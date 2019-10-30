Экономика

Газета.RuГазета.RuРоссиянам грозит голод из-за экспорта продуктов, считают специалисты

Российские экономисты заявили, что выполнить поставленные Министерством сельского хозяйства задачи по экспорту можно лишь за счет снижения потребления продуктов самими россиянами. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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с чего всё началось

Экономисты усмотрели в экспорте угрозу для обеспечения России продуктами

К 2025 году внутреннее потребление продовольствия в России может сократиться, если страна выполнит заявленные в госпрограмме развития сельского хозяйства планы по импортозамещению и увеличению экспорта.
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Экономика

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В полицию обратился брат исчезнувшей женщины. И вот тело Вонни нашли - в ее собственном холодильнике.
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Сбербанк подтвердил сделку по покупке миноритарной доли в интернет-компании Mail.ru Group.
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Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства в фейсбуке.
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Грета Тунберг отказалась от экологической премии

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