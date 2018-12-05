Коронавирус

Газета.RuГазета.RuРоссиянам дали советы по защите от кибер-коронавируса

По словам руководителя группы анализа веб-контента "Лаборатории Касперского" Константина Игнатьева, наиболее популярная спам-кампания имитирует рассылки от ВОЗ. Чтобы не попасться в руки мошенникам, он рекомендует заранее проверять ссылку в письме, а не сразу переходить по ней.
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ИТ-эксперты предупредили об активности интернет-мошенников на фоне вируса

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Эксперты по кибербезопасности рассказали о мошенничестве на тему коронавируса

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Эксперты предупредили россиян о начале «киберкоронавируса»

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Защита от «киберкоронавируса»: как распознать мошенников

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Единоборства

Отец Хабиба Нурмагомедова рассказал о переносе боя с Фергюсоном в ОАЭ

Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова рассказал о возможном переносе боя его сына с американским бойцом Тони Фергюсоном из США.
iReactor 05:21
Общество

ВОЗ обнародовала новые данные о числе заразившихся коронавирусом

В самой КНР умерло 3218 человек. За сутки 16 марта число заражённых коронавирусом в мире выросло на 13 903, скончались 862 человека.
REGNUM 01:54
Общество

Жириновский раскритиковал Лукашенко за советы по лечению коронавируса

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал советы президента Белоруссии Александра Лукашенко по борьбе с коронавирусом.
РЕН ТВ 05:25
Политика

Кремль отреагировал на письмо против поправок в Конституцию

В Кремле отреагировали на открытое письмо против поправок в Конституцию - ранее оно было подписано российскими академиками и писателями.
Национальная служба новостей вчера в 07:46
Происшествия

Задержан сбивший вдову Юрия Любимова московский таксист

В Москве задержали водителя, сбившего вдову знаменитого худрука Театра на Таганке Юрия Любимова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Вести.Ru 04:50
Экономика

Forbes опубликовал новый рейтинг самых надежных российских банков

Журнал Forbes разместил Райффайзенбанк на первую строчку в списке 100 надежных российских банков.
Газета.Ru 03:39
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 85 копеек — до 73,45 рубля. Курс евро увеличился на 53 копейки и составил 81,26 рубля.
RT на русском вчера в 03:01
Общество

Российские торговые сети создают запасы продуктов

Газета.Ru 15 марта в 10:53
Происшествия

В Екатеринбурге четырёх человек госпитализируют по решению суда

В Екатеринбурге четырёх человек, контактировавших с больным коронавирусом в поезде Москва — Новый Уренгой, принудительно госпитализируют по решению суда.
RT на русском 02:50
Экономика

Росавиация допустила банкротство авиакомпаний из-за коронавируса

Некоторые авиакомпании могут понести значительные убытки и даже обанкротиться на фоне ограничений в связи с распространением коронавируса.
Известия 05:06
Шоу-бизнес

Звезда «Тора» Идрис Эльба заразился коронавирусом

Британский актер Идрис Эльба заразился коронавирусом. Об этом сообщает OANews со ссылкой на его Twitter.
Слово и Дело 03:37
Общество

Все школы закрываются в Москве с 21 марта

В Москве с 21 марта по 12 апреля включительно закрываются государственные общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования.
Московский Комсомолец вчера в 10:31
Экономика

Кабмин и ЦБ вводят пакет мер поддержки экономического развития России

Правительство России и Центробанк вводят пакет мер поддержки для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику.
RT на русском 02:38
Здоровье

Сбежавших из больницы в Коммунарке пациентов нашли

Заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что сбежавшие ранее из медицинского комплекса в Коммунарке пациенты найдены и доставлены обратно в медицинское учреждение.
Газета.Ru 05:03
Авто

В России появится новый автомобильный документ

Letnews.ru 15 марта в 09:26
Политика

Лукашенко обсудит с Путиным закрытие границы между странами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным решение правительства России о закрытии границы с республикой.
RT на русском вчера в 06:51
Политика

Бизнесмен Пригожин готовит иск к властям США на $50 млрд

Группа компаний «Конкорд» российского предпринимателя Евгения Пригожина подаст иск к властям США за незаконное преследование.
BFM.ru 05:38
Авто

В России начались продажи спортивного седана Audi S8

Российские дилеры Audi начали продажи нового спортивного седана Audi S8.
Автоновости дня 05:05
Футбол

«Русские – сумасшедшие люди. Кажется, они ничего не боятся» – иностранцы о своеобразной реакции фанов «Зенита» на ситуацию с коронавирусом

Here their fans sing "We’re all going to die !" pic.twitter.com / vN2YbhioIm — Bryan MacDonald (@ 27khv) March 14, 2020 Поклонники "Зенита" не ограничились огромным баннером.
ИноПроСпорт вчера в 07:38
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 93

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 30 и достигло 93.
ТАСС вчера в 09:21
Общество

В России от коронавируса вылечились восемь человек

На сайте указано, что в России зарегистрировано 93 случая заболевания, восемь человек выздоровели.
RT на русском 05:26
Общество

Россия ограничит въезд иностранцев с 18 марта

Ограничения для въезда в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства из-за распространения коронавируса вступят в силу с полуночи 18 марта до полуночи 1 мая.
Известия вчера в 22:03
Политика

Украина временно закрыла границы с Крымом

Украинские власти временно ограничили пропуск на территорию Крыма из-за коронавирусной ситуации.
Газета.Ru 02:33
Общество

Волгоградцам пособия на детей от трёх до семи лет назначат без справок

Напомним, пособие над детей будут выплачивать семьям, доход которых не превышает одного прожиточного минимума на человека.
НовостиВолгограда.ру вчера в 05:08
Шоу-бизнес

Фадеев назвал Наргиз своей ошибкой: «Главный врун в мире»

Своими главными ошибками Фадеев считает то, что он взял себе Олега Майами и Наргиз.
Московский Комсомолец 15 марта в 09:02
Религия

РПЦ ужесточила санитарные правила при проведении богослужений

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил новые правила проведения богослужений и совершения таинств на фоне распространения коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 04:33
Энергетика

Саудовской Аравии придется дорого заплатить в нефтяной войне

Согласно подсчетам Bloomberg, в среднем нефтяным компаниям придется заплатить за перевозку в семь раз больше, чем обычно.
Lenta.ru 03:36
Армия и оружие

База коалиции США в Ираке подверглась ракетному обстрелу

Багдад, 17 марта 2020, 11:19 — REGNUM По территории военной базы в Ираке, на которой находятся силы возглавляемой Соединёнными Штатами международной коалиции, был осуществлён ракетный удар.
REGNUM 04:19
Кино

Стивен Спилберг показал свежие кадры экранизации «Вестсайдской истории»

Киноафиша России 04:56
Авто

Tesla начала поставки первых Model Y досрочно

Известный американский автогигант Tesla продемонстрировал новый видеоролик, в котором рассекретили стиль новинки электрического кроссовера Model Y. Известно, что с начала марта уже наступил этап сборки данного автомобиля.
Faktom 03:13
Как работают Яндекс.Новости?
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