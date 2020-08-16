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РИА Новости
РИА Новости

Россиянам хотят разрешить пополнять карты на кассах магазинов

Центральный банк прорабатывает возможность запуска системы по внесению наличных на кассах магазинов. Об этом рассказал в эфире телеканала "Россия 1" глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.В источнике
С чего всё началось
Известия

Сдачи не налом: банки предложат пополнение карт на кассах магазинов

У россиян появится возможность пополнять карты на кассах магазинов. Пилотный проект в ближайшие месяцы запустит ПСБ, перспективы его запуска рассматривают Ак Барс Банк, «Дом.РФ» и крымский РНКБ, сообщили «Известиям» в этих кредитных организациях. Обсуждение проекта также ведет Visa.
Известия17:01
Подробнее о событии
Говорит Москва

В Центробанке анонсировали появление возможности пополнения карт в магазинах

Говорит Москва13 августа в 12:13
РБК

Россиянам предложат пополнить карты на кассах магазинов

РБК01:16
ТАСС

«Известия»: ЦБ рассматривает возможность пополнения карт через кассы магазинов

ТАСС23:04
Известия

Сдачи не налом: банки предложат пополнение карт на кассах магазинов

Известия17:01
РИА Новости

Россиянам хотят разрешить пополнять карты на кассах магазинов

РИА Новости03:01
Газета.Ru

Россияне смогут пополнять банковские карты в кассах магазинов

Газета.Ru13 августа в 11:49
Авторадио

У россиян появится возможность пополнять банковские карты в кассах магазинов

Авторадио13 августа в 11:35

Государство станет регулировать распределение вакцины от коронавируса

«Первая зарегистрированная в России вакцина от коронавируса постановлением Председателя Правительства Михаила Мишустина включена в перечень лекарств, распределение которых регулируется государством», — говорится в сообщении.
REGNUM04:27
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Полиция нашла мужчину, жонглировавшего ребенком в Сочи

Полиция Сочи нашла в лесу родителей младенца, которым на видео размахивали, как куклой, и хотя жизни ребенка ничто не угрожает, рассматривается передача его в органы опеки, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
РИА Новостивчера в 14:10
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