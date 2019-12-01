Экономика
Радио Комсомольская правдаРоссиянам грозит повышение тарифов ЖКХ и цен на услуги в банках
Банки и компании ЖКХ раскритиковали новый закон о возврате просроченной задолженности физлиц. По их мнению, его реализация принесет дополнительные расходы, которые повлекут за собой повышение тарифов.
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с чего всё началось
Новые правила взыскания долгов подверглись критике Банки и компании ЖКХ выступили категорически против распространения на них нового закона о возврате просроченной задолженности физлиц.Коммерсантъ19 декабря в 17:31
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ЦСКА одолел «Анадолу Эфес» в поединке Евролиги.
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Эндокринолог объяснила, как окончательно избавиться от жира на животе
Часто основной причиной трудностей в потере лишнего веса является медленный метаболизм, пояснила эндокринолог Центра метаболического здоровья и потери веса в США Элизабет Лоуден.
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Армия и оружие
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Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
В 2020 году в России вступят в силу 5 законов, которые совсем не обрадуют автовладельцев.
Общество
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В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.