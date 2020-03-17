Коронавирус
Газета.RuРоссиянам дали советы по защите от кибер-коронавируса
По словам руководителя группы анализа веб-контента "Лаборатории Касперского" Константина Игнатьева, наиболее популярная спам-кампания имитирует рассылки от ВОЗ. Чтобы не попасться в руки мошенникам, он рекомендует заранее проверять ссылку в письме, а не сразу переходить по ней.
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Общество
Собянин ввел новые ограничения для защиты от коронавируса
1. В Москве ввели новые ограничения для защиты от коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые меры для защиты от коронавируса.
Финансы
Рубль укрепляется к доллару и евро на открытии торгов
Курс доллара к рублю на открытии Московской биржи снизился на 0,87% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 74 руб/$.
Энергетика
Саудовской Аравии придется дорого заплатить в нефтяной войне
Согласно подсчетам Bloomberg, в среднем нефтяным компаниям придется заплатить за перевозку в семь раз больше, чем обычно.
Здоровье
Сбежавших из инфекционной больницы россиян вернули обратно
Сбежавшие пациенты инфекционной больницы в московской Коммунарке найдены и доставлены обратно в карантин.
Политика
Москва выразила недоумение реакцией Минска на закрытие границы
В российском правительстве назвали причины закрытия границы с Белоруссией и отметили, что Москва рассчитывает на конструктивную позицию Минска на фоне распространения коронавируса.
Происшествия
В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери
Политика
Соратник Зеленского заявил о приближении дефолта на Украине
Ранее о бюджетном кризисе на Украине, который грозит перерасти в дефолт, предупредил бывший министр экономики страны Виктор Суслов.
Общество
Россия закрывает границу для иностранцев из-за коронавируса
Москва, 16 марта 2020, 21:22 — REGNUM Россия на период с 18 марта по 1 мая ограничивает въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства из-за угрозы распространения коронавируса.
Авто
В Шотландии обнаружили свалку со старыми машинами Lada
Как пишет «Wroom.ru», один из пользователей социальной сети Facebook разместил фотографии старых машин «Лада», которые находятся на авторазборке в Шотландии.
Общество
Российские онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за COVID-19
Крупные российские онлайн-кинотеатры, включая Okko, Ivi, Premier, "Кинопоиск HD" и more.tv, сообщили об акциях из-за карантина в связи с распространением нового коронавируса.
Шоу-бизнес
Муж Анастасии Заворотнюк переехал в клинику ухаживать за супругой
Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк поселился в реабилитационном центре у больной жены.
Кино
Мюзикл «Кошки» получил премию «Золотая малина» как худший фильм
Хупер стал "победителем" в номинации "Худший режиссер". Джон Траволта признан худшим актером за роль в кинолентах "Фанат" и "Бок о бок".
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России достигло 93
Количество заразившихся коронавирусной инфекцией в РФ выросло до 93 человек, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Экономика
Барнаульцы массово скупают недвижимость на фоне падения рубля
Эксперты связывают это со стремлением населения выгодно вложить деньги, пока их не "съела" девальвация из-за падения курса рубля.
Политика
КС России признал законность поправок в Конституцию
14 марта президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Конституцию страны.
Здоровье
ВОЗ сочла достаточными меры против коронавируса в Белоруссии
При этом в республиканском отделении организации убеждены, что введение ограничений на перемещение людей и товаров в периоды чрезвычайных ситуаций в большинстве случаев не эффективно.
Общество
РПЦ ужесточит санитарные правила при проведении богослужений
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил новые правила проведения богослужений и совершения таинств.
Происшествия
В Екатеринбурге четырёх человек госпитализируют по решению суда
В Екатеринбурге четырёх человек, контактировавших с больным коронавирусом в поезде Москва — Новый Уренгой, принудительно госпитализируют по решению суда.
Политика
Путин: несистемная оппозиция не является врагом государства
Несистемные оппозиционеры не являются врагами государства, заявил президент России Владимир Путин.
Игры
Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 и Cyberpunk 2077 теперь тоже работают из дома
Экономика
Правительство и ЦБ ввели меры для минимизации последствий коронавируса
Правительство и Центробанк ввели меры поддержки, чтобы минимизировать последствия коронавируса и рыночной волатильности для населения и экономики.
Здоровье
В ВОЗ назвали причины высокой смертности от коронавируса в Италии
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович назвала причины такой статистики, пишет «Царьград».
Общество
Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса
Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
Экономика
«AliExpress Россия» заявила о переходе на обычный режим работы
На торговой площадке «AliExpress Россия» (входит в СП Alibaba Group, Mail.ru Group, РФПИ и «МегаФона») 95% поставщиков вернулись к нормальной работе и восстановили поставки товаров покупателям в штатном режиме.
Армия и оружие
Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма
Происшествия
В Бразилии около 400 заключенных совершили побег из тюрьмы
По данным портала G1, до побега заключенные взяли в заложники сотрудников тюрьмы, которых удерживают в колонии до сих пор.
Технологии
«Бессмысленно вакцинировать от коронавируса заболевших»
Еще каких-нибудь месяца два, и в России будет создана своя вакцина против коронавируса.
Экономика
Фондовые биржи США показали рекордное падение за последние 33 года
Крупнейший американский фондовый индекс Dow Jones на закрытии в понедельник обрушился на почти 3 тысячи пунктов, или на 13%, что стало худшим падением с "черного понедельника" 1987 года.
Общество
В Турции выросло число зараженных коронавирусом
Число заболевших коронавирусом в Турции выросло до 18, заявил глава управления по связям администрации президента Фахреттина Алтуна.