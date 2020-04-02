Коронавирус

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнРоссиянам облегчат плату за услуги ЖКХ

На заседании палаты первый вице-спикер СФ Андрей Турчак рассказал, что Совфед предложит правительству в сложившейся ситуации по коронавирусу освободить граждан от пеней за неуплату услуг ЖКХ. Об этом сообщает «РИА Новости». Также это касается взносов на капремонт.
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Андрей Турчак
Совместно с Министерством строительства и ЖКХ мы подготовили предложения, которые помогут значительному числу наших граждан. Это касается также договоров на газоснабжение, электроэнергию, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение.
— Андрей Турчак, российский политикФорпост Северо-Запад 09:12

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