловался на побои пожилой жены Екатерины Терешкович
Появившийся в студии супруг опроверг эти слова рассказом о злоупотреблении Терешкович горячительными напитками.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус снялась в клипе Егора Крида
Асмус сыграла роль любимой девушки хип-хоп исполнителя. Примечательно, что ключевым моментом тизера клипа является поцелуй Егора и Кристины.
Политика
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Происшествия
2019 год стал рекордным по числу массовых убийств в США
В уходящем 2019 году в США произошло наибольшее число массовых убийств по крайней мере с 1970-х годов, свидетельствуют данные совместного исследования Associated Press, USA Today и Северо-Восточного университета.
Гаджеты