Россиянам хотят разрешить пополнять карты на кассах магазинов

Центральный банк прорабатывает возможность запуска системы по внесению наличных на кассах магазинов. Об этом рассказал в эфире телеканала "Россия 1" глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.