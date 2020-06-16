Путешествия

Pravda.RuPravda.RuВ АТОР рассказали о необходимых справках при заселении в санатории

Директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала "Российской газете" о необходимых справках для заселения в российские санатории.
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с чего всё началось
По её словам, рассчитывать на авось не надо, поскольку туриста не только не заселят в санаторий, но могут развернуть ещё в аэропорту, если он не имеет на руках даже одной из трёх справок, сообщает
 «Российская газета».
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