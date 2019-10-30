Экономика
Газета.RuРоссиянам грозит голод из-за экспорта продуктов, считают специалисты
Российские экономисты заявили, что выполнить поставленные Министерством сельского хозяйства задачи по экспорту можно лишь за счет снижения потребления продуктов самими россиянами. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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с чего всё началось
К 2025 году внутреннее потребление продовольствия в России может сократиться, если страна выполнит заявленные в госпрограмме развития сельского хозяйства планы по импортозамещению и увеличению экспорта.РБКвчера в 17:00
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Количество погибших в результате летних паводков в Иркутской области возросло с 25 до 26 человек.
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