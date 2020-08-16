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РИА Новости
РИА Новости

Россиянам хотят разрешить пополнять карты на кассах магазинов

Центральный банк прорабатывает возможность запуска системы по внесению наличных на кассах магазинов. Об этом рассказал в эфире телеканала "Россия 1" глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.В источнике
С чего всё началось
Известия

Сдачи не налом: банки предложат пополнение карт на кассах магазинов

У россиян появится возможность пополнять карты на кассах магазинов. Пилотный проект в ближайшие месяцы запустит ПСБ, перспективы его запуска рассматривают Ак Барс Банк, «Дом.РФ» и крымский РНКБ, сообщили «Известиям» в этих кредитных организациях. Обсуждение проекта также ведет Visa.
Известия17:01
Подробнее о событии
РИА Новости

Россиянам хотят разрешить пополнять карты на кассах магазинов

РИА Новости03:01
РБК

Россиянам предложат пополнить карты на кассах магазинов

РБК01:16
Авторадио

У россиян появится возможность пополнять банковские карты в кассах магазинов

Авторадио13 августа в 11:35
Известия

Сдачи не налом: банки предложат пополнение карт на кассах магазинов

Известия17:01
Говорит Москва

В Центробанке анонсировали появление возможности пополнения карт в магазинах

Говорит Москва13 августа в 12:13
Газета.Ru

Россияне смогут пополнять банковские карты в кассах магазинов

Газета.Ru13 августа в 11:49
ТАСС

«Известия»: ЦБ рассматривает возможность пополнения карт через кассы магазинов

ТАСС23:04

В центре Минска пройдут митинги сторонников и противников Лукашенко

На площади Независимости в Минске сегодня, 16 августа, с разницей в два часа анонсировано два митинга: один проведут сторонники действующего президента Александра Лукашенко, объявившего о своей победе на выборах 9 августа, другой — несогласные с официальными результатами голосования.
В центре Минска пройдут митинги сторонников и противников Лукашенко
Коммерсантъ22:33
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Врач прокомментировал скорую выписку Ефремова

Сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии ЦЭЛТ Автандил Бабунашвили прокомментировал скорую выписку Михаила Ефремова после госпитализации с подозрением на инсульт, передает телеканал "360".
Газета.Ru02:13
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Государство займётся распределением вакцины от коронавируса в России

«Первая зарегистрированная в России вакцина от коронавируса постановлением председателя правительства Михаила Мишустина включена в перечень лекарств, распределение которых регулируется государством», — указывается в заявлении.
RT на русском03:13
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Семья белорусского оппозиционера Цепкало находится на Украине

Минск, 16 августа 2020, 10:32 — REGNUM Представитель объединенного штаба бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Вероника Цепкало покинула территорию Российской Федерации и в данный момент вместе с детьми находится на Украине.
REGNUM03:32
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Лукашенко прокомментировал забастовки на предприятиях в Белоруссии

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.
РИА Новостивчера в 05:06
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Пилот «Формулы-2» получил перелом позвонка во время гонки в Барселоне

Индонезийский пилот Шон Гелаэль из команды DAMS получил перелом позвонка во время первой гонки "Формулы-2" в Барселоне в субботу, сообщается на сайте Международной автомобильной федерации (FIA).
РИА Новости03:38

На крупном воронежском предприятии коронавирусом заболели 254 человека

По состоянию на 13 августа в Воронежском центре ракетного двигателестроения коронавирус выявили в общей сложности у 254 человек, в том числе у 10 сотрудников – за минувшую неделю.
Обозреватель Врнвчера в 10:41
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В США рассказали о «двух шагах» в переговорах по СНВ

США рассматривают вариант "двух шагов" при заключении с Россией нового соглашения по стратегическим наступательным вооружениям, заявил в интервью японскому изданию "Никкэй" спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
РИА Новости03:18
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