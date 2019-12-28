Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссиянам дали советы по выбору мандаринов

При выборе мандаринов в первую очередь стоит обратить внимание на цвет и форму фруктов, говорится в рекомендациях специалистов Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Советы опубликованы на портале мэрии в преддверии Нового года.
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Шеф-повар рассказал, что можно приготовить из мандаринов

Вечерняя Москва06:47

Россиянам дали советы по выбору мандаринов

Lenta.ru07:08

Эксперты рассказали, как выбрать самые вкусные мандарины

ТАСС06:21

Эксперты назвали признаки качественных мандаринов

Общественное телевидение России05:56

Москвичам дали советы по выбору мандаринов для новогоднего стола

РБК08:32

Эксперты рассказали, как выбирать мандарины

РИА Новости05:38

Символ Нового года: как выбрать мандарины

Москва 2404:01
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Украина одобрила мировое соглашение с «Газпромом»

Кабинет министров Украины одобрил проект мирового соглашения с «Газпромом».
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Политика

Российские политики отреагировали на вызов посла в МИД Польши

Ранее сообщалось, что МИД Польши вызвал посла РФ в Варшаве Сергея Андреева после того, как российский президент Владимир Путин назвал "сволочью и нацистской свиньей" главу польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефа Липского.
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Технологии

Платёжное приложение Mir Pay хотят предустанавливать на гаджеты в РФ

Как сообщал NEWS.ru ранее, заместитель руководителя ФАС РФ Анатолий Голомолзин заявил, что закон, обязывающий продавцов электроники с 1 июля 2020 года устанавливать на гаджеты российское программное обеспечение, расширит возможности выбора для пользователей и позволит поддержать отечественные компании.
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В Татарстане увеличатся пособия за рождение первенцев

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Республика Татарстан 04:06
Общество

Путин подписал закон о повышении МРОТ

Президент России Владимир Путин одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда.
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Происшествия

В Москве обнаружили украденный лимузин Сталина

В Москве обнаружили украденный накануне лимузин ЗИС-115 Иосифа Сталина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Газета.Ru 07:46
Общество

Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете

Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
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Происшествия

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В отношении троих возбуждены уголовные дела по статье "убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений, с целью скрыть другое преступление".
Газета.Ru 26 декабря в 10:43
Хоккей

Россия разгромила Канаду на молодежном чемпионате мира

Сборная России обыграла команду Канады в матче второго тура группового этапа молодежного чемпионата мира 2020 года.
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Человек может и не знать, что заражен опасным заболеванием — чаще всего оно проявляется без симптомов, а обнаруживается случайно во время рентгена или УЗИ внутренних органов.
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Армия и оружие

Мадуро рассматривал возможность направить войска в Бразилию

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что обдумывал возможность приказать армейским подразделениям нарушить бразильскую границу для ареста венесуэльских военнослужащих, подозреваемых в атаке воинской части, сообщило 28 декабря гостелевидение Венесуэлы.
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Армия и оружие

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Совместные учения ВМС Ирана, КНР и РФ под названием «Пояс морской безопасности» стартовали 27 декабря в северной части Индийского океана и Оманском заливе.
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Исследование выявило рост заболеваемости детей в России

В России с 2000 по 2018 год общая заболеваемость детей до 14 лет выросла на 19%.
RT на русском 23:00
Технологии

В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений

О новой функции групповых чатов WhatsApp рассказали журналистам Как сообщает ToDay News Ufa, администраторы групповых чатов смогут запускать автоматическую очистку нежелательных сообщений.
ToDay News Ufa вчера в 10:10
Происшествия

Протестующие заблокировали бывшим бойцам «Беркута» выезд из СИЗО

Протестующие заблокировали выезды из СИЗО в Киеве, где находятся три бывших бойца спецподразделения МВД Украины «Беркут», проходящие подсудимыми по делу о расстрелах протестующих на Евромайдане 2014 года.
Lenta.ru 22:28
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Четыре человека погибли в результате ДТП в Вологодской области

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Общество

Правительство разъяснило новые правила регистрации машин

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Футбол

Бернли — Манчестер Юнайтед 0:2

«Бернли» на своем поле уступил «Манчестер Юнайтед» в матче 20-го тура чемпионата Англии.
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Культура

Шнуров высмеял Сюткина на шоу «Вечерний Ургант»

Наставник на шоу "Голос" Сергей Шнуров пошутил над своим коллегой Валерием Сюткиным в эфире программы "Вечерний Ургант" на Первом канале.
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«Рейнджерс» обыграл «Торонто», Панарин сделал 3 голевые передачи

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал три голевые передачи, а Павел Бучневич не реализовал буллит.
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Фигуристки Щербакова и Косторная побили рекорды на чемпионате России

Второе место чемпионата заняла 16-летняя Алена Косторная. Спортсменка получила 169,97 балла в произвольной программе и 259,83 балла за обе.
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В МИД России объяснили, чем будет заниматься новый департамент

В Facebook министерство напоминает, что Владимир Путин подписал указ, которым в МИД России создается 42-й департамент.
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Поклонники подозревают, что Анна Курникова снова беременна

Анна Курникова и Энрике Иглесиас тщательно скрывают свою личную жизнь. Однако папарацци не теряют интереса к этой паре.
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Байден объяснил отказ давать показания по импичменту Трампа

Бывший вице-президент США Джо Байден отказался давать показания в рамках процедуры импичмента президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
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Появившийся в студии супруг опроверг эти слова рассказом о злоупотреблении Терешкович горячительными напитками.
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Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
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В уходящем 2019 году в США произошло наибольшее число массовых убийств по крайней мере с 1970-х годов, свидетельствуют данные совместного исследования Associated Press, USA Today и Северо-Восточного университета.
Интерфакс 19:06
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Гибкие смартфоны Huawei начали ломаться, как Galaxy Fold

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