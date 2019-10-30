Экономика
Газета.RuРоссиянам грозит голод из-за экспорта продуктов, считают специалисты
Российские экономисты заявили, что выполнить поставленные Министерством сельского хозяйства задачи по экспорту можно лишь за счет снижения потребления продуктов самими россиянами. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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с чего всё началось
К 2025 году внутреннее потребление продовольствия в России может сократиться, если страна выполнит заявленные в госпрограмме развития сельского хозяйства планы по импортозамещению и увеличению экспорта.РБКвчера в 17:00
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Армия и оружие
РЛС «Подсолнух» развернули на Дальнем Востоке и Балтике
Экономика
Деньги играющих на бирже россиян защитят
В новой версии документа, вносящего поправки в закон о рынке ценных бумаг и уже рассмотренного Госдумой в первом чтении, уточняются требования к инвесторам-физическим лицам, претендующим на статус квалифицированных.
Экономика
Свердловское правительство одобрило проект бюджета на 2020 год
Правительство Свердловской области одобрило проект бюджета на 2020 год.
Шоу-бизнес
Рики Мартин в четвертый раз стал отцом
Что касается самого артиста, то он стал отцом уже в четвертый раз.
Шоу-бизнес
45-летняя Амалия Мордвинова появилась перед поклонниками без макияжа
Амалия появилась на встрече полностью без макияжа, и поклонники даже не сразу смогли её узнать.
Армия и оружие
Стало известно о столкновениях армий Сирии и Турции
Политика
Посольство Израиля в России приостановило работу
Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства в фейсбуке.
Происшествия
СК просит заочно арестовать сбежавшего из России участника протестов
Следственный комитет РФ просит заочно арестовать участника акции 27 июля в Москве Айдара Губайдулина, передаёт 29 октября ТАСС со ссылкой на на информацию адвоката Максима Пашкова.
Политика
Турция вызвала посла США из-за резолюции о признании геноцида армян
Посол Соединённых Штатов в Анкаре Дэвид Саттерфилд вызван в Министерство иностранных дел Турции в связи с принятием в палате представителей конгресса США резолюции о признании геноцида армян.
Общество
Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Шоу-бизнес
Фадеев перенес сердечный приступ
Максим Фадеев перенес сердечный приступ, рассказал «Суперу» собеседник в окружении продюсера.
Армия и оружие
Главком ВМФ: Россия строит военные корабли, не имеющие аналогов в мире
Российские судостроительные заводы ведут строительство ряда новых военных кораблей, в том числе не имеющих аналогов в мире.
Единоборства
212-килограммовый российский боец выиграл свой первый бой за 20 секунд
Поединок был завершён практически сразу после начала - уже на 20-й секунде, когда Вильданов после серии ударов прижал соперника, который сразу же принял решение сдаться.
Общество
Facebook обвинил израильскую фирму в слежке за пользователями WhatsApp
Американская компания Facebook подала судебный иск против израильской фирмы NSO Group.
Авто
Автомобилисты встревожились ростом расходов на вождение
Самым болезненным автомобилисты считают увеличение стоимости топлива, страхования, ремонта и технического обслуживания автомобиля.
Общество
В Астраханской области умерла старейшая жительница планеты
В поселке Алча Астраханской области на 125-м году жизни скончалась Танзиля Бисембеева, сообщил РИА Новости глава Байбекского сельсовета Эльман Такиев.
Хоккей
Овечкин вышел на 12-е место по голам в истории НХЛ
Политика
Украинский журналист сравнил жителей Донбасса с животными
Львовский журналист и бывший телеведущий канала ZIK Остап Дроздов призвал лишить украинского гражданства жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, а также сравнил их с животными.
Общество
В России вступили в силу новые налоговые льготы для дачников
В России с 29 октября 2019 года вступили в силу поправки в Налоговый Кодекс в части предоставления новых льгот для дачников.
Общество
Количество моногородов в России может сократиться вдвое
По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Происшествия
Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье
Армия и оружие
Испытания новейшей российской ядерной ракеты стартуют в начале года
Происшествия
Расстрелявшего восемь человек солдата арестовали
Экономика
Россия полностью обеспечивает себя продуктами питания, заявил Минсельхоз
Россия полностью обеспечивает себя основными видами продуктов питания, введение продовольственного эмбарго придало импульс развитию сельского хозяйства, которое сейчас динамично развивается, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
Хоккей
У хоккеиста Евгения Малкина обнаружили гражданство США
Российский хоккеист Евгений Малкин тайком оформил гражданство США. Об этом сообщает портал Sports.ru со ссылкой на юриста Дмитрия Мачихина.
Происшествия
СК проверяет видео, на котором в детсаду в Ярославле избивают ребенка
Шоу-бизнес
Лолита потребует признать свой брак фиктивным
Футбол
Источник: оргкомитет «Россия-2018» рассматривал вариант подкупа чиновников ФИФА
Оргкомитет «Россия-2018» при выборе страны—хозяйки чемпионата мира 2018 года рассматривал возможность подкупа чиновников ФИФА, сообщает телеграм-канал Black Mirror.
Футбол
Журналистка, которую фанаты просили показать грудь, удивила техникой на поле
Итальянская журналистка Дилетта Леотта, которой во время одного из матчей с участием «Наполи» болельщики скандировали кричалку с просьбой показать грудь, удивила техникой владения мячом.