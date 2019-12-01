Новые правила взыскания долгов подверглись критике Банки и компании ЖКХ выступили категорически против распространения на них нового закона о возврате просроченной задолженности физлиц.

с чего всё началось

Банки и компании ЖКХ раскритиковали новый закон о возврате просроченной задолженности физлиц. По их мнению, его реализация принесет дополнительные расходы, которые повлекут за собой повышение тарифов.

Россиянам грозит повышение тарифов ЖКХ и цен на услуги в банках

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