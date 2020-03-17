По словам руководителя группы анализа веб-контента "Лаборатории Касперского" Константина Игнатьева, наиболее популярная спам-кампания имитирует рассылки от ВОЗ. Чтобы не попасться в руки мошенникам, он рекомендует заранее проверять ссылку в письме, а не сразу переходить по ней.

Россиянам дали советы по защите от кибер-коронавируса

Общество Собянин ввел новые ограничения для защиты от коронавируса 1. В Москве ввели новые ограничения для защиты от коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые меры для защиты от коронавируса.

Политика Москва выразила недоумение реакцией Минска на закрытие границы В российском правительстве назвали причины закрытия границы с Белоруссией и отметили, что Москва рассчитывает на конструктивную позицию Минска на фоне распространения коронавируса.

Общество Россия закрывает границу для иностранцев из-за коронавируса Москва, 16 марта 2020, 21:22 — REGNUM Россия на период с 18 марта по 1 мая ограничивает въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства из-за угрозы распространения коронавируса.

Авто В Шотландии обнаружили свалку со старыми машинами Lada Как пишет «Wroom.ru», один из пользователей социальной сети Facebook разместил фотографии старых машин «Лада», которые находятся на авторазборке в Шотландии.

Здоровье ВОЗ сочла достаточными меры против коронавируса в Белоруссии При этом в республиканском отделении организации убеждены, что введение ограничений на перемещение людей и товаров в периоды чрезвычайных ситуаций в большинстве случаев не эффективно.

Экономика «AliExpress Россия» заявила о переходе на обычный режим работы На торговой площадке «AliExpress Россия» (входит в СП Alibaba Group, Mail.ru Group, РФПИ и «МегаФона») 95% поставщиков вернулись к нормальной работе и восстановили поставки товаров покупателям в штатном режиме.

Экономика Фондовые биржи США показали рекордное падение за последние 33 года Крупнейший американский фондовый индекс Dow Jones на закрытии в понедельник обрушился на почти 3 тысячи пунктов, или на 13%, что стало худшим падением с "черного понедельника" 1987 года.