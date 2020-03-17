Коронавирус

Газета.RuГазета.RuРоссиянам дали советы по защите от кибер-коронавируса

По словам руководителя группы анализа веб-контента "Лаборатории Касперского" Константина Игнатьева, наиболее популярная спам-кампания имитирует рассылки от ВОЗ. Чтобы не попасться в руки мошенникам, он рекомендует заранее проверять ссылку в письме, а не сразу переходить по ней.
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ИТ-эксперты предупредили об активности интернет-мошенников на фоне вируса

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Эксперты по кибербезопасности рассказали о мошенничестве на тему коронавируса

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Россиян предупредили о начале «кибер-коронавируса»

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Россиян предупредили о мошенниках во время пандемии коронавируса

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Эксперты назвали способы защиты от «киберкоронавируса»

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Защита от «киберкоронавируса»: как распознать мошенников

РЕН ТВ00:50

Эксперты предупредили россиян о начале «киберкоронавируса»

РИА Новостивчера в 20:15
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Общество

Собянин ввел новые ограничения для защиты от коронавируса

1. В Москве ввели новые ограничения для защиты от коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые меры для защиты от коронавируса.
Lenta.ru вчера в 10:36
Финансы

Рубль укрепляется к доллару и евро на открытии торгов

Курс доллара к рублю на открытии Московской биржи снизился на 0,87% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 74 руб/$.
Коммерсантъ 03:39
Энергетика

Саудовской Аравии придется дорого заплатить в нефтяной войне

Согласно подсчетам Bloomberg, в среднем нефтяным компаниям придется заплатить за перевозку в семь раз больше, чем обычно.
Lenta.ru 03:36
Здоровье

Сбежавших из инфекционной больницы россиян вернули обратно

Сбежавшие пациенты инфекционной больницы в московской Коммунарке найдены и доставлены обратно в карантин.
Lenta.ru 02:57
Политика

Москва выразила недоумение реакцией Минска на закрытие границы

В российском правительстве назвали причины закрытия границы с Белоруссией и отметили, что Москва рассчитывает на конструктивную позицию Минска на фоне распространения коронавируса.
РИА Новости вчера в 12:54
Происшествия

В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери

ТАСС вчера в 18:17
Политика

Соратник Зеленского заявил о приближении дефолта на Украине

Ранее о бюджетном кризисе на Украине, который грозит перерасти в дефолт, предупредил бывший министр экономики страны Виктор Суслов.
REGNUM 00:15
Общество

Россия закрывает границу для иностранцев из-за коронавируса

Москва, 16 марта 2020, 21:22 — REGNUM Россия на период с 18 марта по 1 мая ограничивает въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства из-за угрозы распространения коронавируса.
REGNUM вчера в 14:22
Авто

В Шотландии обнаружили свалку со старыми машинами Lada

Как пишет «Wroom.ru», один из пользователей социальной сети Facebook разместил фотографии старых машин «Лада», которые находятся на авторазборке в Шотландии.
Тарантас Ньюс вчера в 09:56
Политика

СКР проверяет латышских легионеров СС на причастность к геноциду

REGNUM 02:57
Общество

Российские онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за COVID-19

Крупные российские онлайн-кинотеатры, включая Okko, Ivi, Premier, "Кинопоиск HD" и more.tv, сообщили об акциях из-за карантина в связи с распространением нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 20:22
Шоу-бизнес

Муж Анастасии Заворотнюк переехал в клинику ухаживать за супругой

Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк поселился в реабилитационном центре у больной жены.
Evo-rus.com 02:28
Кино

Мюзикл «Кошки» получил премию «Золотая малина» как худший фильм

Хупер стал "победителем" в номинации "Худший режиссер". Джон Траволта признан худшим актером за роль в кинолентах "Фанат" и "Бок о бок".
Народные новости 01:28
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России достигло 93

Количество заразившихся коронавирусной инфекцией в РФ выросло до 93 человек, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Наша версия вчера в 09:42
Экономика

Барнаульцы массово скупают недвижимость на фоне падения рубля

Эксперты связывают это со стремлением населения выгодно вложить деньги, пока их не "съела" девальвация из-за падения курса рубля.
АМИТЕЛ 01:24
Политика

КС России признал законность поправок в Конституцию

14 марта президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Конституцию страны.
Известия вчера в 10:01
Здоровье

ВОЗ сочла достаточными меры против коронавируса в Белоруссии

При этом в республиканском отделении организации убеждены, что введение ограничений на перемещение людей и товаров в периоды чрезвычайных ситуаций в большинстве случаев не эффективно.
Говорит Москва 03:59
Общество

РПЦ ужесточит санитарные правила при проведении богослужений

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил новые правила проведения богослужений и совершения таинств.
ТАСС 03:34
Происшествия

В Екатеринбурге четырёх человек госпитализируют по решению суда

В Екатеринбурге четырёх человек, контактировавших с больным коронавирусом в поезде Москва — Новый Уренгой, принудительно госпитализируют по решению суда.
RT на русском 02:50
Политика

Путин: несистемная оппозиция не является врагом государства

Несистемные оппозиционеры не являются врагами государства, заявил президент России Владимир Путин.
ТАСС 02:31
Игры

Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 и Cyberpunk 2077 теперь тоже работают из дома

Игромания.ру вчера в 12:41
Экономика

Правительство и ЦБ ввели меры для минимизации последствий коронавируса

Правительство и Центробанк ввели меры поддержки, чтобы минимизировать последствия коронавируса и рыночной волатильности для населения и экономики.
РИА Новости 03:22
Здоровье

В ВОЗ назвали причины высокой смертности от коронавируса в Италии

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович назвала причины такой статистики, пишет «Царьград».
Петербургский дневник 15 марта в 08:56
Общество

Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса

Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
Газета.Ru 03:24
Экономика

«AliExpress Россия» заявила о переходе на обычный режим работы

На торговой площадке «AliExpress Россия» (входит в СП Alibaba Group, Mail.ru Group, РФПИ и «МегаФона») 95% поставщиков вернулись к нормальной работе и восстановили поставки товаров покупателям в штатном режиме.
Коммерсантъ 04:00
Армия и оружие

Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма

Газета.Ru вчера в 02:59
Происшествия

В Бразилии около 400 заключенных совершили побег из тюрьмы

По данным портала G1, до побега заключенные взяли в заложники сотрудников тюрьмы, которых удерживают в колонии до сих пор.
Российская газета вчера в 20:04
Технологии

«Бессмысленно вакцинировать от коронавируса заболевших»

Еще каких-нибудь месяца два, и в России будет создана своя вакцина против коронавируса.
Московский Комсомолец вчера в 13:15
Экономика

Фондовые биржи США показали рекордное падение за последние 33 года

Крупнейший американский фондовый индекс Dow Jones на закрытии в понедельник обрушился на почти 3 тысячи пунктов, или на 13%, что стало худшим падением с "черного понедельника" 1987 года.
РИА Новости вчера в 16:55
Общество

В Турции выросло число зараженных коронавирусом

Число заболевших коронавирусом в Турции выросло до 18, заявил глава управления по связям администрации президента Фахреттина Алтуна.
Вестник Кавказа вчера в 02:22
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