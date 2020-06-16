Путешествия
Pravda.RuВ АТОР рассказали о необходимых справках при заселении в санатории
Директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала "Российской газете" о необходимых справках для заселения в российские санатории.
Читать в источнике
Оценить58
с чего всё началось
По её словам, рассчитывать на авось не надо, поскольку туриста не только не заселят в санаторий, но могут развернуть ещё в аэропорту, если он не имеет на руках даже одной из трёх справок, сообщает «Российская газета».News.ruвчера в 19:31
Подробнее о событии
Показать все источники
Туристы смогут заселяться в российские санатории только при наличии трех справок
Интерфаксвчера в 21:39
Туристы смогут заселяться в российские санатории только при наличии трех справок
Эхо Москвывчера в 21:07
АТОР: туристам нужны три справки для заселения в санатории в период пандемии
Коммерсантъвчера в 20:33
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 07:16, Ашберн
Энергетика
Лукашенко заявил о наличии альтернативы российскому газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в мире достаточно возможностей и альтернатив для закупки газа.
Известия вчера в 10:33
Фигурное катание
Роднина высказалась о назначении Плющенко тренером сборной России
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о назначении двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
Lenta.ru вчера в 12:24
Армия и оружие
Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены
Войска Индии и Китая провели взаимный отвод сил после столкновений на линии контроля в Ладакхе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:49
Общество
Минимальное число случаев коронавируса с конца апреля выявили в РФ
Количество новых пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" за последние сутки сравнялось с минимумом от 30 апреля.
Народные новости 04:47
Общество
В Свердловской области могут ввести новый запрет на торговлю спиртным
«Есть, например, предложение в качестве верхней временной планки установить 21:00, после чего купить спиртное будет нельзя до 10 утра», — написал чиновник.
REGNUM 06:40
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста.
Lenta.ru 15 июня в 20:35
Происшествия
Чеченская молодежь устроила погром во французском городе Дижон
Более 12 человек пострадали в драке, устроенной мигрантами из Чечни в городе Дижон на северо-востоке Франции, сообщают местные СМИ.
Obzor.io 15 июня в 08:35
Политика
Песков рассказал о дезинфицирующем тоннеле в резиденции Путина
Песков отметил, что подмосковная резиденция стала «основной рабочей базой» президента, и дезинфицирующие тоннели были установлены в самый разгар эпидемии COVID-19.
Известия 06:58
Экономика
Разбор просчетов: Минэк назвал самые неэффективные госпрограммы
В пресс-службе Минэка на вопрос «Известий», с чем связана недостаточная эффективность всех госпрограмм в 2019 году, пояснили результаты только одной из них, посвященной внешнеэкономической деятельности.
Известия вчера в 17:01
Политика
На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита
Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
Известия вчера в 10:49
Игры
Sony: Gran Turismo 7 использует почти все особенности PlayStation 5
Gran Turismo 7 будет использовать практически все особенности PlayStation 5, о чём в интервью Guardian сообщил вице-президент европейского подразделения PlayStation Саймон Раттер.
Игромания.ру вчера в 14:04
Футбол
Кричавший «Слава Украине» Вида хочет перейти в клуб из России
Как сообщает источник, Вида хочет перейти в клуб из России, однако на данный момент не уточняется в какой именно.
Vprognoze.ru 02:58
Происшествия
В Одессе упал легкомоторный самолет
Два человека пострадали в результате аварийной посадки легкомоторного самолета в Малиновском районе Одессы.
ТАСС 06:32
Происшествия
Самолет SSJ100 совершил аварийную посадку в Перми
Воздушное судно компании "Аэрофлот" SSJ100 совершило вынужденную посадку в аэропорту Перми, сообщают экстренные службы региона.
ПолитРоссия 03:12
Шоу-бизнес
Тимати назвал Собчак «животным» за насмешку про изнасилование
Тимати отметил, что много знает о светской львице интересного что может рано или поздно рассказать публике.
Вестник 15 июня в 05:45
Здоровье
В России начались клинические испытания вакцины от коронавируса
Клинические исследования двух форм вакцины против вируса SARS-CoV-2 (возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19) начались в России сегодня, 17 июня, сообщает Министерство здравоохранения.
Коммерсантъ 05:12
Политика
В Кремле прокомментировали инцидент во временном лагере в Дагестане
В Кремле надеются на урегулирование проблемы граждан Азербайджана во временном лагере в Дагестане, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:39
Шоу-бизнес
Галкин продемонстрировал цветущий сад Пугачевой
Подписчики были удивлены такой красотой цветочного сада, и поэтому поводу написали множество положительных комментариев в адрес Галкина.
RuNews24.ru 05:54
Общество
Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей
Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com вчера в 09:21
Авто
Tesla выпустила электромобиль Model S с большим запасом хода
Компания Tesla объявила старт продаж нового седана Tesla Model S. Электромобиль отличает увеличенный на 20% запас хода, что позволяет ему считаться рекордсменом на фоне остальных конкурентов во всем мире.
Деловое.ТВ вчера в 07:34
Общество
В Коми частично сняли ограничения для кафе и библиотек
С 17 июня в регионе частично вводится второй этап снятия режима ограничений из-за коронавируса: с этого дня везде, кроме Воркуты и Усинска, разрешается работать летним верандам при кафе, сельскохозяйственным ярмаркам, обучать водителей в автошколах и посещать библиотеки.
ИА БНК 05:16
Фигурное катание
Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности
Российская фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи, которые распространились в средствах массовой информации, о том, что беременна.
Inc-news.ru вчера в 13:37
Общество
Калининградские власти назвали условия отмены обсервации для приезжих
Прибывающим в Калининградскую область с 22—24 июня не потребуется находиться на двухнедельной обсервации при условии оплаты проживания в отелях региона на срок не менее двух ночей, сообщил губернатор Антон Алиханов.
RT на русском 04:05
Здоровье
В ВОЗ заявили о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о научном прорыве в лечении коронавируса.
Lenta.ru вчера в 19:46
Происшествия
В России появилась новая схема мошенничества
РИА Новости 01:53
Армия и оружие
НАТО созывает совещание из-за ядерных ракет России
На видеоконференции министров обороны стран НАТО, проведение которой запланировано на 17—18 июня, будет обсуждаться вопрос о появлении у России новых ракет, способных нести ядерные заряды.
Военное дело вчера в 12:13